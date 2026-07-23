O Newcastle fecha acordo de 35 milhões de libras para contratar o meio-campista Aladji Bamba, do gigante da Ligue 1

O Newcastle chegou a um acordo com o Mônaco para a transferência de Bamba. O clube da Premier League agiu de forma decisiva para garantir um dos talentos mais promissores da França, com o acordo avaliado em cerca de €41 milhões (£35 milhões), incluindo €5 milhões em bônus, segundo oFoot Mercato. Espera-se que o jogador viaje imediatamente para Tyneside para realizar exames médicos e finalizar um contrato de longo prazo no St James' Park.

Bamba teve uma ascensão rápida na Ligue 1, tornando-se peça fundamental do Mônaco na última temporada. Apesar de ter começado a campanha como opção de rodízio, o jogador natural de Blois acabou conquistando uma vaga no time titular na segunda metade do ano.



