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Donny Afroni

Traduzido por

O Newcastle fecha acordo de 35 milhões de libras para contratar o meio-campista Aladji Bamba, do gigante da Ligue 1

Mercado da bola
A. Bamba
Newcastle
Premier League
Mônaco
Campeonato Francês

O Newcastle United deu um grande passo no mercado de transferências ao fechar acordo para contratar o promissor meio-campista do Mônaco, Aladji Bamba. Os Magpies devem pagar uma quantia significativa pelo jogador de 20 anos, enquanto Eddie Howe continua a reformular seu elenco para a nova temporada.

  • O Magpies age rapidamente para contratar jovem promessa francesa

    O Newcastle chegou a um acordo com o Mônaco para a transferência de Bamba. O clube da Premier League agiu de forma decisiva para garantir um dos talentos mais promissores da França, com o acordo avaliado em cerca de €41 milhões (£35 milhões), incluindo €5 milhões em bônus, segundo oFoot Mercato. Espera-se que o jogador viaje imediatamente para Tyneside para realizar exames médicos e finalizar um contrato de longo prazo no St James' Park.

    Bamba teve uma ascensão rápida na Ligue 1, tornando-se peça fundamental do Mônaco na última temporada. Apesar de ter começado a campanha como opção de rodízio, o jogador natural de Blois acabou conquistando uma vaga no time titular na segunda metade do ano.


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  • Eddie Howe Newcastle 2025-26Getty

    Eddie Howe dá continuidade à reformulação do time neste verão

    Essa mais recente aquisição representa um investimento significativo em jovens talentos para o Newcastle, que já tem se mostrado bastante ativo no mercado. O clube gastou aproximadamente €95 milhões em novas contratações neste verão, incluindo as de Bazoumana Touré, Sean Steur e do goleiro Ewen Jaouen.

    O jogador de 20 anos é formado pela famosa base do Mônaco e tem demonstrado notável serenidade no mais alto nível. Na última temporada, ele disputou 25 partidas pelo time principal do Mônaco, além de ter dado duas assistências. Sua versatilidade é um trunfo fundamental para os Magpies, já que ele é capaz de atuar como um meio-campista defensivo tradicional ou em uma função mais avançada, do tipo “box-to-box”, quando solicitado pelo técnico.

  • Reorganização do meio-campo no St James’ Park

    A chegada de Bamba ocorre em um momento de grande transição para o meio-campo do Newcastle. O elenco já viu Sandro Tonali partir para o Tottenham, enquanto ainda há dúvidas sobre o futuro de outros jogadores importantes. Bruno Guimarães e Joelinton, dois pilares do clube, têm sido associados a possíveis transferências, tornando a contratação de um substituto com grande potencial, como Bamba, uma questão urgente para a diretoria de contratações.

    O jogador da seleção sub-20 da França é conhecido por suas entradas, recuperação de bola e capacidade de conduzir a bola sob pressão. Essas qualidades serão essenciais, já que o Newcastle busca competir em várias frentes. O clube está claramente focado em construir um núcleo sustentável de jovens talentos.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACOAFP

    O verão lucrativo do Mônaco continua

    Para o Mônaco, a venda representa mais uma transação bem-sucedida de seu portfólio de projetos. O clube do Principado tem estado bastante ativo nesta janela de transferências, vendendo vários jogadores, incluindo Caio Henrique para o Ajax e Kassoum Ouattara para o Besiktas, a fim de equilibrar suas contas. O acordo também inclui uma cláusula de revenda, garantindo que o Mônaco será beneficiado financeiramente caso Bamba faça outra transferência milionária no futuro.

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