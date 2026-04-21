O Newcastle está pronto para iniciar negociações sobre a transferência de Anthony Gordon com o Bayern de Munique, caso o clube alemão aceite a exorbitante avaliação

O jogador de 25 anos impressionou a diretoria do Allianz Arena, e o Bayern está interessado em trazê-lo para a Bundesliga, buscando reforçar suas opções de ataque. Embora ainda não tenha havido contato oficial entre os clubes, o Newcastle está plenamente ciente do interesse.

O time bávaro tem obtido sucesso significativo com contratações recentes da Premier League, incluindo Harry Kane e Michael Olise. Esse histórico incentivou o Bayern a voltar ao mercado inglês em busca de Gordon, que se consolidou como titular da seleção inglesa desde sua transferência do Everton para o Newcastle em 2023. Acredita-se que a avaliação inicial do Bayern seja de cerca de 55 milhões de libras, embora esse valor fique aquém das expectativas dos Magpies.