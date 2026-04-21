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O Newcastle está pronto para iniciar negociações sobre a transferência de Anthony Gordon com o Bayern de Munique, caso o clube alemão aceite a exorbitante avaliação
O Bayern identifica Gordon como principal alvo
O jogador de 25 anos impressionou a diretoria do Allianz Arena, e o Bayern está interessado em trazê-lo para a Bundesliga, buscando reforçar suas opções de ataque. Embora ainda não tenha havido contato oficial entre os clubes, o Newcastle está plenamente ciente do interesse.
O time bávaro tem obtido sucesso significativo com contratações recentes da Premier League, incluindo Harry Kane e Michael Olise. Esse histórico incentivou o Bayern a voltar ao mercado inglês em busca de Gordon, que se consolidou como titular da seleção inglesa desde sua transferência do Everton para o Newcastle em 2023. Acredita-se que a avaliação inicial do Bayern seja de cerca de 55 milhões de libras, embora esse valor fique aquém das expectativas dos Magpies.
- AFP
Newcastle define preço em meio a pressões financeiras
De acordo com o jornal The Times, o Newcastle estabeleceu um valor mínimo de 75 milhões de libras para iniciar negociações formais. O clube encontra-se numa situação em que precisa vender seus principais ativos para financiar suas contratações e renovar um elenco que vem enfrentando dificuldades de rendimento recentemente. As restrições financeiras alteraram a estratégia do clube, tornando a venda de jogadores uma necessidade para permanecer dentro das Regras de Rentabilidade e Sustentabilidade (PSR).
Gordon, cujo contrato vai até 2030, surgiu como o candidato mais provável para fornecer os recursos necessários para uma reformulação no verão. Se concretizada, a taxa de 75 milhões de libras representaria a segunda maior venda da história do Newcastle, ficando atrás apenas da saída de Alexander Isak para o Liverpool.
Extremo está aberto a uma transferência para a Allianz Arena
Acredita-se que Gordon esteja aberto a uma transferência para a Alemanha, tendo ficado interessado pelo interesse anterior do Liverpool. Embora tenha assinado um novo contrato no St James' Park, a oportunidade de se juntar a um time que é sempre candidato à Liga dos Campeões, como o Bayern, parece ser uma proposta atraente. Seus representantes podem estar prestes a iniciar conversas com os dirigentes do Bayern em breve, à medida que o interesse se intensifica. O desempenho do atacante na Europa tem sido um dos destaques desta temporada, com Gordon marcando dez gols na Liga dos Campeões.
E agora?
Com o Bayern de Munique apontado como claro favorito, à frente de outros interessados como Liverpool e Arsenal, parece cada vez mais provável que Gordon seja a grande contratação do St James' Park neste verão, caso o time alemão decida aceitar a avaliação astronômica dos Magpies. Resta saber se o Bayern intensificará seu interesse antes ou depois da Copa do Mundo de 2026, onde se espera que Gordon represente a Inglaterra.