O Newcastle está pronto para iniciar negociações sobre a transferência de Anthony Gordon com o Bayern de Munique, caso o clube alemão aceite a avaliação astronômica

O jogador de 25 anos impressionou a diretoria da Allianz Arena, e o Bayern está interessado em trazê-lo para a Bundesliga, buscando reforçar suas opções de ataque. Embora ainda não tenha havido nenhum contato oficial entre os clubes, o Newcastle está plenamente ciente do interesse.

O time bávaro tem obtido grande sucesso com contratações recentes vindas da Premier League, incluindo Harry Kane e Michael Olise. Esse histórico incentivou o Bayern a voltar ao mercado inglês em busca de Gordon, que se consolidou como titular da seleção inglesa desde sua transferência do Everton para o Newcastle, em 2023. Acredita-se que a avaliação inicial do Bayern seja de cerca de 55 milhões de libras, embora esse valor esteja aquém das expectativas dos Magpies.