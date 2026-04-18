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O Newcastle está disposto a aceitar uma ENORME perda de 35 milhões de libras com Yoane Wissa, ao abrir espaço para ofertas pelo ex-atacante do Brentford apenas sete meses após sua contratação
O Newcastle cogita vender Wissa meses após a transferência
O Newcastle United está disposto a receber propostas por Wissa, apesar de ter contratado o atacante há menos de um ano. O clube poderia aceitar um prejuízo considerável caso receba uma proposta adequada durante a próxima janela de transferências. O jogador da seleção da República Democrática do Congo chegou ao Newcastle vindo do Brentford em 2025 por cerca de 50 milhões de libras, após marcar gols regularmente na Premier League. No entanto, sua primeira temporada no St James’ Park não se desenrolou como esperado, com poucas oportunidades e impacto mínimo no campeonato.
Relatos indicam que o Newcastle poderia aceitar uma quantia na casa dos 15 milhões de libras, o que representaria um prejuízo de aproximadamente 35 milhões de libras em relação ao investimento inicial, de acordo com o The i Paper. Entende-se que o clube está aberto a ofertas enquanto avalia suas opções de ataque para o verão.
- AFP
O atacante tem dificuldades para garantir seu lugar no ataque de Howe
As especulações sobre o futuro de Wissa se intensificaram após uma difícil temporada de estreia em Tyneside. O atacante tem enfrentado dificuldades para se firmar nos planos de Eddie Howe e perdeu espaço na hierarquia das opções ofensivas do Newcastle. Segundo relatos, a equipe de contratações do Newcastle já está avaliando possíveis transferências que permitam reformular o elenco. Aceitar uma oferta inferior pelo Wissa poderia ajudar a abrir espaço para reforços no ataque.
A decisão sobre a transferência reflete as preocupações com o equilíbrio do elenco do Newcastle
Wissa chegou após várias temporadas produtivas no Brentford, onde se tornou um dos atacantes mais confiáveis do clube e marcou gols de forma consistente na Premier League — com um total de 49 gols defendendo os Bees.
No entanto, a concorrência dentro do elenco do Newcastle limitou seu papel durante a atual campanha. Lesões e problemas de rendimento também afetaram suas chances de conquistar uma vaga de titular, levando o clube a ponderar se deve se desfazer dele rapidamente em vez de persistir com uma contratação que não está rendendo. Considerações financeiras também podem influenciar. A venda de Wissa poderia permitir ao Newcastle reequilibrar sua estrutura salarial e reinvestir em outras áreas do elenco enquanto planeja para a próxima janela de transferências.
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O futuro de Wissa continua incerto
Espera-se que o Newcastle avalie o interesse em Wissa assim que a janela de transferências for aberta. Clubes de toda a Europa e da Premier League poderão acompanhar a situação caso, conforme noticiado, o preço pedido caia significativamente. Por enquanto, o atacante continua fazendo parte do elenco de Howe, enquanto o Newcastle enfrenta a reta final da temporada. Seu desempenho nas partidas restantes poderá ajudar a determinar se o clube decidirá prosseguir com a venda ou se lhe dará outra oportunidade no ano que vem.