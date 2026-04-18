O Newcastle está disposto a aceitar uma ENORME perda de 35 milhões de libras com Yoane Wissa, ao abrir espaço para ofertas pelo ex-atacante do Brentford apenas sete meses após sua contratação

O Newcastle United está disposto a receber propostas por Wissa, apesar de ter contratado o atacante há menos de um ano. O clube poderia aceitar um prejuízo considerável caso receba uma proposta adequada durante a próxima janela de transferências. O jogador da seleção da República Democrática do Congo chegou ao Newcastle vindo do Brentford em 2025 por cerca de 50 milhões de libras, após marcar gols regularmente na Premier League. No entanto, sua primeira temporada no St James’ Park não se desenrolou como esperado, com poucas oportunidades e impacto mínimo no campeonato.

Relatos indicam que o Newcastle poderia aceitar uma quantia na casa dos 15 milhões de libras, o que representaria um prejuízo de aproximadamente 35 milhões de libras em relação ao investimento inicial, de acordo com o The i Paper. Entende-se que o clube está aberto a ofertas enquanto avalia suas opções de ataque para o verão.