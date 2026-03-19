O Newcastle enviou olheiros para observar Pio Esposito, estrela do Inter de Milão, com vistas a uma possível contratação no verão

O Newcastle United está realizando uma busca intensiva no mercado europeu por jovens talentos de destaque, com Francesco Pio Esposito surgindo como um alvo principal. O clube intensificou recentemente seus esforços de observação, com o Tutto Sport informando que um representante do clube esteve presente no estádio San Siro no sábado. O olheiro assistiu ao empate de 1 a 1 do Inter de Milão com a Atalanta, partida em que o jovem atacante marcou um gol.

O clube de Tyneside não está sozinho em sua admiração pelo atacante, considerado um dos adolescentes mais promissores do futebol mundial. O Arsenal também tem sido fortemente associado ao jogador, mas o Newcastle tomou medidas significativas nos últimos 20 dias para se posicionar na disputa. Eddie Howe está ansioso para adicionar uma presença dinâmica ao seu ataque, e o vencedor do prêmio Golden Boy italiano se encaixa no perfil dos jogadores de alto potencial que a diretoria do clube atualmente almeja.