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O Newcastle enviou olheiros para observar Pio Esposito, estrela do Inter de Milão, com vistas a uma possível contratação no verão
Newcastle está de olho em jovem promessa italiana em Milão
O Newcastle United está realizando uma busca intensiva no mercado europeu por jovens talentos de destaque, com Francesco Pio Esposito surgindo como um alvo principal. O clube intensificou recentemente seus esforços de observação, com o Tutto Sport informando que um representante do clube esteve presente no estádio San Siro no sábado. O olheiro assistiu ao empate de 1 a 1 do Inter de Milão com a Atalanta, partida em que o jovem atacante marcou um gol.
O clube de Tyneside não está sozinho em sua admiração pelo atacante, considerado um dos adolescentes mais promissores do futebol mundial. O Arsenal também tem sido fortemente associado ao jogador, mas o Newcastle tomou medidas significativas nos últimos 20 dias para se posicionar na disputa. Eddie Howe está ansioso para adicionar uma presença dinâmica ao seu ataque, e o vencedor do prêmio Golden Boy italiano se encaixa no perfil dos jogadores de alto potencial que a diretoria do clube atualmente almeja.
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A posição firme do Inter de Milão em relação à venda
Apesar do crescente interesse da Premier League, o Inter de Milão não tem intenção imediata de se separar de seu valioso jogador. A diretoria do Nerazzurri, liderada pelo CEO Beppe Marotta, tem se manifestado abertamente a favor da manutenção do núcleo do elenco. Marotta já havia minimizado qualquer possibilidade de saída do jogador, deixando claro que o clube não pretende vendê-lo no futuro próximo. Essa postura se manteve firme mesmo com o surgimento de notícias sobre as missões de observação do Newcastle.
O gigante italiano vê o atacante nascido em 2005 como o futuro de seu ataque e já está tomando medidas para garantir que ele não seja tentado pelas riquezas da primeira divisão inglesa. Embora o Newcastle possa acreditar que o Inter poderia ser convencido por um valor em torno de € 80 milhões (£ 69 milhões/$ 93 milhões), a imprensa italiana sugere que qualquer oferta bem-sucedida provavelmente precisaria ultrapassar a marca de € 100 milhões (£ 86 milhões/$ 116 milhões) para, ao menos, levar o clube de Milão à mesa de negociações.
Planos de renovação de contrato em andamento
Para proteger ainda mais seu investimento, o Inter está trabalhando em uma renovação de contrato de grande envergadura que manteria Esposito no clube até 2031. O acordo proposto inclui um aumento salarial significativo, elevando seu salário atual de € 1,1 milhão por ano para um pacote de aproximadamente € 4 milhões por temporada. Essa medida é vista como uma ação preventiva para afastar a “tentação inglesa” representada pelo Newcastle e pelo Arsenal. A diretoria da Inter parece determinada a recompensar o rápido desenvolvimento do jogador, ao mesmo tempo em que garante sua vantagem.
A equipe do jogador também parece estar estabelecida na Itália por enquanto. Em entrevista à Rádio CRC, o agente do atacante, Mario Giuffredi, foi enfático sobre a lealdade de seu cliente ao atual líder da Série A. Giuffredi afirmou: “Pio Esposito está indo bem na Inter e será o futuro dos Nerazzurri pelos próximos 10 anos. O garoto é apaixonado pelo Inter.” Tais comentários sugerem que, embora o Newcastle esteja acompanhando de perto, convencer o jogador a trocar o San Siro pelo St James’ Park será uma tarefa monumental.
Competição e adequação tática
O interesse do Newcastle por Esposito levanta questões sobre a profundidade do elenco atual e as prioridades táticas do clube. Os Magpies já contam com Nick Woltemade, que possui um perfil físico e técnico semelhante ao do jovem italiano. Alguns observadores acreditam que os rumores envolvendo o Newcastle e outros clubes ingleses possam ser usados para aumentar a visibilidade do jogador e garantir melhores condições no Milan. No entanto, a necessidade de Howe por um segundo atacante versátil e prolífico continua sendo uma parte fundamental da estratégia de contratações de longo prazo do clube.
Além de suas funções no clube, Esposito também está se tornando uma figura central da seleção italiana. Antes das decisivas eliminatórias para a Copa do Mundo, o lendário italiano Gigi Buffon deu seu apoio ao jovem, afirmando: “Pio Esposito vai nos levar à Copa do Mundo.” Com elogios tão altos de ícones do futebol e o interesse da liga mais rica do mundo, a próxima janela de transferências de verão promete ser um período decisivo para a carreira do atacante.
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