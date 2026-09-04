Questionado se uma janela havia feito o Newcastle recuar três ou quatro anos na briga por vagas no top 4, Hislop, que falava em nome da Ignition Australia, disse à GOAL: “É difícil dizer, porque antes de a bola rolar eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu não estava ansioso pela temporada do Newcastle e por quanto o clube teve de vender e pela forma como repôs isso.

“Eles começaram bem a temporada. Claro, eu estava lá no jogo contra o Liverpool. Depois, confirmaram isso com uma vitória sobre o Tottenham fora de casa. De repente, há uma sensação diferente em torno do Newcastle neste momento.

“Agora, não acho que esta temporada vá ser de briga por uma vaga na Champions League, mas, dado como eu me sentia talvez há um mês, duas semanas antes do início da temporada, uma semana antes do início da temporada, sinto-me de forma muito diferente agora.

“Também direi que, embora se possa perceber que o Newcastle mais uma vez teve de vender, e vender tão pesadamente quanto vendeu nesta janela para equilibrar o PSR etc., etc., você olha para outros clubes que continuam gastando de maneira bastante extravagante, e muito disso simplesmente não faz muito sentido para mim. Como existe esse desequilíbrio na liga.

“O PSR foi introduzido para tentar, digamos assim, controlar os gastos e fazer com que todos joguem sob as mesmas regras, mas a distância entre aqueles que conseguem gastar e aqueles que não conseguem parece estar aumentando e se tornando mais difícil de explicar.”