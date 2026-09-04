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O Newcastle deveria ter permissão para gastar os bilhões do PIF saudita? Ex-astro do Newcastle se diz perplexo com o PSR em meio a um verão de vendas no St James' Park, mas ainda vê motivo para otimismo
Gigantes da Premier League continuam a gastar pesado
Hislop não está sozinho ao adotar essa linha de pensamento, com muitos se perguntando por que clubes como Chelsea, Manchester United, Liverpool e Manchester City podem gastar pesadamente enquanto rivais domésticos que também têm grande ambição seguem sendo contidos.
Esse foi novamente o caso em 2026, com nomes como Bruno Guimaraes, Anthony Gordon e Sandro Tonali deixando o St James’ Park. O Newcastle reinvestiu parte desses recursos, enquanto as atenções coletivas se voltam mais uma vez para a construção de longo prazo, mas as riquezas do Public Investment Fund (PIF) não podem ser usadas da melhor maneira possível.
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Quanto a janela de verão de 2026 atrasou o Newcastle?
Questionado se uma janela havia feito o Newcastle recuar três ou quatro anos na briga por vagas no top 4, Hislop, que falava em nome da Ignition Australia, disse à GOAL: “É difícil dizer, porque antes de a bola rolar eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu não estava ansioso pela temporada do Newcastle e por quanto o clube teve de vender e pela forma como repôs isso.
“Eles começaram bem a temporada. Claro, eu estava lá no jogo contra o Liverpool. Depois, confirmaram isso com uma vitória sobre o Tottenham fora de casa. De repente, há uma sensação diferente em torno do Newcastle neste momento.
“Agora, não acho que esta temporada vá ser de briga por uma vaga na Champions League, mas, dado como eu me sentia talvez há um mês, duas semanas antes do início da temporada, uma semana antes do início da temporada, sinto-me de forma muito diferente agora.
“Também direi que, embora se possa perceber que o Newcastle mais uma vez teve de vender, e vender tão pesadamente quanto vendeu nesta janela para equilibrar o PSR etc., etc., você olha para outros clubes que continuam gastando de maneira bastante extravagante, e muito disso simplesmente não faz muito sentido para mim. Como existe esse desequilíbrio na liga.
“O PSR foi introduzido para tentar, digamos assim, controlar os gastos e fazer com que todos joguem sob as mesmas regras, mas a distância entre aqueles que conseguem gastar e aqueles que não conseguem parece estar aumentando e se tornando mais difícil de explicar.”
Donos bilionários deveriam ter permissão para gastar o que quiserem?
Hislop prosseguiu ao falar sobre as regras de Fair Play Financeiro (FFP), introduzidas para conter gastos excessivos e a ameaça de clubes quebrarem, mas que agora parecem não atingir o objetivo quando se trata de donos ricos dispostos a abrir os cofres e financiar instituições já estabelecidas da Premier League: “Eu aplaudi o fair play financeiro e agora o PSR, assim como a intenção por trás disso. Achei que era algo positivo.
“Mas agora, como dissemos, não acho que tenha tido o impacto que muitos de nós pensávamos que teria. Como resultado, por que não simplesmente voltar para onde estávamos antigamente? Se você está disposto a colocar seus milhões/bilhões em um clube de futebol para vê-lo competitivo, então tem todo o direito de fazer isso.
“Isso também significa que o grupo de proprietários capazes de bancar clubes da Premier League, ou grandes clubes de futebol, fica cada vez menor, mas o fair play financeiro e o PSR também não mudaram isso. Então, qual é o impacto geral no jogo de hoje, dado seu objetivo inicial? Não tenho certeza de que exista algum.”
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Jogos do Newcastle em 2026-27: Newcastle recebe o Bournemouth
Após somar quatro pontos em dois compromissos difíceis contra Liverpool e Tottenham no início de 2026-27, o clima positivo voltou ao Newcastle após a frustração com a janela de transferências.
O próximo compromisso é em casa contra o Bournemouth, no sábado, com o peso-pesado de Tyneside ainda esperando que regras sejam alteradas no futebol inglês para que possa gastar de forma mais extravagante nas próximas janelas de contratações.
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