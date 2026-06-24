“O Newcastle deve estar rindo!” - O Barcelona é instado a “verificar se a tinta já secou” no contrato de Anthony Gordon após sua “péssima” atuação pela Inglaterra na Copa do Mundo

Gordon foi titular na equipe de Thomas Tuchel no empate em 0 a 0 na noite de terça-feira, mas foi substituído aos 65 minutos. Em entrevista à talkSPORT, Jamie O'Hara não mediu palavras ao avaliar o desempenho e insistiu que Marcus Rashford deve assumir seu lugar na escalação inicial.

O'Hara disse: “Gordon jogou mal. Não me importa o que digam. Ele jogou mal, esteve muito abaixo do esperado e precisa melhorar. Marcus Rashford tem que ser titular. Sei que se falou que Rashford estava com uma pequena lesão ou algo assim, mas ele entrou em campo e causou um grande impacto. Não dá para escalar Gordon no lugar de Rashford. Rashford é um jogador melhor do que Gordon.”