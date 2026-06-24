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“O Newcastle deve estar rindo!” - O Barcelona é instado a “verificar se a tinta já secou” no contrato de Anthony Gordon após sua “péssima” atuação pela Inglaterra na Copa do Mundo
O'Hara exige que Gordon seja dispensado
Gordon foi titular na equipe de Thomas Tuchel no empate em 0 a 0 na noite de terça-feira, mas foi substituído aos 65 minutos. Em entrevista à talkSPORT, Jamie O'Hara não mediu palavras ao avaliar o desempenho e insistiu que Marcus Rashford deve assumir seu lugar na escalação inicial.
O'Hara disse: “Gordon jogou mal. Não me importa o que digam. Ele jogou mal, esteve muito abaixo do esperado e precisa melhorar. Marcus Rashford tem que ser titular. Sei que se falou que Rashford estava com uma pequena lesão ou algo assim, mas ele entrou em campo e causou um grande impacto. Não dá para escalar Gordon no lugar de Rashford. Rashford é um jogador melhor do que Gordon.”
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Lutas contra um bloqueio baixo
Ao explicar por que Gordon não conseguiu influenciar a partida contra Gana, O’Hara destacou sua incapacidade de romper uma formação defensiva obstinada. A falta de criatividade com a bola foi duramente criticada. O’Hara acrescentou: “Eles tinham um bloco baixo, compacto, fechado; os pontas é que têm que garantir a vitória. Sempre que a bola chegava ao Gordon, ele não fazia nada com ela. Ele é um bom jogador, não estou tentando criticá-lo aqui, mas o Rashford é um jogador melhor... ele criou três jogadas em 10 minutos.”
Tuchel agora terá que avaliar cuidadosamente suas opções de ataque antes da próxima partida, com a pressão aumentando para que faça ajustes táticos rápidos.
Transferência do Barcelona é questionada
Os holofotes também se voltaram para o Barcelona, que contratou Gordon do Newcastle em maio, em uma transação de 70 milhões de libras. Após a atuação decepcionante, Gabby Agbonlahor questionou veementemente a lógica por trás do altíssimo valor da transferência.
Em entrevista ao programa “talkSPORTBreakfast”, Agbonlahor comentou: “Se eu fosse o Barcelona, estaria checando se a tinta já secou. 70 milhões de libras pelo Gordon? O Newcastle deve estar rindo. Ele não foi bem na última temporada e jogou mal na primeira partida. Como ele foi titular e ficou em campo tanto tempo assim... o técnico ficou louco com aquele lado esquerdo durante o jogo. Ele só pegava a bola e parecia não ter nenhum truque. Tinha um lateral rápido marcando ele e não tinha nenhuma ideia.”
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O que vem a seguir para Gordon?
A Inglaterra precisa se reorganizar rapidamente antes de sua decisiva partida final da fase de grupos contra o Panamá. A equipe de Thomas Tuchel precisa desesperadamente de uma vitória para garantir a liderança do grupo, já que atualmente está empatada com Gana, com quatro pontos cada. Gordon agora enfrenta uma espera angustiante para saber se será deixado de fora. Enquanto isso, o Barcelona estará acompanhando de perto, na esperança de que seu caro reforço recupere a forma antes do início da próxima temporada nacional.