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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

“O Newcastle deve estar rindo!” - O Barcelona é instado a “verificar se a tinta já secou” no contrato de Anthony Gordon após sua “péssima” atuação pela Inglaterra na Copa do Mundo

A. Gordon
Inglaterra x Gana
Inglaterra
Gana
Copa do Mundo
Barcelona
J. O'Hara
G. Agbonlahor

Anthony Gordon tem enfrentado duras críticas por seu desempenho abaixo do esperado durante o empate sem gols da Inglaterra com Gana na Copa do Mundo, na terça-feira. Os comentaristas criticaram duramente a falta de impacto do ponta, chegando até a questionar sua recente e lucrativa transferência para o Barcelona. Ex-jogadores acreditam que o Newcastle é o verdadeiro vencedor da negociação deste verão, depois de vê-lo enfrentar dificuldades no cenário internacional.

  • O'Hara exige que Gordon seja dispensado

    Gordon foi titular na equipe de Thomas Tuchel no empate em 0 a 0 na noite de terça-feira, mas foi substituído aos 65 minutos. Em entrevista à talkSPORT, Jamie O'Hara não mediu palavras ao avaliar o desempenho e insistiu que Marcus Rashford deve assumir seu lugar na escalação inicial.

    O'Hara disse: “Gordon jogou mal. Não me importa o que digam. Ele jogou mal, esteve muito abaixo do esperado e precisa melhorar. Marcus Rashford tem que ser titular. Sei que se falou que Rashford estava com uma pequena lesão ou algo assim, mas ele entrou em campo e causou um grande impacto. Não dá para escalar Gordon no lugar de Rashford. Rashford é um jogador melhor do que Gordon.”

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Lutas contra um bloqueio baixo

    Ao explicar por que Gordon não conseguiu influenciar a partida contra Gana, O’Hara destacou sua incapacidade de romper uma formação defensiva obstinada. A falta de criatividade com a bola foi duramente criticada. O’Hara acrescentou: “Eles tinham um bloco baixo, compacto, fechado; os pontas é que têm que garantir a vitória. Sempre que a bola chegava ao Gordon, ele não fazia nada com ela. Ele é um bom jogador, não estou tentando criticá-lo aqui, mas o Rashford é um jogador melhor... ele criou três jogadas em 10 minutos.”

    Tuchel agora terá que avaliar cuidadosamente suas opções de ataque antes da próxima partida, com a pressão aumentando para que faça ajustes táticos rápidos.

  • Transferência do Barcelona é questionada

    Os holofotes também se voltaram para o Barcelona, que contratou Gordon do Newcastle em maio, em uma transação de 70 milhões de libras. Após a atuação decepcionante, Gabby Agbonlahor questionou veementemente a lógica por trás do altíssimo valor da transferência.

    Em entrevista ao programa “talkSPORTBreakfast”, Agbonlahor comentou: “Se eu fosse o Barcelona, estaria checando se a tinta já secou. 70 milhões de libras pelo Gordon? O Newcastle deve estar rindo. Ele não foi bem na última temporada e jogou mal na primeira partida. Como ele foi titular e ficou em campo tanto tempo assim... o técnico ficou louco com aquele lado esquerdo durante o jogo. Ele só pegava a bola e parecia não ter nenhum truque. Tinha um lateral rápido marcando ele e não tinha nenhuma ideia.”

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    O que vem a seguir para Gordon?

    A Inglaterra precisa se reorganizar rapidamente antes de sua decisiva partida final da fase de grupos contra o Panamá. A equipe de Thomas Tuchel precisa desesperadamente de uma vitória para garantir a liderança do grupo, já que atualmente está empatada com Gana, com quatro pontos cada. Gordon agora enfrenta uma espera angustiante para saber se será deixado de fora. Enquanto isso, o Barcelona estará acompanhando de perto, na esperança de que seu caro reforço recupere a forma antes do início da próxima temporada nacional.