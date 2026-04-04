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O Newcastle confirma que o jogador favorito da torcida deixará o clube no final da temporada, à medida que seu contrato chega ao fim
O início de uma nova era
O experiente lateral chegou a Tyneside vindo do Atlético de Madrid em janeiro de 2022, sendo a principal contratação da nova diretoria do clube. Sua chegada foi uma forte demonstração de intenções para uma equipe que, na época, lutava para se manter na Premier League. Além de sua qualidade técnica, Trippier foi responsável por reformular a cultura interna do clube. Ele deixa o St. James’ Park após mais de 150 partidas, tendo levado a equipe à classificação para a Liga dos Campeões e consolidado seu status como uma lenda moderna do clube.
"O melhor da minha carreira"
A saída de Trippier marca o fim de uma passagem histórica que atingiu seu auge com a conquista da Carabao Cup de 2025 contra o Liverpool. A vitória pôs fim à espera de 70 anos do Newcastle por um grande título nacional, um momento que o zagueiro considera o ponto alto de sua carreira profissional.
“Chegou a hora de deixar este clube incrível após quatro anos e meio”, disse ele no site oficial do clube. “Foi aqui que me senti mais em casa. É emocionante, e vou sentir muita falta. Quero agradecer imensamente aos torcedores por todo o apoio nos momentos bons e ruins. Vocês sempre me apoiaram, sempre estiveram ao meu lado.”
“Aos meus companheiros de equipe, vai ser emocionante. Foi uma jornada incrível com vocês. Vou sentir saudades de todos, mas ganhar um troféu com vocês foi realmente muito especial — o melhor da minha carreira. E ao técnico, Eddie Howe, a toda a comissão técnica e à equipe nos bastidores, um enorme obrigado. O técnico teve a confiança – duas vezes – para me contratar, me deu a oportunidade de representar e ser capitão deste grande clube e, o mais importante, conseguimos conquistar um troféu. Vou sentir saudades de todos no clube. Obrigado.”
Howe elogia um líder transformador
O técnico, que já havia treinado o zagueiro no Burnley, foi fundamental para trazê-lo para o nordeste. Ele reconheceu que o jogador, com 54 partidas pela seleção, foi o catalisador da rápida evolução do time nas últimas temporadas.
“Kieran tem sido magnífico para nós dentro e fora de campo”, disse Howe. “Desde o momento em que ele entrou pelo portão, ele ajudou a elevar os padrões que mudaram a trajetória do clube. Suas atuações em campo têm sido do mais alto nível. Sua habilidade técnica excepcional ajudou a elevar o time e sua excelente capacidade de cruzamento ajudou a criar muitos gols e chances para seus companheiros. Suas habilidades de liderança têm sido inestimáveis.”
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E agora?
Embora ainda não esteja claro qual será o próximo passo de Trippier, ele continuará focado em encerrar a carreira no Newcastle. O time enfrenta o Crystal Palace pela Premier League; o Newcastle ocupa atualmente a 12ª posição na tabela, com 42 pontos em 31 partidas.