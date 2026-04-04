O Newcastle confirma que o jogador favorito da torcida deixará o clube no final da temporada, à medida que seu contrato chega ao fim

A saída de Trippier marca o fim de uma passagem histórica que atingiu seu auge com a conquista da Carabao Cup de 2025 contra o Liverpool. A vitória pôs fim à espera de 70 anos do Newcastle por um grande título nacional, um momento que o zagueiro considera o ponto alto de sua carreira profissional.

“Chegou a hora de deixar este clube incrível após quatro anos e meio”, disse ele no site oficial do clube. “Foi aqui que me senti mais em casa. É emocionante, e vou sentir muita falta. Quero agradecer imensamente aos torcedores por todo o apoio nos momentos bons e ruins. Vocês sempre me apoiaram, sempre estiveram ao meu lado.”

“Aos meus companheiros de equipe, vai ser emocionante. Foi uma jornada incrível com vocês. Vou sentir saudades de todos, mas ganhar um troféu com vocês foi realmente muito especial — o melhor da minha carreira. E ao técnico, Eddie Howe, a toda a comissão técnica e à equipe nos bastidores, um enorme obrigado. O técnico teve a confiança – duas vezes – para me contratar, me deu a oportunidade de representar e ser capitão deste grande clube e, o mais importante, conseguimos conquistar um troféu. Vou sentir saudades de todos no clube. Obrigado.”