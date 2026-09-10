A Premier League confirmou oficialmente que o calendário festivo do futebol está de volta com força total, anunciando sete jogos para o Boxing Day deste ano. Isso representa uma grande mudança em relação à temporada anterior, quando a vitória apertada do Manchester United por 1 a 0 sobre o Newcastle United foi a única partida da primeira divisão em 26 de dezembro.

Essa decisão foi tomada para garantir que as estrelas tivessem tempo suficiente de recuperação durante um período de inverno implacável, mas o calendário de 2026/27 marca o retorno da agenda cheia que os torcedores conhecem e adoram.

Em comunicado divulgado aos torcedores na quinta-feira, a Premier League explicou a justificativa para a confirmação antecipada e o planejamento logístico envolvido. "Este anúncio da tabela dá aos torcedores mais de três meses de antecedência para planejar e organizar suas viagens para um período particularmente movimentado do ano e vem após consulta à Football Supporters' Association e a representantes dos Fan Advisory Boards dos clubes. Durante o período de Natal e Ano-Novo, os clubes terão pelo menos 60 horas de intervalo entre os jogos. Isso está de acordo com os compromissos assumidos com os clubes para lidar com o calendário festivo congestionado, no contexto de um calendário em expansão de jogos europeus e internacionais."