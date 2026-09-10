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Boxing DayGetty Images
Mohamed Saeed

Traduzido por

O Natal está DE VOLTA! Premier League anuncia sete jogos no Boxing Day depois de apenas uma partida ter sido disputada em 26 de dezembro na temporada passada

Premier League
Arsenal
Manchester City
Newcastle
Chelsea

Os torcedores de futebol terão um presente de fim de ano, já que a Premier League confirmou oficialmente que sete partidas serão disputadas no Boxing Day neste ano. A medida marca um retorno significativo à tradição depois de a tabela da temporada passada ter sido bastante reduzida para priorizar o bem-estar dos jogadores.

  • Tradição festiva retorna à primeira divisão

    A Premier League confirmou oficialmente que o calendário festivo do futebol está de volta com força total, anunciando sete jogos para o Boxing Day deste ano. Isso representa uma grande mudança em relação à temporada anterior, quando a vitória apertada do Manchester United por 1 a 0 sobre o Newcastle United foi a única partida da primeira divisão em 26 de dezembro.

    Essa decisão foi tomada para garantir que as estrelas tivessem tempo suficiente de recuperação durante um período de inverno implacável, mas o calendário de 2026/27 marca o retorno da agenda cheia que os torcedores conhecem e adoram.

    Em comunicado divulgado aos torcedores na quinta-feira, a Premier League explicou a justificativa para a confirmação antecipada e o planejamento logístico envolvido. "Este anúncio da tabela dá aos torcedores mais de três meses de antecedência para planejar e organizar suas viagens para um período particularmente movimentado do ano e vem após consulta à Football Supporters' Association e a representantes dos Fan Advisory Boards dos clubes. Durante o período de Natal e Ano-Novo, os clubes terão pelo menos 60 horas de intervalo entre os jogos. Isso está de acordo com os compromissos assumidos com os clubes para lidar com o calendário festivo congestionado, no contexto de um calendário em expansão de jogos europeus e internacionais."

    • Publicidade
  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Gigantes se preparam para confrontos no Boxing Day

    A ação do Boxing Day começa com um duelo de encher os olhos no Villa Park, com o Aston Villa recebendo o Leeds United na partida de abertura, às 12h30, com transmissão da TNT Sports. A tradicional janela de blackout das 15h será suspensa para a ocasião, com quatro jogos simultâneos, incluindo o confronto do Tottenham em casa contra o Bournemouth e o duelo entre Everton e Sunderland. A programação da noite é igualmente atraente, com o Liverpool visitando o Hull City antes de o dia terminar com um confronto de peso entre Manchester City e Newcastle United no St James' Park.

    As comemorações não param por aí, já que a programação segue no domingo, 27 de dezembro, com três jogos de destaque centrados em Londres. Frank Lampard está prestes a viver um reencontro emocionante, já que seu Coventry City recebe o Chelsea nas Midlands para uma partida às 14h, com transmissão da Sky Sports.

    Depois disso, o Manchester United tentará garantir três pontos em Old Trafford contra o Nottingham Forest, enquanto o Arsenal de Mikel Arteta encara uma complicada viagem a Selhurst Park para enfrentar o Crystal Palace na última partida do fim de semana.


  • Enfrentando a correria do Ano Novo

    À medida que o calendário avança para 2027, a intensidade segue alta, com jogos programados quase diariamente. Uma rodada no meio de semana, em 29 e 30 de dezembro, verá o Manchester City visitar o Goodison Park e o Liverpool viajar até o Villa Park, testando a profundidade dos principais elencos. A liga tem sido cuidadosa ao equilibrar as necessidades das emissoras com as exigências físicas sobre os jogadores, particularmente aqueles que competem em formatos europeus reformulados.

    A programação do início de janeiro também traz um confronto significativo entre Norte e Sul, com o Manchester City recebendo o Tottenham no domingo, 3 de janeiro, em um jogo que pode definir a temporada. Ao distribuir os jogos ao longo de quase duas semanas, a Premier League espera amenizar as reclamações dos técnicos sobre os tempos de recuperação "impossíveis" de anos anteriores.

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  • mikel arteta(C)Getty Images

    Obstáculos finais e dores de cabeça para o treinador

    A maratona festiva finalmente começa a perder força na primeira semana de janeiro, embora o calendário siga intenso e em ritmo acelerado. Uma série de jogos no meio da semana, entre 5 e 7 de janeiro, verá o Chelsea visitar o Crystal Palace e o Fulham receber o Tottenham em um clássico londrino.

    O último jogo deste período intenso terá o Manchester United recebendo o Newcastle na quinta-feira, 7 de janeiro, uma partida que será acompanhada de perto por quem segue a corrida por vaga em competições europeias. Técnicos como Arteta e Enzo Maresca, do Manchester City, terão de usar todo o elenco para superar esses desafios, com o rodízio se tornando uma necessidade, e não um luxo.