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O Natal está DE VOLTA! Premier League anuncia sete jogos no Boxing Day depois de apenas uma partida ter sido disputada em 26 de dezembro na temporada passada
Tradição festiva retorna à primeira divisão
A Premier League confirmou oficialmente que o calendário festivo do futebol está de volta com força total, anunciando sete jogos para o Boxing Day deste ano. Isso representa uma grande mudança em relação à temporada anterior, quando a vitória apertada do Manchester United por 1 a 0 sobre o Newcastle United foi a única partida da primeira divisão em 26 de dezembro.
Essa decisão foi tomada para garantir que as estrelas tivessem tempo suficiente de recuperação durante um período de inverno implacável, mas o calendário de 2026/27 marca o retorno da agenda cheia que os torcedores conhecem e adoram.
Em comunicado divulgado aos torcedores na quinta-feira, a Premier League explicou a justificativa para a confirmação antecipada e o planejamento logístico envolvido. "Este anúncio da tabela dá aos torcedores mais de três meses de antecedência para planejar e organizar suas viagens para um período particularmente movimentado do ano e vem após consulta à Football Supporters' Association e a representantes dos Fan Advisory Boards dos clubes. Durante o período de Natal e Ano-Novo, os clubes terão pelo menos 60 horas de intervalo entre os jogos. Isso está de acordo com os compromissos assumidos com os clubes para lidar com o calendário festivo congestionado, no contexto de um calendário em expansão de jogos europeus e internacionais."
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Gigantes se preparam para confrontos no Boxing Day
A ação do Boxing Day começa com um duelo de encher os olhos no Villa Park, com o Aston Villa recebendo o Leeds United na partida de abertura, às 12h30, com transmissão da TNT Sports. A tradicional janela de blackout das 15h será suspensa para a ocasião, com quatro jogos simultâneos, incluindo o confronto do Tottenham em casa contra o Bournemouth e o duelo entre Everton e Sunderland. A programação da noite é igualmente atraente, com o Liverpool visitando o Hull City antes de o dia terminar com um confronto de peso entre Manchester City e Newcastle United no St James' Park.
As comemorações não param por aí, já que a programação segue no domingo, 27 de dezembro, com três jogos de destaque centrados em Londres. Frank Lampard está prestes a viver um reencontro emocionante, já que seu Coventry City recebe o Chelsea nas Midlands para uma partida às 14h, com transmissão da Sky Sports.
Depois disso, o Manchester United tentará garantir três pontos em Old Trafford contra o Nottingham Forest, enquanto o Arsenal de Mikel Arteta encara uma complicada viagem a Selhurst Park para enfrentar o Crystal Palace na última partida do fim de semana.
Enfrentando a correria do Ano Novo
À medida que o calendário avança para 2027, a intensidade segue alta, com jogos programados quase diariamente. Uma rodada no meio de semana, em 29 e 30 de dezembro, verá o Manchester City visitar o Goodison Park e o Liverpool viajar até o Villa Park, testando a profundidade dos principais elencos. A liga tem sido cuidadosa ao equilibrar as necessidades das emissoras com as exigências físicas sobre os jogadores, particularmente aqueles que competem em formatos europeus reformulados.
A programação do início de janeiro também traz um confronto significativo entre Norte e Sul, com o Manchester City recebendo o Tottenham no domingo, 3 de janeiro, em um jogo que pode definir a temporada. Ao distribuir os jogos ao longo de quase duas semanas, a Premier League espera amenizar as reclamações dos técnicos sobre os tempos de recuperação "impossíveis" de anos anteriores.
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Obstáculos finais e dores de cabeça para o treinador
A maratona festiva finalmente começa a perder força na primeira semana de janeiro, embora o calendário siga intenso e em ritmo acelerado. Uma série de jogos no meio da semana, entre 5 e 7 de janeiro, verá o Chelsea visitar o Crystal Palace e o Fulham receber o Tottenham em um clássico londrino.
O último jogo deste período intenso terá o Manchester United recebendo o Newcastle na quinta-feira, 7 de janeiro, uma partida que será acompanhada de perto por quem segue a corrida por vaga em competições europeias. Técnicos como Arteta e Enzo Maresca, do Manchester City, terão de usar todo o elenco para superar esses desafios, com o rodízio se tornando uma necessidade, e não um luxo.
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