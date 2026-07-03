AFP
Traduzido por
O Napoli tem um novo técnico! Max Allegri substitui Antonio Conte após deixar o AC Milan, dando início a um novo capítulo para Scott McTominay, Kevin De Bruyne e companhia
Gênio tático consegue nomeação
Os Partenopei fecharam um acordo abrangente com o técnico de 58 anos, por meio de um contrato de longo prazo válido até junho de 2029. Allegri sucede Conte, que deixou o Estádio Diego Armando Maradona em maio, após conquistar um Scudetto e, posteriormente, terminar em segundo lugar. O clube adiou deliberadamente o anúncio oficial até que o técnico resolvesse com sucesso a rescisão de seu contrato com os Rossoneri.
- Getty Images Sport
Comunicado oficial dá as boas-vindas ao técnico
O gigante italiano divulgou um comunicado de imprensa comemorativo em seus canais digitais para anunciar o retorno de um rosto conhecido a Nápoles. A diretoria destacou a trajetória histórica do técnico, desde suas origens humildes como treinador até se tornar uma figura dominante no futebol italiano moderno.
O clube declarou: “O Napoli gostaria de dar as boas-vindas a Massimiliano Allegri como nosso novo técnico da equipe principal. Allegri assinou um contrato com o clube válido até 30 de junho de 2029.
“Após uma longa carreira como jogador — que incluiu uma passagem pelo Napoli durante a temporada de 1997-98 —, Max Allegri iniciou sua trajetória como técnico na temporada de 2003-04, no Aglianese. Em 2007-08, ele levou o Sassuolo ao seu primeiro acesso à Série B e também conquistou a Supercopa da Série C1 naquele mesmo ano. Alguns meses depois, estreou-se como técnico na Série A pelo Cagliari, terminando a temporada em nono lugar e conquistando o prêmio Panchina d’Oro.
“Em 2010, ele assumiu o Milan, conquistando o 18º Scudetto do clube e a sexta Supercopa da Itália. De 2014 a 2019, comandou a Juventus, conquistando cinco títulos consecutivos do campeonato, quatro troféus consecutivos da Coppa Italia e duas Supercopas da Itália. Durante esse período, também levou os Bianconeri à final da Liga dos Campeões duas vezes. Após um hiato de dois anos, ele voltou a comandar a Juventus, conquistando sua quinta Coppa Italia em 2024. Na última temporada, ele estava de volta ao banco de reservas do Milan, terminando a campanha em quinto lugar.
“Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo técnico, Max Allegri!”
Carreira repleta de conquistas renasce
Allegri chega com um currículo impressionante, com seis títulos da Série A e cinco troféus da Coppa Italia conquistados ao longo de passagens bem-sucedidas pelo AC Milan e pela Juventus. No entanto, sua recente segunda passagem pelo San Siro terminou com sua demissão antecipada, após uma campanha desastrosa no campeonato nacional que culminou com o quinto lugar. Sua saída coincidiu com uma ampla reformulação institucional no Milan, que levou os diretores de alto escalão Igli Tare, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani a deixarem seus cargos administrativos.
- AFP
Começa uma árdua reconstrução tática
O novo técnico enfrenta a tarefa imediata de restaurar a estabilidade defensiva e integrar os principais talentos antes do início da pré-temporada. Allegri precisa reverter rapidamente a recente estagnação tática do elenco antes do início oficial da temporada 2026-27 da Série A, no fim de semana de 22 de agosto, quando o Napoli enfrentará uma difícil partida fora de casa contra o Genoa. Lidar com esse cenário competitivo no campeonato nacional será o grande teste inicial para o experiente técnico.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.