O Napoli tem um novo técnico! Max Allegri substitui Antonio Conte após deixar o AC Milan, dando início a um novo capítulo para Scott McTominay, Kevin De Bruyne e companhia

O gigante italiano divulgou um comunicado de imprensa comemorativo em seus canais digitais para anunciar o retorno de um rosto conhecido a Nápoles. A diretoria destacou a trajetória histórica do técnico, desde suas origens humildes como treinador até se tornar uma figura dominante no futebol italiano moderno.

O clube declarou: “O Napoli gostaria de dar as boas-vindas a Massimiliano Allegri como nosso novo técnico da equipe principal. Allegri assinou um contrato com o clube válido até 30 de junho de 2029.

“Após uma longa carreira como jogador — que incluiu uma passagem pelo Napoli durante a temporada de 1997-98 —, Max Allegri iniciou sua trajetória como técnico na temporada de 2003-04, no Aglianese. Em 2007-08, ele levou o Sassuolo ao seu primeiro acesso à Série B e também conquistou a Supercopa da Série C1 naquele mesmo ano. Alguns meses depois, estreou-se como técnico na Série A pelo Cagliari, terminando a temporada em nono lugar e conquistando o prêmio Panchina d’Oro.

“Em 2010, ele assumiu o Milan, conquistando o 18º Scudetto do clube e a sexta Supercopa da Itália. De 2014 a 2019, comandou a Juventus, conquistando cinco títulos consecutivos do campeonato, quatro troféus consecutivos da Coppa Italia e duas Supercopas da Itália. Durante esse período, também levou os Bianconeri à final da Liga dos Campeões duas vezes. Após um hiato de dois anos, ele voltou a comandar a Juventus, conquistando sua quinta Coppa Italia em 2024. Na última temporada, ele estava de volta ao banco de reservas do Milan, terminando a campanha em quinto lugar.

“Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo técnico, Max Allegri!”