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O Napoli identifica estrela do Benfica como principal alvo de transferência para o verão e inicia negociações para um acordo de € 30 milhões
O Napoli intensifica a busca por Ríos
O Napoli intensificou seus esforços para contratar o meio-campista do Benfica, Ríos, identificando o jogador da seleção colombiana como sua principal prioridade para a próxima janela de transferências. O clube da Série A já está em negociações, buscando reforçar seu elenco antes do início da nova temporada.
De acordo com o especialista em transferências Gianluca Di Marzio, o Napoli intensificou os contatos nos últimos dias. O diretor esportivo do clube, Manna, teria trabalhado diretamente com os representantes e intermediários do jogador para explorar a possibilidade de trazer o meio-campista para o sul da Itália. Ríos chegou ao Benfica no verão passado, mas ainda não conseguiu se firmar totalmente sob o comando do técnico José Mourinho, o que pode abrir as portas para uma transferência.
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Detalhes financeiros da operação de € 30 milhões
Em entrevista ao podcast Caffe Di Marzio, Di Marzio confirmou a seriedade do interesse do Napoli. Ele detalhou o andamento das negociações lideradas por Manna, que já vem trabalhando nessa operação há alguns dias. Houve contatos sérios, discussões concretas e aprofundadas com as partes envolvidas, com os representantes do jogador e com alguns intermediários portugueses.
Conseguir a contratação de Rios não será uma tarefa barata para Aurelio De Laurentiis. Tendo chegado ao Benfica apenas no verão passado em uma transação no valor de € 27 milhões, o clube português busca obter lucro rápido. O Napoli estaria disposto a oferecer uma quantia significativa, embora ainda haja uma pequena diferença entre as avaliações dos dois clubes sobre o talentoso meio-campista.
A situação financeira do Benfica poderá influenciar as negociações
O Napoli pode se beneficiar da situação financeira do Benfica. O clube português pode ser forçado a concretizar uma venda significativa antes do fim do exercício financeiro, em 30 de junho, o que poderia tornar Rios um dos principais candidatos a deixar o clube. Se o Benfica decidir lucrar com a venda, o Napoli poderia ganhar vantagem nas negociações, na tentativa de garantir a contratação do jogador antes do início dos preparativos para a pré-temporada.
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O Napoli pretende fechar o negócio antes da pré-temporada
O Napoli continuará as negociações nas próximas semanas, enquanto Manna tenta reduzir a diferença de avaliação com o Benfica. O time da Série A pretende fechar o acordo no início da janela de transferências para integrar Rios ao elenco antes dos preparativos para a pré-temporada. O clube italiano também está ciente de que poderá surgir concorrência caso o meio-campista seja oficialmente colocado à venda. Por isso, o Napoli espera chegar a um acordo rapidamente e garantir seu alvo prioritário antes que clubes europeus rivais voltem a entrar na disputa.