O Napoli identifica estrela do Benfica como principal alvo de transferência para o verão e inicia negociações para um acordo de € 30 milhões

O Napoli intensificou seus esforços para contratar o meio-campista do Benfica, Ríos, identificando o jogador da seleção colombiana como sua principal prioridade para a próxima janela de transferências. O clube da Série A já está em negociações, buscando reforçar seu elenco antes do início da nova temporada.

De acordo com o especialista em transferências Gianluca Di Marzio, o Napoli intensificou os contatos nos últimos dias. O diretor esportivo do clube, Manna, teria trabalhado diretamente com os representantes e intermediários do jogador para explorar a possibilidade de trazer o meio-campista para o sul da Itália. Ríos chegou ao Benfica no verão passado, mas ainda não conseguiu se firmar totalmente sob o comando do técnico José Mourinho, o que pode abrir as portas para uma transferência.