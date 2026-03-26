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Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Napoli está “furioso” com Romelu Lukaku, já que o craque se recusa a voltar ao centro de treinamento após ter desistido da convocação para a seleção da Bélgica

R. Lukaku
Napoli
A. Conte
Bélgica
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Romelu Lukaku provocou uma grande ruptura no Napoli após, segundo relatos, ter se recusado a retornar ao centro de treinamento do clube em Castel Volturno. O experiente atacante havia se retirado recentemente da seleção para se concentrar em recuperar a forma física, mas optou por permanecer na Bélgica contra a vontade dos dirigentes do clube e do técnico Antonio Conte.

  • Lukaku corre o risco de sofrer uma punição disciplinar interna

    A relação entre Lukaku e o Napoli chegou a um ponto crítico durante a pausa para os jogos internacionais de março. Apesar de ter desistido da seleção belga, o jogador de 32 anos não voltou à Itália como esperado. A Sky Sport Italia sugere que o clube está agora considerando aplicar uma penalidade financeira significativa ao atacante, que teria violado regras internas rigorosamente aplicadas relativas à conduta dos jogadores e aos protocolos de recuperação.

    Esperava-se que Lukaku se reunisse com seus companheiros de clube na quinta-feira para continuar seu processo de reabilitação. No entanto, o ex-jogador do Chelsea e da Inter optou por permanecer em Antuérpia. Ele estaria treinando em uma clínica especializada — a mesma instalação usada anteriormente por Kevin De Bruyne para recuperação de alto nível —, mas o fato de essa estadia não ter sido autorizada pelo Napoli deixou a diretoria do Partenopei “furiosa” com o jogador.

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    Conte e a diretoria do clube estão unidos na indignação

    Embora Antonio Conte também esteja atualmente ausente do centro de treinamento para uma pausa programada, sua ausência foi totalmente acordada com a diretoria do clube. Em seu lugar, o assistente técnico Cristian Stellini está supervisionando os treinos. Tanto Conte quanto a diretoria do Napoli estariam igualmente incomodados com a decisão de Lukaku de administrar por conta própria sua agenda. A equipe do atacante está atualmente em negociações com o clube, mas fontes indicam que ele não pretende retornar a Nápoles até a próxima semana.

    A tensão surge em um momento delicado para Lukaku, que tem enfrentado dificuldades para causar impacto nesta temporada. Devido a uma lesão de longa duração no tendão da coxa, sua participação em campo tem sido drasticamente limitada. Espera-se que este último ato de aparente rebeldia torne seu caminho de volta à equipe titular significativamente mais difícil.

  • Problemas de desempenho e preocupações com a forma física

    A temporada 2025-26 de Lukaku tem sido, até agora, um verdadeiro pesadelo. Até o momento, ele disputou apenas 64 minutos em sete partidas em diferentes competições, marcando um único gol. Sua falta de ritmo de jogo foi o principal motivo por trás de sua decisão de não participar dos amistosos da Bélgica contra os Estados Unidos e o México.


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    Impacto nas ambições para a Copa do Mundo de 2026

    Este impasse pode ter consequências de longo alcance, indo muito além de sua carreira nos clubes italianos. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, a falta de tempo de jogo consistente de Lukaku no Napoli começa a causar uma preocupação genuína para a seleção belga. Como maior artilheiro de todos os tempos do país, com 89 gols em 124 partidas pela seleção, sua importância para o time é inegável. No entanto, se o desentendimento com Conte resultar em mais tempo no banco, seu status como principal opção ofensiva dos Red Devils poderá estar ameaçado.


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