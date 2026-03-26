O Napoli está “furioso” com Romelu Lukaku, já que o craque se recusa a voltar ao centro de treinamento após ter desistido da convocação para a seleção da Bélgica

A relação entre Lukaku e o Napoli chegou a um ponto crítico durante a pausa para os jogos internacionais de março. Apesar de ter desistido da seleção belga, o jogador de 32 anos não voltou à Itália como esperado. A Sky Sport Italia sugere que o clube está agora considerando aplicar uma penalidade financeira significativa ao atacante, que teria violado regras internas rigorosamente aplicadas relativas à conduta dos jogadores e aos protocolos de recuperação.

Esperava-se que Lukaku se reunisse com seus companheiros de clube na quinta-feira para continuar seu processo de reabilitação. No entanto, o ex-jogador do Chelsea e da Inter optou por permanecer em Antuérpia. Ele estaria treinando em uma clínica especializada — a mesma instalação usada anteriormente por Kevin De Bruyne para recuperação de alto nível —, mas o fato de essa estadia não ter sido autorizada pelo Napoli deixou a diretoria do Partenopei “furiosa” com o jogador.