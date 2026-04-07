O Napoli está de volta à disputa pelo título? Antonio Conte comenta as esperanças de alcançar o Inter, apesar da vitória “extraordinária” contra o AC Milan, que levou os atuais campeões ao segundo lugar da Série A

Após o apito final, Conte expressou imenso orgulho pela forma como seu time superou um período de terrível azar com lesões para se manter competitivo no topo da tabela e enfatizou que garantir a vaga na Liga dos Campeões continua sendo o principal objetivo desta temporada.

Em entrevista à DAZN, Conte disse: “Isso nos deixa muito entusiasmados e confiantes; não podemos esquecer que, se estamos em segundo lugar, devemos agradecer aos rapazes que compensaram todas as ausências deste ano. O que esta equipe fez de extraordinário foi durante o período de tantas ausências; outra equipe teria afundado. Todos os que estavam lá foram protagonistas; hoje continuamos nesse caminho e recuperando jogadores. Temos a possibilidade de ter mais opções e fazer rodízios.

“Hoje eu brinquei com o Politano; eu tinha previsto a entrada dele quando o Milan estivesse mais cansado. Todos se colocam à disposição. Estou muito feliz pelo Matteo, que marcou. Agora faltam 7 jogos; demos um passo importante para o nosso objetivo, que é a Liga dos Campeões. Se é do Milan e da Juve, não vejo por que não seria do Napoli. Temos que nos manter lá, sabendo que o Inter merece estar em primeiro lugar na tabela, e nós estamos lá, e temos que pensar em nós mesmos.”