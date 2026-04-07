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O Napoli está de volta à disputa pelo título? Antonio Conte comenta as esperanças de alcançar o Inter, apesar da vitória “extraordinária” contra o AC Milan, que levou os atuais campeões ao segundo lugar da Série A
Politano decide partida acirrada
Em um confronto decisivo entre o segundo e o terceiro colocados da liga, o reserva Matteo Politano marcou o gol da vitória no final da partida com um voleio de um ângulo fechado, garantindo três pontos vitais para os Partenopei. A vitória foi particularmente impressionante, considerando a extensa lista de ausências do Napoli, que incluía Romelu Lukaku e David Neres, forçando Conte a contar com uma linha de ataque improvisada. Com o resultado, o Napoli ultrapassa o Milan e assume a segunda colocação, embora continue sete pontos atrás do dominante Inter, líder da tabela.
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Conte elogia a resiliência do elenco
Após o apito final, Conte expressou imenso orgulho pela forma como seu time superou um período de terrível azar com lesões para se manter competitivo no topo da tabela e enfatizou que garantir a vaga na Liga dos Campeões continua sendo o principal objetivo desta temporada.
Em entrevista à DAZN, Conte disse: “Isso nos deixa muito entusiasmados e confiantes; não podemos esquecer que, se estamos em segundo lugar, devemos agradecer aos rapazes que compensaram todas as ausências deste ano. O que esta equipe fez de extraordinário foi durante o período de tantas ausências; outra equipe teria afundado. Todos os que estavam lá foram protagonistas; hoje continuamos nesse caminho e recuperando jogadores. Temos a possibilidade de ter mais opções e fazer rodízios.
“Hoje eu brinquei com o Politano; eu tinha previsto a entrada dele quando o Milan estivesse mais cansado. Todos se colocam à disposição. Estou muito feliz pelo Matteo, que marcou. Agora faltam 7 jogos; demos um passo importante para o nosso objetivo, que é a Liga dos Campeões. Se é do Milan e da Juve, não vejo por que não seria do Napoli. Temos que nos manter lá, sabendo que o Inter merece estar em primeiro lugar na tabela, e nós estamos lá, e temos que pensar em nós mesmos.”
Defender o título do Scudetto
O Napoli conquistou uma reputação de resiliência sob o comando de Conte, registrando 27 vitórias por diferença de um gol desde o início da última temporada — mais do que qualquer outro time da Série A. Apesar do ímpeto adquirido com a vitória sobre um rival direto, Conte mantém-se cauteloso quanto à possibilidade de uma recuperação tardia na disputa pelo título, observando que o Inter precisaria tropeçar significativamente para que a corrida se reabrisse de verdade.
Refletindo sobre a disputa pelo título, Conte acrescentou: “Neste momento de alegria, porque voltamos ao segundo lugar, quero agradecer àqueles que reagiram em um momento trágico em que tudo poderia ter terminado mal. Hoje estamos recuperando um pouco de todos. Não é uma questão de acreditar nisso: temos que ser muito realistas e saber que nunca podemos cometer erros e esperar que os que estão à frente cometam erros, e não apenas uma vez.
“Vendo o que o Inter está fazendo, considero isso difícil. Temos que ter o orgulho de manter o pé no acelerador e defender o Scudetto até o fim. Ganhamos uma Supercopa e estamos em segundo: temos que continuar assim, sabendo que a Liga dos Campeões ainda precisa ser conquistada e que é importante, dados os benefícios que traz.”
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A reta final
O Napoli enfrenta uma reta final decisiva contra times como Lazio, Como e Bologna em suas últimas sete partidas, buscando consolidar o segundo lugar diante dos adversários que o perseguem. Embora os jogadores de Conte busquem um desempenho impecável até maio, eles continuam dependendo de que o líder do campeonato, o Inter, perca pontos para manter vivas as esperanças remanescentes de conquistar o título.