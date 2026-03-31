O Napoli emite comunicado alarmante, já que Romelu Lukaku continua a ignorar os apelos para que retorne da Bélgica

Enquanto seus companheiros de equipe voltavam dos compromissos com a seleção, o ex-jogador do Chelsea permaneceu na Bélgica, o que provocou uma repreensão pública sem precedentes por parte do clube da Série A.

A disputa decorre da decisão de Lukaku de realizar sua recuperação física longe da equipe médica do clube. Apesar de ter se retirado da seleção belga na semana passada alegando problemas físicos, ele optou por treinar com preparadores físicos particulares em vez de retornar a Nápoles, uma decisão que, segundo relatos, não foi autorizada pelo clube.