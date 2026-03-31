AFP
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O Napoli emite comunicado alarmante, já que Romelu Lukaku continua a ignorar os apelos para que retorne da Bélgica
Uma falha na comunicação
Enquanto seus companheiros de equipe voltavam dos compromissos com a seleção, o ex-jogador do Chelsea permaneceu na Bélgica, o que provocou uma repreensão pública sem precedentes por parte do clube da Série A.
A disputa decorre da decisão de Lukaku de realizar sua recuperação física longe da equipe médica do clube. Apesar de ter se retirado da seleção belga na semana passada alegando problemas físicos, ele optou por treinar com preparadores físicos particulares em vez de retornar a Nápoles, uma decisão que, segundo relatos, não foi autorizada pelo clube.
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Medidas disciplinares em discussão
A diretoria do Napoli não mediu palavras ao abordar a insubordinação do jogador de 32 anos. A frustração dentro do clube é palpável, com a diretoria agora avaliando a possibilidade de aplicar uma multa pesada ou a exclusão total do elenco principal.
Em comunicadooficial, o clube declarou: “O SSC Napoli confirma que Romelu Lukaku não atendeu à convocação de hoje para retornar aos treinos. O clube se reserva o direito de considerar a tomada das medidas disciplinares cabíveis, bem como de determinar se o jogador continuará a treinar com a equipe por tempo indeterminado.”
Especialistas jurídicos entram na disputa
A situação já ultrapassou o âmbito de uma mera divergência esportiva, com a equipe jurídica do Napoli agora analisando minuciosamente o contrato do atacante. Conforme sugere a Sky Sports, por meio do Football Italia, os advogados estão avaliando se a natureza “indefinida” da ausência de Lukaku justifica penalidades contratuais mais severas, além da multa padrão de uma semana. O clube pode estar disposto a excluir totalmente o atacante se não for alcançada uma solução nas próximas 48 horas.
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E agora?
Essa crise interna surge em um momento particularmente delicado para o Napoli, que se prepara para um retorno decisivo às competições nacionais. O clube receberá o AC Milan na segunda-feira, em uma partida que poderá ter um impacto significativo na liderança da tabela da Série A. Os Partenopei ocupam atualmente a terceira posição, com 62 pontos em 30 partidas, apenas um ponto atrás do Milan, segundo colocado. Enquanto isso, o Inter lidera com 69 pontos.