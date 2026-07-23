No jogo disputado ontem à tarde em Dimaro, o Napoli começou com uma dupla de centrais formada por Rrahmani e Rafa Marin, um daqueles jogadores, juntamente com Marianucci e Obaretin (que regressaram dos respetivos empréstimos ao Torino e ao Empoli), que Allegri terá a tarefa de avaliar durante este período de preparação. O espanhol é, neste momento, o único defesa de pé esquerdo utilizável no centro do setor defensivo, com o uruguaio Mathias Olivera como solução alternativa. Independentemente do pé, o Napoli gostaria de colmatar as lacunas deixadas pelas lesões graves de Buongiorno e Beukema – e, em termos numéricos, pela saída de Juan Jesus – com um jogador já pronto para o nosso campeonato. E, depois de ver esfumar-se a pista preferida que levava ao novo jogador do Milan Mario Gila (travada pela necessidade de vender antes de comprar), Allegri terá indicado um homem da sua confiança, Federico Gatti.