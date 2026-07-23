As péssimas notícias que chegaram no espaço de poucos dias sobre a condição física de Alessandro Buongiorno e Sam Beukema são uma parte bastante importante da emergência defensiva que o novo Napoli de Massimiliano Allegri se vê obrigado a gerir desde os primeiros dias do estágio de pré-temporada. O ex-treinador do Milan perde por várias semanas duas peças preciosas de uma linha que, nesta temporada, voltará a ser de quatro e que, já por ocasião do primeiro amigável contra o Arezzo, revelou mais do que algumas incertezas. Também superáveis através de um mercado que, na cabeça do técnico, passa pela chegada de alguns reforços.
Traduzido por
O Napoli descobre ter uma emergência na defesa: Allegri sugere o nome de Federico Gatti, quanto custa e que alternativas o diretor desportivo Manna avalia
QUANTAS INCERTEZAS
No jogo disputado ontem à tarde em Dimaro, o Napoli começou com uma dupla de centrais formada por Rrahmani e Rafa Marin, um daqueles jogadores, juntamente com Marianucci e Obaretin (que regressaram dos respetivos empréstimos ao Torino e ao Empoli), que Allegri terá a tarefa de avaliar durante este período de preparação. O espanhol é, neste momento, o único defesa de pé esquerdo utilizável no centro do setor defensivo, com o uruguaio Mathias Olivera como solução alternativa. Independentemente do pé, o Napoli gostaria de colmatar as lacunas deixadas pelas lesões graves de Buongiorno e Beukema – e, em termos numéricos, pela saída de Juan Jesus – com um jogador já pronto para o nosso campeonato. E, depois de ver esfumar-se a pista preferida que levava ao novo jogador do Milan Mario Gila (travada pela necessidade de vender antes de comprar), Allegri terá indicado um homem da sua confiança, Federico Gatti.
O pedido de Allegri
O defesa nascido em 1998 já há algum tempo que deixou de ser visto como uma referência para a Juventus, que, pela voz de Luciano Spalletti, aposta em jogadores com características diferentes: na última temporada, Gatti disputou apenas 28 jogos em todas as competições, dos quais só 16 como titular. O seu contrato ainda é longo (termina em junho de 2030) e os 3 milhões de euros líquidos por temporada, mais bónus, pesam nas contas do clube, que, em caso de uma oferta considerada adequada, abriria a porta à saída. Durante a época passada, o Milan pensou nele, sempre por indicação de Allegri; hoje pode ser o Napoli a fazer uma tentativa assim que estiver definida alguma venda, necessária para reduzir numericamente um plantel demasiado extenso.
AS ALTERNATIVAS DE MANNA
O diretor desportivo do Napoli, Giovanni Manna, tomou nota da sugestão do seu treinador, mas obviamente trabalha em paralelo noutras hipóteses para não ser apanhado desprevenido. Oumar Solet, da Udinese, (clube com o qual Aurelio De Laurentiis mantém ótimas relações) é uma ideia a não descartar depois de a Inter se ter afastado, seja pela distância entre a oferta e a procura, seja pelas dúvidas sobre a condição física do francês. Outra opção pode ser representada pelos excedentários de alguns gigantes europeus, e o Chelsea, nesse sentido, é uma loja que pode oferecer alguma oportunidade, como o ex-Monaco Benoit Badiashile (nascido em 2001).
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.