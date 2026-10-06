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Neymar-Messi(C)Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

'O mundo agradece' - Neymar se despede de forma emocionante de Lionel Messi antes da despedida de Argentina

Neymar
L. Messi
Argentina
Benin
Amistosos

Lionel Messi está se preparando para entrar em campo com as famosas listras azuis e brancas pela última vez, marcando o fim de uma lendária carreira internacional. Enquanto o oito vezes vencedor da Bola de Ouro se prepara para um amistoso de despedida contra o Benin, um de seus amigos mais próximos e ex-companheiros de equipe liderou as homenagens ao redor do mundo.

  • Uma noite emocionante no Monumental

    O mundo do futebol se prepara para se despedir de um de seus maiores ícones de todos os tempos no cenário internacional. Messi, agora com 39 anos, está prestes a fazer sua última partida pela Argentina em um amistoso contra o Benim, no icônico Estadio Monumental, em Buenos Aires.

    Enquanto o foco permanece nas celebrações em Buenos Aires, o impacto da despedida de Messi é sentido muito além das fronteiras da Argentina. Apesar da histórica rivalidade intensa entre Brasil e Argentina, Neymar recorreu às redes sociais para garantir que seu amigo de longa data soubesse exatamente o quanto ele significou para o esporte.

    A dupla formou uma das parcerias ofensivas mais letais da história no Barcelona, ao lado de Luis Suarez, e depois se reencontrou no Paris Saint-Germain. O vínculo entre eles sempre foi além das quatro linhas, e a mais recente homenagem de Neymar destaca o profundo respeito que existe entre dois dos maiores talentos da geração moderna da América do Sul.

  • messiGetty Images

    A emocionante homenagem de Neymar a uma lenda

    Em sua conta oficial no Instagram, Neymar expressou a gratidão coletiva da comunidade do futebol. O brasileiro, que também se afastou dos compromissos internacionais após a Copa do Mundo de 2026, compartilhou uma mensagem comovente refletindo sobre a imensa contribuição de Messi para o jogo.

    "Aqueles que amam o futebol aproveitaram você ao longo dos anos... Hoje é o seu último jogo vestindo a camisa do seu time, do seu país, e espero que você aproveite cada segundo", escreveu Neymar, ao incentivar o ex-companheiro de equipe a aproveitar os momentos finais de sua trajetória internacional. A publicação, que rapidamente viralizou, trouxe imagens das duas estrelas durante o período em que estiveram juntas no topo do futebol europeu.

  • Neymar exalta o legado global de Messi

    Neymar deu continuidade à homenagem ao enfatizar que o legado de Messi não está restrito a uma nação, mas pertence ao esporte como um todo. "Não é só a Argentina que agradece a você, o mundo agradece por tudo o que você fez pelo futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e, mais ainda, fazer história ao seu lado. Obrigado, Leo", acrescentou.

    O horário da partida, marcada para começar no fim da noite na América do Sul, significa que torcedores de todo o planeta estarão acompanhando para testemunhar os últimos toques de um mestre em ação. Para a Argentina, é a chance de proporcionar uma despedida à altura para um capitão que definiu a equipe por quase duas décadas. Para o resto do mundo, é um momento de refletir sobre uma carreira que rendeu inúmeros troféus, estatísticas recordistas e memórias que durarão a vida toda.


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    O fim de uma era de ouro da Argentina

    A aposentadoria de Messi do futebol internacional marca o fim definitivo de uma era de ouro para a Argentina. Desde sua estreia ainda adolescente, a estrela do Inter Miami tem sido o ponto central da seleção nacional, suportando anos de decepção em grandes finais antes de finalmente quebrar a maldição com o título da Copa América de 2021.

    A escolha de Benin como o adversário final permite uma atmosfera de celebração em que o resultado é secundário diante da homenagem. Cada toque, cada passe e cada arrancada característica serão analisados e celebrados por uma torcida que um dia temeu que ele jamais conquistasse um troféu por ela. Agora, ele sai como o rei incontestável do futebol argentino, tendo superado todas as expectativas e silenciado todos os críticos.


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