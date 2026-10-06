O mundo do futebol se prepara para se despedir de um de seus maiores ícones de todos os tempos no cenário internacional. Messi, agora com 39 anos, está prestes a fazer sua última partida pela Argentina em um amistoso contra o Benim, no icônico Estadio Monumental, em Buenos Aires.

Enquanto o foco permanece nas celebrações em Buenos Aires, o impacto da despedida de Messi é sentido muito além das fronteiras da Argentina. Apesar da histórica rivalidade intensa entre Brasil e Argentina, Neymar recorreu às redes sociais para garantir que seu amigo de longa data soubesse exatamente o quanto ele significou para o esporte.

A dupla formou uma das parcerias ofensivas mais letais da história no Barcelona, ao lado de Luis Suarez, e depois se reencontrou no Paris Saint-Germain. O vínculo entre eles sempre foi além das quatro linhas, e a mais recente homenagem de Neymar destaca o profundo respeito que existe entre dois dos maiores talentos da geração moderna da América do Sul.