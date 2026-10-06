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'O mundo agradece' - Neymar se despede de forma emocionante de Lionel Messi antes da despedida de Argentina
Uma noite emocionante no Monumental
O mundo do futebol se prepara para se despedir de um de seus maiores ícones de todos os tempos no cenário internacional. Messi, agora com 39 anos, está prestes a fazer sua última partida pela Argentina em um amistoso contra o Benim, no icônico Estadio Monumental, em Buenos Aires.
Enquanto o foco permanece nas celebrações em Buenos Aires, o impacto da despedida de Messi é sentido muito além das fronteiras da Argentina. Apesar da histórica rivalidade intensa entre Brasil e Argentina, Neymar recorreu às redes sociais para garantir que seu amigo de longa data soubesse exatamente o quanto ele significou para o esporte.
A dupla formou uma das parcerias ofensivas mais letais da história no Barcelona, ao lado de Luis Suarez, e depois se reencontrou no Paris Saint-Germain. O vínculo entre eles sempre foi além das quatro linhas, e a mais recente homenagem de Neymar destaca o profundo respeito que existe entre dois dos maiores talentos da geração moderna da América do Sul.
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A emocionante homenagem de Neymar a uma lenda
Em sua conta oficial no Instagram, Neymar expressou a gratidão coletiva da comunidade do futebol. O brasileiro, que também se afastou dos compromissos internacionais após a Copa do Mundo de 2026, compartilhou uma mensagem comovente refletindo sobre a imensa contribuição de Messi para o jogo.
"Aqueles que amam o futebol aproveitaram você ao longo dos anos... Hoje é o seu último jogo vestindo a camisa do seu time, do seu país, e espero que você aproveite cada segundo", escreveu Neymar, ao incentivar o ex-companheiro de equipe a aproveitar os momentos finais de sua trajetória internacional. A publicação, que rapidamente viralizou, trouxe imagens das duas estrelas durante o período em que estiveram juntas no topo do futebol europeu.
Neymar exalta o legado global de Messi
Neymar deu continuidade à homenagem ao enfatizar que o legado de Messi não está restrito a uma nação, mas pertence ao esporte como um todo. "Não é só a Argentina que agradece a você, o mundo agradece por tudo o que você fez pelo futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e, mais ainda, fazer história ao seu lado. Obrigado, Leo", acrescentou.
O horário da partida, marcada para começar no fim da noite na América do Sul, significa que torcedores de todo o planeta estarão acompanhando para testemunhar os últimos toques de um mestre em ação. Para a Argentina, é a chance de proporcionar uma despedida à altura para um capitão que definiu a equipe por quase duas décadas. Para o resto do mundo, é um momento de refletir sobre uma carreira que rendeu inúmeros troféus, estatísticas recordistas e memórias que durarão a vida toda.
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O fim de uma era de ouro da Argentina
A aposentadoria de Messi do futebol internacional marca o fim definitivo de uma era de ouro para a Argentina. Desde sua estreia ainda adolescente, a estrela do Inter Miami tem sido o ponto central da seleção nacional, suportando anos de decepção em grandes finais antes de finalmente quebrar a maldição com o título da Copa América de 2021.
A escolha de Benin como o adversário final permite uma atmosfera de celebração em que o resultado é secundário diante da homenagem. Cada toque, cada passe e cada arrancada característica serão analisados e celebrados por uma torcida que um dia temeu que ele jamais conquistasse um troféu por ela. Agora, ele sai como o rei incontestável do futebol argentino, tendo superado todas as expectativas e silenciado todos os críticos.
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