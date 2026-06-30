O Mônaco exerce a opção de compra de €11 milhões por Ansu Fati - o jogador que herdou a lendária camisa nº 10 de Lionel Messi no Barcelona

Tanto o Barcelona quanto o Mônaco confirmaram a transferência definitiva. Após um empréstimo bem-sucedido que durou toda a temporada, o Mônaco acionou a cláusula de €11 milhões para garantir a permanência de Fati em um contrato válido até 2030. O Barcelona confirmou o acordo em um comunicado oficial do clube, informando que reteve uma porcentagem de qualquer venda futura.

Durante seu período de empréstimo na última temporada, Fati reencontrou sua melhor forma, disputando 30 partidas e marcando 12 gols pelo Mônaco. Esse desempenho impressionante significou um gol a cada 110 minutos, o que representou a melhor média da Ligue 1. Fati também foi eleito o melhor jogador da partida em três ocasiões, comprovando seu valor para o Mônaco.



