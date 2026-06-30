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O Mônaco exerce a opção de compra de €11 milhões por Ansu Fati - o jogador que herdou a lendária camisa nº 10 de Lionel Messi no Barcelona
Transferência definitiva confirmada
Tanto o Barcelona quanto o Mônaco confirmaram a transferência definitiva. Após um empréstimo bem-sucedido que durou toda a temporada, o Mônaco acionou a cláusula de €11 milhões para garantir a permanência de Fati em um contrato válido até 2030. O Barcelona confirmou o acordo em um comunicado oficial do clube, informando que reteve uma porcentagem de qualquer venda futura.
Durante seu período de empréstimo na última temporada, Fati reencontrou sua melhor forma, disputando 30 partidas e marcando 12 gols pelo Mônaco. Esse desempenho impressionante significou um gol a cada 110 minutos, o que representou a melhor média da Ligue 1. Fati também foi eleito o melhor jogador da partida em três ocasiões, comprovando seu valor para o Mônaco.
- AFP
O Barcelona se despede
Fati deixa o Barcelona após ter disputado 123 partidas pelo time principal e marcado 29 gols. Outrora considerado o maior talento da La Masia, Fati estreou na temporada 2019-20 e rapidamente se firmou como um quebrador de recordes. Fati se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Barcelona na liga, aos 16 anos e 304 dias, no empate em 2 a 2 contra o Osasuna. Posteriormente, ele quebrou o recorde da Liga dos Campeões contra a Inter, aos 17 anos e 40 dias.
O Barcelona divulgou um comunicado para expressar sua gratidão: “O FC Barcelona gostaria de agradecer publicamente a Ansu Fati por seu comprometimento, dedicação e contribuição durante sua passagem pelo clube, e deseja a ele tudo de bom para o futuro, tanto dentro quanto fora de campo.”
Recomeçar a carreira na França
No Mônaco, Fati finalmente conseguiu tempo de jogo regular após uma passagem desafiadora pelo Brighton na Premier League. O jogador da seleção espanhola se integrou rapidamente ao elenco do Mônaco, demonstrando suas qualidades técnicas e faro de gol. Fati teve atuações decisivas, incluindo dois gols memoráveis no clássico contra o Nice, além de gols decisivos contra o Lens e o Metz.
O Mônaco destacou seu retorno ao ritmo físico ideal e à eficiência em campo, enfatizando que Fati continuará colocando suas habilidades técnicas a serviço da equipe. A transferência definitiva representa um novo capítulo para Fati, longe da imensa pressão da Catalunha.
- AFP
O que vem a seguir para Fati?
Fati passará agora a se concentrar em liderar o Mônaco enquanto o time se prepara para as próximas campanhas nacionais e europeias. Com seu futuro a longo prazo definido, Fati pode se concentrar em manter sua excelente fase de gols e, possivelmente, ser convocado novamente para a seleção espanhola. O Mônaco contará fortemente com Fati para disputar o título da Ligue 1 com o Paris Saint-Germain na próxima temporada.