AFP
Traduzido por
"O momento mais marcante da história do VAR" - Acirrado debate em torno do gol anulado do West Ham na derrota devastadora para o Arsenal
O que aconteceu?
Aos cinco minutos do tempo de acréscimo, Callum Wilson, do West Ham, empurrou a bola para dentro da linha, marcando o que parecia ser o gol de empate. Declan Rice tentou afastar a bola, mas ficou claro que ele já estava atrás da linha do gol. O árbitro Chris Kavanagh imediatamente sinalizou que o gol havia sido validado, causando espanto e descrença no Arsenal. Qualquer resultado que não fosse os três pontos nesta partida teria permitido ao Manchester City voltar à disputa pelo título, enquanto os Gunners buscam conquistar seu primeiro título da Premier League em 22 anos.
No entanto, o árbitro assistente de vídeo Darren England logo interveio e, após 17 repetições e um atraso de quatro minutos, Kavanagh reverteu sua decisão, determinando que Pablo havia cometido falta no goleiro do Arsenal, David Raya.
- Getty Images Sport
Roy Keane critica duramente o West Ham, que considera “realmente estúpido”
A importância dessa decisão não pode ser subestimada. Neville foi enfático ao analisar o lance para a Sky Sports: “O primeiro título do Arsenal em 22 anos pode depender disso. Este é um daqueles momentos em que o Arsenal pode muito bem acreditar que seu nome já está gravado no troféu.” De fato, os Gunners agora têm o destino firmemente em suas próprias mãos. Duas vitórias e o troféu é deles.
Para o West Ham, porém, o resultado é um golpe significativo na luta contra o rebaixamento. Sua 18ª derrota na temporada significa que Nottingham Forest e Leeds United estão salvos. A única esperança dos Hammers agora é ultrapassar o Tottenham, que detém uma vantagem de um ponto e ainda tem um jogo a menos. Isso acontecerá na noite de segunda-feira, quando enfrentarem o Leeds.
Roy Keane não teve muita compaixão pela equipe de Nuno Espírito Santo: “A única coisa que se pode dizer é: o VAR vai revisar tudo, então não coloque as mãos no goleiro! E definitivamente não faça isso por três ou quatro segundos”, disse ele. Sua conclusão: “Isso foi realmente estúpido da parte do West Ham. Não se deve cometer uma falta tão óbvia, porque ela será revisada.”
Arteta adota um tom conciliador
Os colegas de Kean, Jamie Redknapp e Ian Wright, concordaram que foi uma decisão “ousada”, mas “sem dúvida correta”. Wright explicou: “Acho que David Raya teria segurado a bola se não tivesse sido obstruído. Ele foi puxado naquela direção e, então, o braço entrou em ação.”
No túnel, após o apito final, dois mundos emocionais contrastantes se encontraram cara a cara. O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, que já havia entrado em conflito com os árbitros no passado, adotou um tom incomumente conciliador. “Com certeza vou me lembrar deste dia. Foi uma montanha-russa emocional”, disse o espanhol àSky Sports. “Hoje tenho que parabenizá-los (os árbitros). É preciso muita coragem e bravura para se manter firme.”
No outro extremo da escala emocional, Nuno ficou perplexo. “Estamos todos chateados”, disse o português, antes de questionar a aplicação inconsistente das regras: “Até os árbitros já não sabem o que é falta e o que não é; isso cria dúvidas.”
- Getty Images Sport
Jogos restantes do Arsenal e do Manchester City
O Arsenal lidera a tabela com 79 pontos, com o Manchester City cinco pontos atrás, mas ainda com um jogo a menos; o time recebe o Crystal Palace na quarta-feira.
Na 37ª rodada, os Gunners recebem o Burnley, enquanto o City vai a Bournemouth. Nas últimas partidas da Premier League da temporada, em 24 de maio, o Arsenal viaja para enfrentar o Crystal Palace, enquanto o City recebe o Aston Villa.