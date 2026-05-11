"O momento mais marcante da história do VAR" - Acirrado debate em torno do gol anulado do West Ham na derrota devastadora para o Arsenal

A importância dessa decisão não pode ser subestimada. Neville foi enfático ao analisar o lance para a Sky Sports: “O primeiro título do Arsenal em 22 anos pode depender disso. Este é um daqueles momentos em que o Arsenal pode muito bem acreditar que seu nome já está gravado no troféu.” De fato, os Gunners agora têm o destino firmemente em suas próprias mãos. Duas vitórias e o troféu é deles.

Para o West Ham, porém, o resultado é um golpe significativo na luta contra o rebaixamento. Sua 18ª derrota na temporada significa que Nottingham Forest e Leeds United estão salvos. A única esperança dos Hammers agora é ultrapassar o Tottenham, que detém uma vantagem de um ponto e ainda tem um jogo a menos. Isso acontecerá na noite de segunda-feira, quando enfrentarem o Leeds.

Roy Keane não teve muita compaixão pela equipe de Nuno Espírito Santo: “A única coisa que se pode dizer é: o VAR vai revisar tudo, então não coloque as mãos no goleiro! E definitivamente não faça isso por três ou quatro segundos”, disse ele. Sua conclusão: “Isso foi realmente estúpido da parte do West Ham. Não se deve cometer uma falta tão óbvia, porque ela será revisada.”