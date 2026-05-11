"É um terremoto, um tremor que dura apenas um instante", descreveu Neville, na qualidade de comentarista, durante a partida entre o West Ham United e o Arsenal, que o líder da tabela venceu por 1 a 0. Para a lenda do Manchester United, não havia dúvidas: "Este é o momento mais marcante da história do VAR na Premier League."
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"O momento mais marcante da história do VAR": Acaloradas discussões sobre um gol não validado após a vitória do Arsenal
O que aconteceu? Aos cinco minutos do tempo de acréscimo, Callum Wilson, do West Ham, empurrou a bola para dentro da linha, marcando o suposto empate em 1 a 1. Declan Rice tentou de tudo para tirar a bola da linha, mas foi em vão.
O árbitro Chris Kavanagh apontou imediatamente para o centro do campo: gol, empate, paralisia de choque para o Arsenal, que não pode perder o ritmo na disputa pelo título contra o Manchester City, se quiser conquistar o primeiro campeonato em 22 anos.
Então, o assistente de vídeo Darren England entrou em ação. O que se seguiu foi uma prova de nervos para todos os envolvidos. Somente após 17 repetições e uma interrupção de mais de quatro minutos, Kavanagh revisou sua decisão. Ele reconheceu uma falta de Pablo sobre o goleiro do Arsenal, David Raya.
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Keane foi direto: "Foi realmente uma burrice do West Ham"
É difícil superestimar o alcance dessa decisão. Neville foi categórico: “O primeiro título do Arsenal em 22 anos pode depender disso. Este é um daqueles momentos em que o Arsenal talvez acredite que seu nome já está gravado na taça.” De fato, os Gunners agora têm o destino nas próprias mãos. Faltam apenas duas vitórias para a conquista do título.
Enquanto uns sonham com o título, para o West Ham a decisão foi um golpe fatal na luta contra o rebaixamento. A 18ª derrota na temporada significou que Nottingham Forest e Leeds United garantiram a permanência na divisão. A única esperança dos Hammers agora é ultrapassar o Tottenham, que, com um ponto de vantagem, ainda tem mais uma partida a disputar. Na noite de segunda-feira, o time enfrenta o Leeds.
O especialista Roy Keane não teve muita compaixão pelos perdedores. “A única coisa que se diz é: o VAR vai revisar tudo, então não toque no goleiro! E, de jeito nenhum, faça isso por três ou quatro segundos”, reclamou o irlandês. Sua conclusão: “Isso foi realmente uma burrice do West Ham. Não se deve cometer uma falta tão óbvia, porque ela será revisada.”
Arteta adota um tom conciliador
Os colegas de Kean, Jamie Redknapp e Ian Wright, também se referiram a uma decisão “ousada”, mas “sem dúvida acertada”. Wright analisou: “Acho que David Raya teria simplesmente segurado a bola se não tivesse sido impedido. Ele é puxado naquele momento e, então, o braço entra em ação.”
Nos bastidores, após o apito final, dois mundos emocionais totalmente opostos se enfrentaram. O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, que no passado já havia discutido com os árbitros em várias ocasiões, adotou um tom incomumente conciliador desta vez. “Com certeza vou me lembrar deste dia. Foi uma montanha-russa de emoções”, confessou o espanhol à Sky Sports. “Hoje tenho que parabenizá-los [os árbitros]. É preciso muita coragem e bravura para se manter firme.”
Do outro lado, o técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, ficou perplexo. “Estamos todos indignados”, disse o português. Ele criticou a falta de coerência na interpretação das regras: “Até os árbitros não sabem mais o que é falta e o que não é, isso gera dúvidas.”
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O calendário restante do Arsenal e do Man City
Com 79 pontos, o Arsenal lidera agora a tabela. O Man City está cinco pontos atrás e com um jogo a menos, mas recebe o Crystal Palace na quarta-feira.
Na 37ª rodada, os Gunners enfrentam o FC Burnley em casa na segunda-feira. No dia seguinte, o City joga contra o AFC Bournemouth.
Na última rodada, que será disputada em 24 de maio, o Arsenal vai ao Crystal Palace. O Manchester recebe o Aston Villa em casa.
Premier League 2025/26: Classificação e jogos restantes
Arsenal Manchester City 1.º / 36 jogos / 79 pontos / +42 gols 2.º / 35 jogos / 74 pontos / +40 gols - Crystal Palace (C) FC Burnley (C) AFC Bournemouth (F) Crystal Palace (F) Aston Villa (C)