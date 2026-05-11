"O momento mais marcante da história do VAR": Acaloradas discussões sobre um gol não validado após a vitória do Arsenal

O que aconteceu? Aos cinco minutos do tempo de acréscimo, Callum Wilson, do West Ham, empurrou a bola para dentro da linha, marcando o suposto empate em 1 a 1. Declan Rice tentou de tudo para tirar a bola da linha, mas foi em vão.

O árbitro Chris Kavanagh apontou imediatamente para o centro do campo: gol, empate, paralisia de choque para o Arsenal, que não pode perder o ritmo na disputa pelo título contra o Manchester City, se quiser conquistar o primeiro campeonato em 22 anos.

Então, o assistente de vídeo Darren England entrou em ação. O que se seguiu foi uma prova de nervos para todos os envolvidos. Somente após 17 repetições e uma interrupção de mais de quatro minutos, Kavanagh revisou sua decisão. Ele reconheceu uma falta de Pablo sobre o goleiro do Arsenal, David Raya.