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FA Cup final W+LsGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

O momento mágico de Antoine Semenyo ilumina um Wembley sombrio - mas mais desgraça se aproxima para o Chelsea, à medida que as esperanças europeias se esvaem antes da contratação de Xabi Alonso: vencedores e perdedores da vitória do Manchester City na final da FA Cup

Vencedores & perdedores
Copa da Inglaterra
Manchester City
Chelsea
A. Semenyo
L. Colwill
B. Silva
O. Marmoush
Especiais e Opinião
Chelsea x Manchester City

Antoine Semenyo garantiu ao Manchester City a conquista da dobradinha em competições nacionais no sábado, em Wembley, quando seu toque de gênio a 18 minutos do fim decidiu a final da FA Cup às custas do Chelsea. Por outro lado, a derrota por 1 a 0 confirmou mais uma temporada desastrosa para os Blues, cujas esperanças de se classificar para qualquer competição europeia estão agora seriamente comprometidas.

O plano de jogo do Chelsea funcionou por 72 minutos; o técnico interino Calum McFarlane escalou sua equipe com nada menos que seis jogadores defensivos em campo, além de Moises Caicedo, com a intenção de neutralizar a ameaça ofensiva do City e aproveitar quaisquer oportunidades que surgissem em contra-ataques, e, em determinado momento, os azarões pareciam capazes de conquistar uma vitória improvável.

No fim das contas, porém, foi a equipe de Pep Guardiola que levou a melhor justamente quando parecia que poderia estar perdendo terreno. Os 90 minutos, em grande parte esquecíveis, foram marcados por um momento de qualidade de nível mundial, digno de decidir qualquer partida, quando Semenyo mandou para o fundo da rede com um extraordinário toque de calcanhar após cruzamento de Erling Haaland.

O City resistiu a um final de jogo confuso para conquistar seu segundo troféu nacional da temporada, após a vitória na Carabao Cup sobre o Arsenal em março, enquanto a derrota significa que a porta de entrada para a Europa se fechou na cara do Chelsea, que está sem técnico, faltando apenas duas partidas para o fim do campeonato.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Wembley...

  • VENCEDOR: Antoine Semenyo

    Esta partida ficará marcada como a “Final de Semenyo” entre a torcida do City, e por um bom motivo. O jogo clamava por um lance de qualidade e um gol decisivo de qualquer um dos lados à medida que o relógio avançava em direção à prorrogação, com o Chelsea, na verdade, levando a melhor naquele momento.

    Foi Semenyo quem decidiu — e com folga. Ironicamente, ele poderia estar jogando pelo time adversário, já que o Chelsea pensou em contratá-lo em 2019, quando ele era jogador do Bristol City.

    Depois de cabecear por cima em uma chance clara no início do segundo tempo, Semenyo se redimiu com um toque maravilhosamente habilidoso para desviar o passe inteligente de Haaland, que passou por Robert Sanchez em um mergulho desesperado, girando e chutando de calcanhar no canto inferior para provocar o êxtase na torcida visitante.

    É um momento que coroa uma excelente temporada individual para o jogador de 26 anos, que abrange sua passagem tanto pelo Bournemouth quanto pelo City e culminou com ele já conquistando dois troféus desde que se juntou ao Sky Blues em janeiro, além de atingir a marca de 20 gols.

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: BlueCo

    O Chelsea pode ter chegado à final da FA Cup, mas isso acabou se tornando mais um momento difícil para seus proprietários, a BlueCo. A final representava a última chance do clube de salvar algo da temporada e era, potencialmente, sua única esperança de garantir uma vaga nas competições europeias para a temporada 2026-27, após mais uma campanha nacional desastrosa. O time está em nono lugar na Premier League, faltando duas rodadas para o fim do campeonato.

    Uma parte da torcida do Blues protestou contra a diretoria na Wembley Way antes do início da partida, segurando uma faixa com os dizeres “BlueCo FORA! Queremos nosso Chelsea de volta" enquanto faziam a famosa caminhada até o estádio. Isso é resultado de quatro anos de suposto mau gerenciamento, transferências questionáveis e rotatividade no banco de reservas, e o ressentimento em relação à diretoria coloca ainda mais pressão sobre a decisão de quem substituirá Liam Rosenior de forma permanente após sua gestão malfadada ter durado menos de quatro meses.

    Parece que esse homem será Xabi Alonso, o que poderia dissipar a atmosfera sombria que paira sobre o clube.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    VENCEDOR: Levi Colwill

    Ele pode ter saído derrotado do jogo, mas Levi Colwill teve uma atuação brilhante pelo Chelsea sob o arco de Wembley, com o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, acompanhando atentamente das arquibancadas. O zagueiro central não parecia um jogador que havia perdido a maior parte da temporada — esta foi apenas sua terceira partida na temporada 2025-26 —, mostrando-se sempre alerta na defesa e trazendo uma nova dimensão ao jogo ofensivo dos Blues com excelentes passes que rompiam as linhas adversárias.

    Foi divulgado que Tuchel tomou a decisão extraordinária de incluir Colwill em sua lista provisória de 55 jogadores para a Copa do Mundo, e é difícil contestar essa escolha diante dessas evidências, mesmo que ele tenha retornado apenas da ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) sofrida na pré-temporada, em abril. O jogador de 23 anos pode muito bem estar a caminho de embarcar no avião rumo à América do Norte.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: Omar Marmoush

    Esta foi mais uma final da FA Cup para esquecer para Omar Marmoush, depois que ele teve um pênalti defendido no primeiro tempo da derrota de 2025 para o Crystal Palace. Daria para argumentar que o atacante merecia ser titular, dada a sua boa fase na Premier League, enquanto o City busca alcançar o Arsenal, mas a decisão de Guardiola de colocá-lo à força na função de camisa 10, atrás de Haaland, em uma ocasião tão importante foi questionável.

    Como era de se esperar, a experiência não valeu a pena, já que a ameaça ofensiva do City foi praticamente neutralizada pelo Chelsea nos primeiros 45 minutos, e o egípcio esteve especialmente discreto — forçando seu técnico a tomar uma atitude drástica no intervalo, ao substituí-lo por Rayan Cherki, que teve um impacto imediato por ser a escolha natural para a posição.

    Foi uma atuação que provavelmente levantará mais dúvidas sobre o futuro de Marmoush no City.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    VENCEDOR: Bernardo Silva

    Jogando sua última final pelo City, Bernardo Silva foi mais uma vez exemplar no meio-campo. Depois de perder a vaga no ataque devido à chegada de novos reforços, ele se reinventou como um incansável jogador de ponta a ponta no meio-campo e deu tudo de si no gramado de Wembley pela causa no sábado.

    Foi também apropriado que ele estivesse envolvido no importantíssimo gol da vitória, dando um passe tipicamente inteligente na trajetória de Haaland antes que o atacante recuasse a bola para Semenyo finalizar com total ousadia. Este foi o 16º e talvez não o último título importante que o maestro português conquistou em seus brilhantes nove anos no clube, enquanto se prepara para partir ao final de seu contrato.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    PERDEDOR: O neutro

    Embora a partida tenha tido breves momentos de suspense de tirar o fôlego e de brilhantismo individual — com destaque para o gol da vitória —, essa não foi exatamente uma final que ficará na memória dos torcedores neutros. O plano de jogo do Chelsea era claramente sufocar o City no primeiro tempo e aproveitar qualquer oportunidade que surgisse no contra-ataque, o que resultou em 45 minutos que foram, em grande parte, uma batalha de desgaste.

    O segundo tempo foi mais emocionante, já que os Blues saíram da defensiva com o placar empatado, talvez percebendo uma oportunidade, e a partida ficou cada vez mais aberta e disputada depois que o City passou à frente. No entanto, não houve mais drama nem lampejos de brilhantismo individual, e a partida provavelmente será lembrada apenas pelo gol sublime de Semenyo.