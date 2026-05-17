O plano de jogo do Chelsea funcionou por 72 minutos; o técnico interino Calum McFarlane escalou sua equipe com nada menos que seis jogadores defensivos em campo, além de Moises Caicedo, com a intenção de neutralizar a ameaça ofensiva do City e aproveitar quaisquer oportunidades que surgissem em contra-ataques, e, em determinado momento, os azarões pareciam capazes de conquistar uma vitória improvável.

No fim das contas, porém, foi a equipe de Pep Guardiola que levou a melhor justamente quando parecia que poderia estar perdendo terreno. Os 90 minutos, em grande parte esquecíveis, foram marcados por um momento de qualidade de nível mundial, digno de decidir qualquer partida, quando Semenyo mandou para o fundo da rede com um extraordinário toque de calcanhar após cruzamento de Erling Haaland.

O City resistiu a um final de jogo confuso para conquistar seu segundo troféu nacional da temporada, após a vitória na Carabao Cup sobre o Arsenal em março, enquanto a derrota significa que a porta de entrada para a Europa se fechou na cara do Chelsea, que está sem técnico, faltando apenas duas partidas para o fim do campeonato.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Wembley...