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Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

“O momento foi inadequado”: James Maddison pede desculpas à torcida do Coventry City por beijar o escudo na comemoração de um gol pelo Tottenham

J. Maddison
Tottenham
Coventry
Premier League
Tottenham x Coventry

James Maddison procurou os torcedores do Coventry City para pedir desculpas pela forma como comemorou o gol que abriu o placar na recente vitória do Tottenham por 3 a 1. O jogador da seleção inglesa, que cresceu torcendo pelo Coventry City, foi visto beijando o escudo do Tottenham após marcar em sua primeira partida oficial como titular em mais de 500 dias.

  • Um retorno agridoce contra o clube de infância

    A noite de segunda-feira marcou um momento importante para Maddison, que entrou em campo como titular pela primeira vez em 526 dias após uma grave lesão no joelho. O meia marcou seu retorno em grande estilo ao abrir o placar com um belo chute colocado e ajudar o Tottenham a conquistar uma vitória crucial por 3 a 1.

    O resultado teve um peso ainda maior para o clube do norte de Londres: garantiu seus primeiros três pontos nesta edição da Premier League e o tirou da lanterna da tabela. Omar Marmoush e Ben Davies também marcaram para selar a importante vitória.

    No entanto, a ocasião foi complicada para Maddison. Seu tão aguardado retorno como titular aconteceu justamente contra o time de sua cidade natal e ex-clube. Após a partida, ele publicou nas redes sociais, na terça-feira, uma foto ao lado de torcedores do Coventry, segurando a camisa do clube, para responder às críticas por sua comemoração.


  • imago-sport-1084791921.jpgAction Plus

    “Vou pedir desculpas, com certeza”

    Maddison recorreu às redes sociais para esclarecer a situação e explicou que o gesto de beijar o escudo havia sido planejado como uma homenagem ao Tottenham pelo apoio inabalável durante seu longo período de reabilitação. “Eu já tinha planejado meu primeiro gol após o retorno”, escreveu em seu story no Instagram. “Eu estava beijando o escudo deste clube, que apoiou a mim e à minha família nos dias mais difíceis da minha carreira ao longo dos últimos 18 meses.”

    Apesar da demonstração de carinho por seu clube atual, o meio-campista da seleção inglesa fez questão de reafirmar seu profundo afeto pelo Coventry City. Ele deixou claro que não teve a intenção de desrespeitar o clube no qual começou a carreira.

    “Eu adoro e amo o Coventry City. Todos os meus amigos próximos e familiares sabem disso”, continuou Maddison. “Sou torcedor e sempre serei. Peço desculpas a qualquer pessoa que tenha achado que o momento foi inadequado, já que meu primeiro gol após o retorno acabou sendo justamente contra o clube da minha cidade natal. Boa sorte a Frank [Lampard] e aos rapazes no restante da temporada.”


  • Arrogância no futebol e um elenco competitivo

    Maddison sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior em abril do ano passado. Ele voltou gradualmente, com uma série de participações saindo do banco, até enfim recuperar a vaga de titular. Sua determinação já recebeu elogios de observadores, entre eles o ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher, que destacou a confiança inabalável do meio-campista em si mesmo.

    “Mesmo com a chegada de muitos jogadores talentosos para o ataque, ele ainda vai achar que ninguém é melhor do que ele, porque é assim que ele é”, disse Carragher à Sky Sports. “Ele tem aquela arrogância dentro de campo de que gosto nos jogadores.”

    O elenco do Tottenham está cada vez mais competitivo à medida que jogadores importantes recuperam a plena forma física. A noite de segunda-feira também marcou o aguardado retorno de Dejan Kulusevski após um problema no joelho, ampliando as opções para o ataque.


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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-COVENTRYAFP

    Uma disputa pela supremacia ofensiva

    O Tottenham agora enfrenta o desafio de reintegrar seus destaques que estão voltando sem perder o embalo recente de vitórias. Com a primeira vitória na liga enfim conquistada, o clube precisa aproveitar o resultado para subir ainda mais na tabela da Premier League.

    Para Maddison, a prioridade imediata será garantir seu lugar entre os titulares em meio à forte concorrência. Como observou Carragher: "Será interessante ver onde ele vai se encaixar, porque o Tottenham tem muitos jogadores nas posições de ataque, especialmente com a volta de Kulusevski." O meia precisará demonstrar regularmente que está em boas condições físicas e em boa fase para continuar sendo a principal referência do ataque do Tottenham.

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