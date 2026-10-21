A noite de segunda-feira marcou um momento importante para Maddison, que entrou em campo como titular pela primeira vez em 526 dias após uma grave lesão no joelho. O meia marcou seu retorno em grande estilo ao abrir o placar com um belo chute colocado e ajudar o Tottenham a conquistar uma vitória crucial por 3 a 1.

O resultado teve um peso ainda maior para o clube do norte de Londres: garantiu seus primeiros três pontos nesta edição da Premier League e o tirou da lanterna da tabela. Omar Marmoush e Ben Davies também marcaram para selar a importante vitória.

No entanto, a ocasião foi complicada para Maddison. Seu tão aguardado retorno como titular aconteceu justamente contra o time de sua cidade natal e ex-clube. Após a partida, ele publicou nas redes sociais, na terça-feira, uma foto ao lado de torcedores do Coventry, segurando a camisa do clube, para responder às críticas por sua comemoração.



