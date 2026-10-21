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“O momento foi inadequado”: James Maddison pede desculpas à torcida do Coventry City por beijar o escudo na comemoração de um gol pelo Tottenham
Um retorno agridoce contra o clube de infância
A noite de segunda-feira marcou um momento importante para Maddison, que entrou em campo como titular pela primeira vez em 526 dias após uma grave lesão no joelho. O meia marcou seu retorno em grande estilo ao abrir o placar com um belo chute colocado e ajudar o Tottenham a conquistar uma vitória crucial por 3 a 1.
O resultado teve um peso ainda maior para o clube do norte de Londres: garantiu seus primeiros três pontos nesta edição da Premier League e o tirou da lanterna da tabela. Omar Marmoush e Ben Davies também marcaram para selar a importante vitória.
No entanto, a ocasião foi complicada para Maddison. Seu tão aguardado retorno como titular aconteceu justamente contra o time de sua cidade natal e ex-clube. Após a partida, ele publicou nas redes sociais, na terça-feira, uma foto ao lado de torcedores do Coventry, segurando a camisa do clube, para responder às críticas por sua comemoração.
- Action Plus
“Vou pedir desculpas, com certeza”
Maddison recorreu às redes sociais para esclarecer a situação e explicou que o gesto de beijar o escudo havia sido planejado como uma homenagem ao Tottenham pelo apoio inabalável durante seu longo período de reabilitação. “Eu já tinha planejado meu primeiro gol após o retorno”, escreveu em seu story no Instagram. “Eu estava beijando o escudo deste clube, que apoiou a mim e à minha família nos dias mais difíceis da minha carreira ao longo dos últimos 18 meses.”
Apesar da demonstração de carinho por seu clube atual, o meio-campista da seleção inglesa fez questão de reafirmar seu profundo afeto pelo Coventry City. Ele deixou claro que não teve a intenção de desrespeitar o clube no qual começou a carreira.
“Eu adoro e amo o Coventry City. Todos os meus amigos próximos e familiares sabem disso”, continuou Maddison. “Sou torcedor e sempre serei. Peço desculpas a qualquer pessoa que tenha achado que o momento foi inadequado, já que meu primeiro gol após o retorno acabou sendo justamente contra o clube da minha cidade natal. Boa sorte a Frank [Lampard] e aos rapazes no restante da temporada.”
Arrogância no futebol e um elenco competitivo
Maddison sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior em abril do ano passado. Ele voltou gradualmente, com uma série de participações saindo do banco, até enfim recuperar a vaga de titular. Sua determinação já recebeu elogios de observadores, entre eles o ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher, que destacou a confiança inabalável do meio-campista em si mesmo.
“Mesmo com a chegada de muitos jogadores talentosos para o ataque, ele ainda vai achar que ninguém é melhor do que ele, porque é assim que ele é”, disse Carragher à Sky Sports. “Ele tem aquela arrogância dentro de campo de que gosto nos jogadores.”
O elenco do Tottenham está cada vez mais competitivo à medida que jogadores importantes recuperam a plena forma física. A noite de segunda-feira também marcou o aguardado retorno de Dejan Kulusevski após um problema no joelho, ampliando as opções para o ataque.
- AFP
Uma disputa pela supremacia ofensiva
O Tottenham agora enfrenta o desafio de reintegrar seus destaques que estão voltando sem perder o embalo recente de vitórias. Com a primeira vitória na liga enfim conquistada, o clube precisa aproveitar o resultado para subir ainda mais na tabela da Premier League.
Para Maddison, a prioridade imediata será garantir seu lugar entre os titulares em meio à forte concorrência. Como observou Carragher: "Será interessante ver onde ele vai se encaixar, porque o Tottenham tem muitos jogadores nas posições de ataque, especialmente com a volta de Kulusevski." O meia precisará demonstrar regularmente que está em boas condições físicas e em boa fase para continuar sendo a principal referência do ataque do Tottenham.
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