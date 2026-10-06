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Argentina Training SessionGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

'O momento chegou': Lionel Messi faz despedida emocionante enquanto lenda da Argentina se prepara para a última aparição

L. Messi
Argentina
Benin
Amistosos

Lionel Messi confirmou que sua lendária passagem pela seleção argentina está chegando ao fim, divulgando uma declaração emocionante antes de sua partida final. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro entrará em campo pela última vez como jogador da Argentina em um amistoso contra Benin no Estadio Monumental.

  • Uma despedida emocionante para a torcida da Argentina

    O cenário do futebol internacional está prestes a passar por uma mudança sísmica, já que Lionel Messi se prepara para colocar um ponto final em sua extraordinária carreira pela Argentina. Antes de um amistoso de despedida contra o Benin, em Buenos Aires, o ícone de 39 anos recorreu às redes sociais e aos canais oficiais para se dirigir a uma nação que o idolatra há mais de duas décadas.

    O astro do Inter Miami expressou um sentimento de realização e encerramento, reconhecendo que seu tempo representando a atual campeã do mundo chegou à sua conclusão natural no histórico estádio Monumental.

    O veterano atacante escolheu suas palavras com cuidado para refletir a profundidade de sua ligação com o povo argentino. "O momento chegou. Saio em paz, dei tudo de mim. Esta camisa foi meu sonho, meu orgulho e minha vida", afirmou Messi em uma mensagem aos seus fãs pela Adidas Football. Em seguida, ele expressou sua gratidão pelo apoio inabalável que recebeu ao longo de sua trajetória: "Obrigado por me amarem tanto. Vou sempre levar vocês comigo."


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    O fim da era de ouro de Messi

    A saída de Messi marca o fim de talvez a era mais celebrada da história da nação sul-americana. Após anos de frustrações e de quase conquistas, o diminuto armador finalmente assegurou seu legado ao erguer a Copa América em 2021 e 2024, além da Copa do Mundo da Fifa em 2022.

    Enquanto se prepara para uma última caminhada pelo túnel com a famosa camisa listrada em azul e branco, a dimensão do momento repercutiu profundamente entre torcedores de todo o mundo. A expectativa é de casa cheia, em uma enorme celebração de um jogador que redefiniu o esporte.

  • Scaloni presta homenagem a um legado insubstituível

    O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, que comandou o período mais bem-sucedido da carreira internacional de Messi, não poupou elogios ao capitão de saída. Scaloni enfatizou que, embora a equipe eventualmente tenha de seguir em frente, o vazio deixado pelo camisa 10 será impossível de preencher com um único jogador.

    Falando à imprensa sobre o peso emocional do confronto contra Benin, Scaloni refletiu sobre como foi trabalhar ao lado do maior de todos os tempos. "Messi deixa para trás algo incomparável", explicou o treinador. "Temos que continuar jogando, mas a sensação de tê-lo em campo é única. Nunca vi ninguém transmitir o que ele transmite em um campo de futebol, e é disso que vamos sentir falta. Agora só resta a nostalgia, já que ele não estará lá. Ele é um exemplo incrível."

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Domínio estatístico e uma carreira recordista

    Os números por trás da carreira internacional de Messi são tão impressionantes quanto suas atuações em campo. De acordo com a Associação do Futebol Argentino, o atacante soma 207 partidas pela equipe principal antes de seu jogo de despedida, com o recorde de 125 gols marcados por seu país. O confronto contra Benin marcará sua 208ª partida pela seleção, ampliando sua liderança como o jogador com mais jogos na história da Argentina.

    Seu recorde de gols é igualmente intocável, deixando-o muito à frente de lendas anteriores como Gabriel Batistuta e Diego Maradona na lista histórica. Além dos gols, ele forneceu o brilho criativo que conduziu a equipe em vários grandes torneios ao longo de três décadas diferentes.

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