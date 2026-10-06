O cenário do futebol internacional está prestes a passar por uma mudança sísmica, já que Lionel Messi se prepara para colocar um ponto final em sua extraordinária carreira pela Argentina. Antes de um amistoso de despedida contra o Benin, em Buenos Aires, o ícone de 39 anos recorreu às redes sociais e aos canais oficiais para se dirigir a uma nação que o idolatra há mais de duas décadas.

O astro do Inter Miami expressou um sentimento de realização e encerramento, reconhecendo que seu tempo representando a atual campeã do mundo chegou à sua conclusão natural no histórico estádio Monumental.

O veterano atacante escolheu suas palavras com cuidado para refletir a profundidade de sua ligação com o povo argentino. "O momento chegou. Saio em paz, dei tudo de mim. Esta camisa foi meu sonho, meu orgulho e minha vida", afirmou Messi em uma mensagem aos seus fãs pela Adidas Football. Em seguida, ele expressou sua gratidão pelo apoio inabalável que recebeu ao longo de sua trajetória: "Obrigado por me amarem tanto. Vou sempre levar vocês comigo."



