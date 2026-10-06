Getty Images Sport
Traduzido por
'O momento chegou': Lionel Messi faz despedida emocionante enquanto lenda da Argentina se prepara para a última aparição
Uma despedida emocionante para a torcida da Argentina
O cenário do futebol internacional está prestes a passar por uma mudança sísmica, já que Lionel Messi se prepara para colocar um ponto final em sua extraordinária carreira pela Argentina. Antes de um amistoso de despedida contra o Benin, em Buenos Aires, o ícone de 39 anos recorreu às redes sociais e aos canais oficiais para se dirigir a uma nação que o idolatra há mais de duas décadas.
O astro do Inter Miami expressou um sentimento de realização e encerramento, reconhecendo que seu tempo representando a atual campeã do mundo chegou à sua conclusão natural no histórico estádio Monumental.
O veterano atacante escolheu suas palavras com cuidado para refletir a profundidade de sua ligação com o povo argentino. "O momento chegou. Saio em paz, dei tudo de mim. Esta camisa foi meu sonho, meu orgulho e minha vida", afirmou Messi em uma mensagem aos seus fãs pela Adidas Football. Em seguida, ele expressou sua gratidão pelo apoio inabalável que recebeu ao longo de sua trajetória: "Obrigado por me amarem tanto. Vou sempre levar vocês comigo."
- getty
O fim da era de ouro de Messi
A saída de Messi marca o fim de talvez a era mais celebrada da história da nação sul-americana. Após anos de frustrações e de quase conquistas, o diminuto armador finalmente assegurou seu legado ao erguer a Copa América em 2021 e 2024, além da Copa do Mundo da Fifa em 2022.
Enquanto se prepara para uma última caminhada pelo túnel com a famosa camisa listrada em azul e branco, a dimensão do momento repercutiu profundamente entre torcedores de todo o mundo. A expectativa é de casa cheia, em uma enorme celebração de um jogador que redefiniu o esporte.
Scaloni presta homenagem a um legado insubstituível
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, que comandou o período mais bem-sucedido da carreira internacional de Messi, não poupou elogios ao capitão de saída. Scaloni enfatizou que, embora a equipe eventualmente tenha de seguir em frente, o vazio deixado pelo camisa 10 será impossível de preencher com um único jogador.
Falando à imprensa sobre o peso emocional do confronto contra Benin, Scaloni refletiu sobre como foi trabalhar ao lado do maior de todos os tempos. "Messi deixa para trás algo incomparável", explicou o treinador. "Temos que continuar jogando, mas a sensação de tê-lo em campo é única. Nunca vi ninguém transmitir o que ele transmite em um campo de futebol, e é disso que vamos sentir falta. Agora só resta a nostalgia, já que ele não estará lá. Ele é um exemplo incrível."
- Getty Images Sport
Domínio estatístico e uma carreira recordista
Os números por trás da carreira internacional de Messi são tão impressionantes quanto suas atuações em campo. De acordo com a Associação do Futebol Argentino, o atacante soma 207 partidas pela equipe principal antes de seu jogo de despedida, com o recorde de 125 gols marcados por seu país. O confronto contra Benin marcará sua 208ª partida pela seleção, ampliando sua liderança como o jogador com mais jogos na história da Argentina.
Seu recorde de gols é igualmente intocável, deixando-o muito à frente de lendas anteriores como Gabriel Batistuta e Diego Maradona na lista histórica. Além dos gols, ele forneceu o brilho criativo que conduziu a equipe em vários grandes torneios ao longo de três décadas diferentes.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.