O “mito” de Christian Pulisic sobre a seleção americana é desmentido pela lenda do AC Milan, Andriy Shevchenko, ao abordar a afirmação sobre a Copa do Mundo
Quando foi que Pulisic marcou seu último gol pelo AC Milan?
Pulisic, que vem registrando os melhores resultados de sua carreira durante sua passagem pelo San Siro, alcançou novamente dois dígitos na frente de gol nesta temporada. No entanto, lesões têm atrapalhado um pouco seu progresso ultimamente.
O atacante de 27 anos não conseguiu marcar gols nas últimas nove partidas, com essa sequência sem gols se estendendo desde 28 de dezembro. Ele ainda não balançou as redes neste ano, o que se tornou motivo de preocupação para alguns em Milão.
Tem-se sugerido que Pulisic está deixando seu foco se desviar para um grande torneio que acontecerá em breve na América do Norte, com um desejo óbvio de sua parte de estar em plena forma e pronto para jogar quando o evento chegar.
O astro da seleção americana Pulisic está de olho na Copa do Mundo em casa?
Também foram feitas perguntas sobre o compromisso de Pulisic com a causa coletiva, já que ele está adiando a assinatura de um novo contrato. O icônico ex-atacante rossonero Shevchenko não tem essas preocupações, e o ucraniano disse à Gazzetta dello Sport: “Não acredite no mito de que um jogador do calibre dele já pode estar com a cabeça na Copa do Mundo. Isso não existe.
Quando um jogador entra em campo, ele sempre tenta dar o seu melhor pela equipe naquele momento. Pulisic marcou gols importantes e continuará a fazê-lo, pelo AC Milan e depois na Copa do Mundo com os Estados Unidos.”
Leão elogiado pelo ícone do Milan, Shevchenko
Enquanto Pulisic tem se esforçado ultimamente, o atacante português Rafael Leão redescobriu seu brilho. Shevchenko está satisfeito em ver o poderoso jogador de 26 anos realizando seu potencial, com a promessa de ainda mais por vir.
O grande Shevchenko, do Milan, acrescentou: “Rafa está mostrando que realmente amadureceu. Ele está tentando se expressar da melhor forma possível em uma função diferente da sua natural, e está fazendo isso para atender ao pedido do técnico. Ele está comprometido com algo novo e faz isso pela equipe, porque é isso que se espera dele. Além disso, ele marca gols.
O técnico [Fabio] Capello está certo, li suas entrevistas: Leão não é um centroavante, mas sabe cumprir bem suas funções, ataca os espaços e se coloca à disposição. Nisso, [Massimiliano] Allegri conseguiu encontrar o equilíbrio certo: se você se concentra em contra-ataques rápidos, a velocidade de Rafa é crucial. Então, não se pode pedir que ele mantenha a bola ou seja um camisa nove como [Zlatan] Ibrahimovic: suas características são diferentes.”
Modric concordará com a extensão do contrato no San Siro?
Enquanto o Milan continua na luta pela classificação para a Liga dos Campeões, Luka Modric continua a comandar o meio-campo aos 40 anos de idade. Ele é outro jogador que o Rossoneri espera ver renovar contrato e prolongar a sua estadia em San Siro.
Shevchenko falou sobre o futuro do seu colega vencedor da Bola de Ouro: “Enquanto ele tiver essa paixão dentro de si, ele tem que ficar. Também porque, apesar do seu carisma, ele não é um fardo, ele ajuda e sabe como se colocar à disposição, sem esperar nada em troca.
Ele está tendo uma temporada extraordinária, todos sabemos das grandes qualidades que ele tem. Tive a chance de jogar contra ele: sua maneira de interpretar o jogo é impressionante, seu trabalho como atleta vai além do de um jogador de futebol. Além disso, ele é uma pessoa fantástica, uma boa pessoa. Eu o vejo enfrentando qualquer time, sempre trazendo a mesma qualidade, a mesma ambição. Ele é seguido com humildade, sem gritar. Ele joga com intensidade e sacrifício, com espírito de equipe.
“Estou feliz por ele estar no Milan, porque isso enriquece sua carreira, jogar pelo Milan é sempre especial. E estou feliz pelos torcedores rossoneri, porque eles merecem. Ele projeta uma imagem poderosa para os jogadores jovens e, obviamente, para seus companheiros de equipe, que tendem a se identificar com ele e segui-lo.”
O Milan, que ocupa a segunda posição na tabela da Série A, voltará a entrar em campo no domingo, quando enfrentará o arquirrival Inter em um clássico. Pulisic já brilhou nessa disputa no passado e espera repetir o feito, provando seu valor para aqueles que duvidam dele.
