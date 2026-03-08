Enquanto o Milan continua na luta pela classificação para a Liga dos Campeões, Luka Modric continua a comandar o meio-campo aos 40 anos de idade. Ele é outro jogador que o Rossoneri espera ver renovar contrato e prolongar a sua estadia em San Siro.

Shevchenko falou sobre o futuro do seu colega vencedor da Bola de Ouro: “Enquanto ele tiver essa paixão dentro de si, ele tem que ficar. Também porque, apesar do seu carisma, ele não é um fardo, ele ajuda e sabe como se colocar à disposição, sem esperar nada em troca.

Ele está tendo uma temporada extraordinária, todos sabemos das grandes qualidades que ele tem. Tive a chance de jogar contra ele: sua maneira de interpretar o jogo é impressionante, seu trabalho como atleta vai além do de um jogador de futebol. Além disso, ele é uma pessoa fantástica, uma boa pessoa. Eu o vejo enfrentando qualquer time, sempre trazendo a mesma qualidade, a mesma ambição. Ele é seguido com humildade, sem gritar. Ele joga com intensidade e sacrifício, com espírito de equipe.

“Estou feliz por ele estar no Milan, porque isso enriquece sua carreira, jogar pelo Milan é sempre especial. E estou feliz pelos torcedores rossoneri, porque eles merecem. Ele projeta uma imagem poderosa para os jogadores jovens e, obviamente, para seus companheiros de equipe, que tendem a se identificar com ele e segui-lo.”

O Milan, que ocupa a segunda posição na tabela da Série A, voltará a entrar em campo no domingo, quando enfrentará o arquirrival Inter em um clássico. Pulisic já brilhou nessa disputa no passado e espera repetir o feito, provando seu valor para aqueles que duvidam dele.