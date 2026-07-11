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O mistério do prêmio de “Melhor Jogador da Partida” na Copa do Mundo... Duas taças e uma votação que gera polêmica, e Mbappé quebra a regra

Especiais e Opinião
Argentina x Egito
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L. Yamal
K. Mbappe
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A foto é a mesma... mas a taça é diferente!

O momento da premiação do melhor jogador da partida parece ser uma das cenas mais comuns na Copa do Mundo, quando o astro escolhido deixa o campo rumo ao pódio para tirar a foto oficial com a taça do prêmio. Mas o que muitos não sabem é que esse momento esconde detalhes invisíveis para a torcida, que começam com a existência de duas versões diferentes da taça, e não se limitam ao mecanismo de escolha do vencedor, que não está isento de controvérsias, já que a votação popular muitas vezes favorece os nomes mais conhecidos, com a Federação Internacional de Futebol (FIFA) reservando-se o direito de intervir em casos excepcionais.

A FIFA oferece duas versões do prêmio de melhor jogador da partida durante a Copa do Mundo; a primeira traz o logotipo da Michelob ULTRA, patrocinadora oficial do prêmio, enquanto a segunda vem totalmente isenta de logotipos ou anúncios, para ser utilizada em casos específicos relacionados a menores de idade ou a jogadores que se recusam a associar suas imagens a bebidas alcoólicas.

Após o término de cada partida, o melhor jogador se dirige à área destinada à entrega do prêmio e à foto oficial em frente ao painel publicitário. Em cada estádio, há duas versões do troféu preparadas com antecedência; uma delas exibe o logotipo do patrocinador oficial, e a outra traz apenas a inscrição “Melhor Jogador da Partida”, sem qualquer marca comercial.

A “FIFA” esclareceu que a versão sem logotipos é utilizada por considerações religiosas, caso o jogador assim o solicite, e também é usada automaticamente quando o vencedor é menor de idade, de acordo com as leis vigentes no país anfitrião, conforme informou o jornal espanhol “Marca”.

Caso haja motivos religiosos, o jogador tem o direito de solicitar a versão sem qualquer marca relacionada a bebidas alcoólicas. Já para jogadores menores de idade, a escolha não é deixada a cargo deles, pois a FIFA adota diretamente a versão neutra.

Nos Estados Unidos, país anfitrião do torneio, a idade mínima legal para consumir bebidas alcoólicas é de 21 anos, e não 18, como ocorre em muitos países, o que explica o uso, por jogadores como Lamine Yamal, da versão sem o logotipo do patrocinador.

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    Mbappé... um caso à parte

    Kylian Mbappé representa uma exceção nessa história, já que o uso da versão neutra por parte dele não está relacionado à sua idade nem a considerações religiosas, mas sim a uma postura pessoal firme que ele adota há anos em relação ao uso de sua imagem em campanhas publicitárias.

    O capitão da seleção francesa se recusa a aparecer em qualquer campanha promocional relacionada a bebidas alcoólicas, empresas de apostas ou certos produtos alimentícios, uma postura que já causou uma crise com a Federação Francesa de Futebol em 2022.

    Na ocasião, Mbappé se recusou a participar de algumas atividades promocionais dos patrocinadores da seleção, o que levou a Federação Francesa a anunciar uma revisão do acordo de direitos de imagem dos jogadores internacionais.

    Mbappé afirmou, na ocasião, que sua posição não era uma objeção pessoal, mas sim uma medida coletiva destinada a oferecer maior proteção a todos os jogadores da seleção no que diz respeito à exploração comercial de suas imagens.

    A controvérsia também causou uma crise com uma das empresas patrocinadoras da seleção francesa, depois que um de seus representantes sugeriu a possibilidade de tomar medidas legais devido à recusa do jogador em participar dos eventos promocionais, antes que a empresa voltasse atrás nessas declarações posteriormente.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A votação do público... uma fonte constante de polêmica

    A singularidade do prêmio não se limita à existência de duas versões da taça, mas se estende também à forma de escolha do vencedor. O vencedor é escolhido por meio de uma votação aberta ao público no site oficial da “FIFA”, sem a necessidade de comprovar que assistiu à partida inteira ou apresentar qualquer justificativa para a escolha, o que dá aos jogadores com popularidade mundial uma vantagem clara em detrimento de outros que talvez tenham tido um desempenho melhor em campo.

    O inglês Jude Bellingham reconheceu isso ele mesmo após o empate sem gols contra Gana, quando disse: “Sinceramente, eu não merecia o prêmio; havia jogadores que se defenderam melhor do que eu”.

    A polêmica se repetiu em mais de uma partida durante o torneio. No confronto entre Espanha e Áustria, que terminou com vitória dos espanhóis por 3 a 0, Mikel Oyarzabal marcou dois gols, mas o prêmio foi para Lamine Yamal — uma decisão que surpreendeu muitos, a ponto de a expressão no rosto do próprio jogador ao receber o troféu refletir seu espanto.

    Situações semelhantes ocorreram com Cristiano Ronaldo contra a Croácia e com Lionel Messi após o confronto contra a Jordânia, apesar de ele ter participado por apenas meia hora, além de outros casos que geraram ampla polêmica devido à predominância de nomes de destaque na votação popular.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A “FIFA” pode alterar o resultado?

    Embora o prêmio dependa da votação do público, o sistema não funciona de forma totalmente automática. Segundo a “FIFA”, um dos responsáveis analisa os resultados da votação antes de sua aprovação oficial, com o objetivo de impedir resultados ilógicos ou decorrentes de campanhas organizadas de votação ou tentativas de manipulação.

    Por exemplo, se um jogador que participou por apenas alguns minutos, sem ter tido impacto significativo na partida, liderar a votação, o resultado não será validado e poderá ser descartado antes do anúncio oficial.

    No entanto, a “FIFA” não intervém em casos que se enquadram na categoria de divergência de opiniões, mesmo que muitos considerem que outro jogador fosse mais merecedor do prêmio.

    No fim das contas, permanece a verdade evidente de que a popularidade de grandes estrelas, como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal e Erling Haaland, lhes confere uma grande vantagem na disputa pelos votos do público, mesmo quando as opiniões divergem sobre quem foi o melhor jogador da partida.

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