O mistério do prêmio de “Melhor Jogador da Partida” na Copa do Mundo... Duas taças e uma votação que gera polêmica, e Mbappé quebra a regra

O momento da premiação do melhor jogador da partida parece ser uma das cenas mais comuns na Copa do Mundo, quando o astro escolhido deixa o campo rumo ao pódio para tirar a foto oficial com a taça do prêmio. Mas o que muitos não sabem é que esse momento esconde detalhes invisíveis para a torcida, que começam com a existência de duas versões diferentes da taça, e não se limitam ao mecanismo de escolha do vencedor, que não está isento de controvérsias, já que a votação popular muitas vezes favorece os nomes mais conhecidos, com a Federação Internacional de Futebol (FIFA) reservando-se o direito de intervir em casos excepcionais.

A FIFA oferece duas versões do prêmio de melhor jogador da partida durante a Copa do Mundo; a primeira traz o logotipo da Michelob ULTRA, patrocinadora oficial do prêmio, enquanto a segunda vem totalmente isenta de logotipos ou anúncios, para ser utilizada em casos específicos relacionados a menores de idade ou a jogadores que se recusam a associar suas imagens a bebidas alcoólicas.

Após o término de cada partida, o melhor jogador se dirige à área destinada à entrega do prêmio e à foto oficial em frente ao painel publicitário. Em cada estádio, há duas versões do troféu preparadas com antecedência; uma delas exibe o logotipo do patrocinador oficial, e a outra traz apenas a inscrição “Melhor Jogador da Partida”, sem qualquer marca comercial.

A “FIFA” esclareceu que a versão sem logotipos é utilizada por considerações religiosas, caso o jogador assim o solicite, e também é usada automaticamente quando o vencedor é menor de idade, de acordo com as leis vigentes no país anfitrião, conforme informou o jornal espanhol “Marca”.

Caso haja motivos religiosos, o jogador tem o direito de solicitar a versão sem qualquer marca relacionada a bebidas alcoólicas. Já para jogadores menores de idade, a escolha não é deixada a cargo deles, pois a FIFA adota diretamente a versão neutra.

Nos Estados Unidos, país anfitrião do torneio, a idade mínima legal para consumir bebidas alcoólicas é de 21 anos, e não 18, como ocorre em muitos países, o que explica o uso, por jogadores como Lamine Yamal, da versão sem o logotipo do patrocinador.