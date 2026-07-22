Getty
Traduzido por
O Minnesota United confirma a saída de James Rodríguez, encerrando a aventura do ex-jogador do Real Madrid na MLS após apenas seis meses
Um sonho americano de curta duração
A passagem do astro colombiano por Saint Paul chegou a um fim abrupto, com o Minnesota confirmando sua saída nas redes sociais. O clube publicou uma imagem do meio-campista em sua conta oficial no X com a legenda “Obrigado por tudo, James”.
Rodríguez ingressou no Loons em fevereiro de 2026, chegando com grande alarde como jogador sem contrato após rescindir seu contrato anterior com o León, do México. A contratação foi vista como um grande golpe de mestre para o time da MLS, trazendo um bicampeão da Liga dos Campeões para um vestiário que buscava a experiência de um veterano de alto nível. No entanto, o clube decidiu oficialmente não exercer a opção prevista em seu contrato, que teria prorrogado sua permanência até dezembro.
- Getty Images Sport
Dificuldades para manter a regularidade em campo
Apesar das grandes expectativas em torno de sua chegada, Rodriguez teve dificuldades para garantir uma vaga permanente no time titular durante sua passagem de seis meses pelo Minnesota. O meia criativo disputou apenas oito partidas pelo clube e foi escalado como titular em apenas três ocasiões. Ele não marcou gols em suas atuações pelo Minnesota, mas deu duas assistências.
A decisão de se separar do jogador ocorre em um momento em que o clube está reavaliando suas vagas para jogadores designados e a composição do elenco. Embora Rodriguez tenha proporcionado momentos de brilhantismo, a falta de tempo de jogo consistente e as preocupações com sua resistência física parecem ter influenciado a decisão de seguir uma direção diferente.
O impacto nos bastidores
Embora sua contribuição estatística em campo possa ter sido limitada, o ex-jogador do Everton conquistou grande respeito por sua conduta nos bastidores e por sua influência nos treinos. Os companheiros de equipe de Rodríguez frequentemente falavam de seu profissionalismo e da riqueza de conhecimento que ele compartilhava com os membros mais jovens do elenco.
A saída marca mais um capítulo de sua trajetória nômade para um jogador que já defendeu o Porto, o Mônaco e o Olympiacos. Desde que deixou o Real Madrid definitivamente em 2020, Rodríguez tem enfrentado dificuldades para encontrar um clube onde possa se estabelecer a longo prazo, passando pela Inglaterra, pelo Catar, pela Grécia, pelo México e, agora, pelos Estados Unidos.
- Getty Images Sport
O que o futuro reserva para Rodriguez
Com o comunicado divulgado pelo Minnesota, Rodríguez volta a ser jogador sem contrato e está livre para negociar com qualquer clube do mundo. Ele continua sendo uma figura fundamental para a seleção colombiana, onde suas atuações continuam impressionantes, apesar das oscilações em nível de clube. Rodríguez foi titular em todas as cinco partidas da Colômbia na Copa do Mundo de 2026, embora não tenha marcado nenhum gol nem dado nenhuma assistência. Agora, ele voltará todo o seu foco para os próximos desafios internacionais com os “Los Cafeteros”, enquanto seus representantes avaliam as opções para sua próxima etapa no futebol de clubes.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.