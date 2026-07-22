O Minnesota United confirma a saída de James Rodríguez, encerrando a aventura do ex-jogador do Real Madrid na MLS após apenas seis meses

A passagem do astro colombiano por Saint Paul chegou a um fim abrupto, com o Minnesota confirmando sua saída nas redes sociais. O clube publicou uma imagem do meio-campista em sua conta oficial no X com a legenda “Obrigado por tudo, James”.

Rodríguez ingressou no Loons em fevereiro de 2026, chegando com grande alarde como jogador sem contrato após rescindir seu contrato anterior com o León, do México. A contratação foi vista como um grande golpe de mestre para o time da MLS, trazendo um bicampeão da Liga dos Campeões para um vestiário que buscava a experiência de um veterano de alto nível. No entanto, o clube decidiu oficialmente não exercer a opção prevista em seu contrato, que teria prorrogado sua permanência até dezembro.







