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Ronaldo - Benzema - Al Dawsari - En-Nesyri - Ivan ToneyAI - Gemini
Ahmed Mansy

Traduzido por

O milésimo de Cristiano Ronaldo e a despedida de Benzema: com o que sonham os astros do Campeonato Saudita na nova temporada?

Especiais e Opinião
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
K. Benzema
S. Al-Dawsari
Y. En-Nesyri
I. Toney
Al-Nassr
Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ahli
Arábia Saudita
Portugal
França
Marrocos
England

A Liga Roshn tem encontro marcado com um novo começo

Com o início de uma nova temporada do Campeonato Saudita, os sonhos se multiplicam, entre torcedores que sonham em ver seu time campeão, clubes em busca de uma nova glória e treinadores que desejam escrever um capítulo de sucesso em suas carreiras.

No entanto, todos esses sonhos dependem, no fim das contas, dos pés e das cabeças dos jogadores, que, por sua vez, carregam nessas cabeças outros sonhos, alguns em favor do time pelo qual jogam e outros apenas em benefício próprio.

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  • O milésimo de Cristiano Ronaldo

    Não há dúvida de que o dono do maior sonho na nova temporada da Liga Roshn Saudita é o astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, que disputa uma temporada que pode ser a última de sua carreira.

    Ronaldo, cujo contrato se encerra ao fim da nova temporada, entra nela depois de ter realizado seu maior sonho, que foi conquistar um título com o Al-Nassr — e não qualquer título, mas o campeonato da Liga Saudita, que faltava havia 7 anos.

    E, agora que esse sonho coletivo se concretizou, não há dúvida de que Ronaldo busca uma conquista individual que nenhum jogador de futebol conseguiu igualar, ou talvez sequer se aproximar dela: o feito extraordinário dos 1000 gols.

    Ronaldo entra na nova temporada com 976 gols em sua bagagem, o que significa que ele precisa de apenas 24 gols para ser o primeiro jogador a marcar 1000 gols na história do futebol.

    Esse número não é difícil para o astro português, já que ele não marcou menos do que isso em nenhuma de suas três temporadas completas na Liga Roshn, tendo sido seu menor registro o de 25 gols na temporada 2024-2025.

    E "Il Dottore" não vai atuar apenas na Liga Roshn, mas terá a chance de balançar as redes na Supercopa Saudita, na Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, além da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

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  • A despedida de Benzema

    Já seu ex-companheiro no Real Madrid, o atacante francês Karim Benzema, viverá também uma temporada que, em grande parte, pode ser a última de sua carreira futebolística, especialmente porque muito se falou sobre sua aposentadoria em ocasiões anteriores.

    Benzema disputará esta temporada ao lado do Al-Hilal, clube para o qual se transferiu durante a última janela de transferências de inverno, vindo do Al-Ittihad em uma negociação estrondosa, após rescindir seu contrato com o clube.

    E o maior sonho do atacante francês nesta temporada será conduzir o "Zaeem" à conquista do título da Roshn Saudi League, que lhe escapou nas duas últimas temporadas, encerrando assim sua carreira futebolística da melhor forma possível.

    Este desfecho não seria o mais belo apenas pela importância do título do campeonato, mas também por sua importância para o próprio Benzema, após sua transferência surpreendente do Al-Ittihad para o Al-Hilal, que provocou grande onda de revolta entre a torcida do Al-Ittihad.

    E o jogador de 38 anos não quer que essa revolta se estenda à torcida do Al-Hilal, caso ela conclua que ele não é capaz de agregar ao time, especialmente porque o "Zaeem" de fato fracassou na conquista do título nas duas últimas temporadas.

    Para evitar isso, Benzema terá de encontrar uma solução para o problema das lesões que o afastaram do Al-Hilal em diversas partidas durante o segundo turno da temporada passada, sobretudo porque ele chegará à marca dos 39 anos ao fim de 2026.

    E, se o ex-atacante do Real Madrid conseguir isso, será um dos poucos jogadores a vencer o Campeonato Saudita ao lado do Al-Hilal e do Al-Ittihad, após ter conduzido o "Amid" à conquista do título na temporada 2024-2025.

  • A revolta de Al-Dawsari

    E, se Benzema se aproxima da despedida dos gramados ao fim da nova temporada, seu companheiro nas fileiras do Al-Hilal, o capitão Salem Al-Dawsari, deseja evitar essa despedida ao longo desta temporada.

    Al-Dawsari fez uma de suas piores temporadas com o Al-Hilal, ao longo da última campanha, sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi, o que o colocou na mira da torcida do clube.

    O nome do "Tornado" foi associado a uma saída do Al-Hilal na atual janela de transferências de verão, diante do interesse de alguns clubes em seus serviços, como o Al-Diriyah, recém-promovido à Roshn Saudi League, e alguns clubes da liga do Catar.

    É verdade que Salem Al-Dawsari permaneceu no Al-Hilal, mas ele sabe que essa permanência é a última, já que deixará o time após o fim da temporada com grande probabilidade, e pode se ver obrigado a se aposentar naquele momento.

    Para evitar isso, o capitão do Al-Hilal terá de fazer uma temporada excepcional, nos níveis individual e coletivo, com a qual convença a diretoria e a torcida de sua capacidade de continuar por mais uma temporada, no mínimo.

    E esse sonho parece difícil, não apenas por causa das restrições que Inzaghi lhe impõe em campo, mas porque ele começará a temporada lesionado, além de o Al-Hilal contar com o novo ponta holandês Crysencio Summerville, que atua na mesma posição.

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  • Ivan Toney: primeira Chuteira de Ouro

    Já o atacante inglês Ivan Toney se prepara para disputar sua terceira temporada no Campeonato Saudita, ao lado do Al-Ahli, em busca de um título que perdeu duas vezes depois de ter chegado extremamente perto dele.

    Toney sonha em conquistar o título de artilheiro do Campeonato Saudita pela primeira vez em sua carreira, após tê-lo perdido na temporada passada em um cenário dramático para o mexicano Julián Quiñones, astro do Al-Qadsiah.

    Quiñones garantiu o título na última rodada, depois de marcar dois gols contra o Al-Ittihad, com os quais assumiu a liderança com um total de 33 gols, com vantagem de um gol sobre Toney.

    O curioso é que Toney perdeu o mesmo título, na temporada retrasada, para Cristiano Ronaldo, por uma diferença de apenas dois gols.

    Ivan Toney busca conquistar o título de artilheiro em um grande torneio pela primeira vez, e a segunda em sua carreira futebolística de forma geral.

    A única vez em que o atacante do Al-Ahli conquistou o título de artilheiro foi há 5 anos, mais precisamente com o Brentford, na Championship inglesa durante a temporada 2020-2021.

  • Youssef En-Nesyri: chegou a hora da resposta

    Quando Benzema deixou o elenco do Al-Ittihad, o clube saudita contratou o atacante marroquino Youssef En-Nesyri para ser seu substituto, mas ele fracassou nessa missão até o momento.

    Antes do início da nova temporada, o nome de En-Nesyri foi associado a uma transferência para o Campeonato Marroquino, em meio a algumas notícias que davam conta de que o técnico alemão Jens Wissing não estaria convencido de suas capacidades.

    Esses indícios demonstram a dificuldade da situação do atacante marroquino na nova temporada, mas, ao mesmo tempo, podem ser o combustível que o impulsiona a explodir e a apresentar seu melhor nível.

    E este parece ser o maior sonho de En-Nesyri na nova temporada: brilhar com o Al-Ittihad e responder a todos os que duvidaram de suas capacidades, apresentando seu melhor nível com o clube saudita.