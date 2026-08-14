Já seu ex-companheiro no Real Madrid, o atacante francês Karim Benzema, viverá também uma temporada que, em grande parte, pode ser a última de sua carreira futebolística, especialmente porque muito se falou sobre sua aposentadoria em ocasiões anteriores.

Benzema disputará esta temporada ao lado do Al-Hilal, clube para o qual se transferiu durante a última janela de transferências de inverno, vindo do Al-Ittihad em uma negociação estrondosa, após rescindir seu contrato com o clube.

E o maior sonho do atacante francês nesta temporada será conduzir o "Zaeem" à conquista do título da Roshn Saudi League, que lhe escapou nas duas últimas temporadas, encerrando assim sua carreira futebolística da melhor forma possível.

Este desfecho não seria o mais belo apenas pela importância do título do campeonato, mas também por sua importância para o próprio Benzema, após sua transferência surpreendente do Al-Ittihad para o Al-Hilal, que provocou grande onda de revolta entre a torcida do Al-Ittihad.

E o jogador de 38 anos não quer que essa revolta se estenda à torcida do Al-Hilal, caso ela conclua que ele não é capaz de agregar ao time, especialmente porque o "Zaeem" de fato fracassou na conquista do título nas duas últimas temporadas.

Para evitar isso, Benzema terá de encontrar uma solução para o problema das lesões que o afastaram do Al-Hilal em diversas partidas durante o segundo turno da temporada passada, sobretudo porque ele chegará à marca dos 39 anos ao fim de 2026.

E, se o ex-atacante do Real Madrid conseguir isso, será um dos poucos jogadores a vencer o Campeonato Saudita ao lado do Al-Hilal e do Al-Ittihad, após ter conduzido o "Amid" à conquista do título na temporada 2024-2025.