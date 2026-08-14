O milésimo de Cristiano Ronaldo e a despedida de Benzema: com o que sonham as estrelas do Campeonato Saudita na nova temporada?

Já o seu ex-companheiro no Real Madrid, o atacante francês Karim Benzema, também disputará uma temporada que, muito provavelmente, será a última de sua carreira futebolística, sobretudo porque muito se falou de sua aposentadoria em ocasiões anteriores.
Benzema disputará esta temporada pelo Al-Hilal, para onde se transferiu durante a última janela de transferências de inverno, vindo do Al-Ittihad em um negócio estrondoso, após a rescisão de seu contrato com o clube.
E o maior sonho do atacante francês nesta temporada será conduzir o "Líder" à conquista do título da Roshn Saudi League, que lhe escapou nas duas últimas temporadas, para encerrar sua carreira futebolística da melhor forma possível.
Este encerramento não seria o mais bonito apenas pela importância do título do campeonato, mas por sua importância para o próprio Benzema, após sua transferência surpreendente do Al-Ittihad para o Al-Hilal, que provocou um enorme clima de revolta entre a torcida dos "Tigres".
E o jogador de 38 anos não deseja que essa revolta se estenda à torcida do Al-Hilal, caso ela avalie que ele não é capaz de agregar ao time, especialmente porque o "Líder" já fracassou na conquista do título nas duas últimas temporadas.
Para evitar isso, Benzema terá de encontrar uma solução para o dilema das lesões que o afastaram do Al-Hilal em diversas partidas durante o segundo turno da temporada passada, sobretudo porque ele chegará à barreira dos 39 anos ao fim de 2026.
E, se o ex-atacante do Real Madrid conseguir isso, será um dos poucos jogadores a vencer o Campeonato Saudita pelo Al-Hilal e pelo Al-Ittihad, após ter conduzido o "Decano" à conquista do título na temporada 2024-2025.