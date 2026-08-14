O milésimo de Cristiano Ronaldo e a despedida de Benzema: com o que sonham as estrelas do Campeonato Saudita na nova temporada?

E não há dúvida de que o dono do maior sonho na nova temporada da Liga Roshn Saudita é o astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, que disputa uma temporada que pode ser a última de sua carreira.

Ronaldo, cujo contrato se encerra ao fim da nova temporada, entra nela depois de ter realizado seu maior sonho, que foi conquistar um título com o Al-Nassr, e não foi um título qualquer, mas sim o campeonato da Liga Saudita, ausente havia 7 anos.

E, uma vez que esse sonho coletivo foi alcançado, não há dúvida de que Ronaldo busca agora um feito individual que nenhum jogador de futebol conseguiu igualar, e talvez nem sequer chegar perto dele: o milagre dos 1000 gols.

Ronaldo entra na nova temporada com 976 gols em sua bagagem, o que significa que ele precisa de apenas 24 gols para se tornar o primeiro jogador a marcar 1000 gols na história do futebol.

Esse número não é difícil para o astro português, já que ele não marcou menos do que isso em nenhuma de suas três temporadas completas na Liga Roshn, tendo sido sua marca mais baixa de 25 gols na temporada 2024-2025.

E "O Dom" não vai atuar apenas na Liga Roshn, mas também terá a chance de balançar as redes nas competições da Supercopa Saudita, da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, além da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.