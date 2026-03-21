O Milan vence apesar de um pênalti inventado pelo VAR: Allegri, em 30 rodadas, supera Fonseca e Coincecao em 38

Algumas observações sobre os jogadores, começando por Maignan,preciso em todas as situações e até milagroso no início do segundo tempo. Mas não foi apenas azarado no gol sofrido e impotente no pênalti que selou o placar de 3 a 2. Na defesa, Tomori recebeu cartão amarelo logo no início e, por isso, ficou contido; no segundo tempo, foi substituído pelo mais ousado Athekame. De Winter foi enganado pela arrancada de Simeone no empate momentâneo em 1 a 1; Pavlovic foi perigoso de cabeça e mortal com o pé, com a jogada que deu a vantagem momentânea ao Rossonero. Impossível julgar o toque leve em Simeone, que deu ao VAR a oportunidade de marcar um pênalti surreal.





No meio-campo, Saelemakers brilhante como de costume. Já Fofana mostrou duas faces: explosivo pelo centro-direito no início, mas sem impacto na área. Do outro lado, Bartesaghi muito contido. Como de costume, o destino do Milan dependia do desempenho de Modric e Rabiot. O croata e o francês fizeram muito, até demais. No primeiro tempo, sem encontrar apoio e participação do resto da equipe. No segundo tempo, criando com classe (e com a participação de Pulisic) o segundo gol, aquele que permitiu a Rabiot comemorar pela primeira vez no San Siro e à equipe seguir com alívio rumo à vitória.





No ataque, sob o olhar de Leão, que assistia da arquibancada, o tão esperado Fullkrug revelou fragilidades técnicas e atléticas, ambas bastante previsíveis. Pulisic aproveitou melhor a presença do companheiro de ataque puro, mas continuou na opacidade que o acompanha em 2026. Ele se recuperou, no entanto, no segundo tempo, após o dato deprimente de nove perdas de bola no primeiro. Nos vinte minutos finais, pouco ou nada a destacar sobre o empreendedor Ricci (no lugar de Fofana) e sobre o generoso Nkunku, que entrou no lugar de Fullkrug. Depois, espaço também para o retornante Gimenez, que se empenhou bastante. O Milan estava controlando o jogo, já quase na pausa para os jogos das seleções.





Na retomada do campeonato, haverá a viagem a Nápoles: na prática, um confronto direto pelo segundo lugar; em teoria, quem vencer tentará ameaçar a Inter.