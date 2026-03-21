AC Milan v Torino FC - Serie A

O Milan sofre, mas volta a sorrir: 3 a 2 contra o Torino, ultrapassa o Napoli e a Inter volta a ficar a 5 pontos. Fofana decide o jogo

Os últimos quinze minutos foram de tirar o fôlego, com o Torino empatando o jogo em um pênalti que deixou Allegri furioso, mas, no final, os rossoneri conquistaram os três pontos

O Milansofre, mas volta a sorrir no campeonato ao vencer o Torino por 3 a 2, assim como na partida de ida. O gol de Fofana, que parecia ter encerrado o jogo no meio do segundo tempo, foi decisivo. A partida em San Siro, porém, reacende-se no final, com Fourneau, após consulta ao VAR, marcando um pênalti a favor do Torino, convertido por Vlasic. No final, Allegri fica furioso com a equipe de arbitragem e com seus jogadores, mas as tensões aos 96 minutos se transformam em sorrisos, com o Milan voltando a somar três pontos após o tropeço em Roma contra a Lazio. O Diavolo ultrapassa novamente o Napoli e volta a ficar momentaneamente a cinco pontos da Inter.

30ª rodada da Série A


  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

    95' - Ricci volta a estar perto do gol. A bola passa por cima por pouco.

    84' - Vlasic não erra da marca do pênalti e diminui a diferença, 3 a 2 no San Siro!

    83' - Pênalti para o Torino! Pavlovic acerta Simeone com a mão sem querer, o árbitro consulta o VAR e marca o pênalti.

    80' - Ricci aparece e chuta, Paleari está pronto e evita o 4 a 1.

    78' - Simeone gira em um espaço minúsculo e chuta, bola desviada que sai à esquerda de Maignan.

    77' - Gimenez volta a campo após 144 dias.

    67' - Simeone, sozinho na área, chuta com certeza, mas Maignan faz uma defesa literalmente milagrosa e defende com a perna estendida.

    56' - 3 a 1 para o MILAN! Fofana, sozinho na área, recebe de Athekame, gira e chuta rasteiro, Paleari só consegue tocar na bola.

    54' - Rabiot coloca o Milan novamente na frente! Passe brilhante de Modric, Pulisic cruza para Rabiot, que, com o gol vazio, não tem como errar!

    50' - Bartesaghi tenta de voleio, o desvio acaba sendo fundamental. A bola sai por muito pouco.

    45' - Athekame entra no lugar de Tomori, que recebeu cartão amarelo.

    SEGUNDO TEMPO

    45' -EMPATE DO TORINO! Chute de Vlasic da entrada da área, Maignan defende na trave e Simeone é o mais rápido e, com o rebote, volta a equilibrar o placar!

    40' - Pedersen chuta com precisão da entrada da área, mas Pavlovic volta a impedir de cabeça. Em seguida, a bandeira se levanta: impedimento no início da jogada.

    39' - Zapata gira dentro da área, Maignan salva tudo!

    37' - GOL ESPETACULAR DE PAVLOVIC! Chute na altura do peito que passa por cima de Paleari, bate na trave e entra no gol!

    36' - Chute forte de Rabiot de longe, Paleari reage rápido e defende.

    30' - Gineitis chuta de longe, bola desviada, mas Maignan não se deixa surpreender.

    15' - Maignan salva o Milan ao desviar a bola para escanteio após cabeçada perigosa de Ismaijli

    13' - Centro de Pedersen, Maignan sai mal e por pouco Vlasic não consegue empurrar a bola para o gol a poucos passos da linha.

    9' - O primeiro cartão amarelo é para Tomori, que impede o contra-ataque do Torino ao derrubar Gineitis.

    6' - Pavlovic salta mais alto que todos na sequência de um escanteio: bola para fora.

    3' - O Torino começa bem, pressionando o Milan na sua área e levando Gineitis a chutar, mas a bola é defendida.

    1' - Começa a partida!

    PRIMEIRO TEMPO

  • Ficha do jogo e escalações oficiais

    RESULTADO


    Milan x Torino 3 x 2


    Gols: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M), Vlasic 84' (T)


    Cartões amarelos: Tomori 9' (M), Pavlovic 83' (M), Gimenez 96' (M)


    Expulsos:


    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (Athekame 45'), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (Odogu 91'), Fofana (Ricci 69'), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug (Nkunku 69'), Pulisic (Gimenez 77'). Técnico: Allegri.


    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (Kulenovic 89'); Pedersen, Prati (Ilkhan 63'), Gineitis (Casadei 74'), Obrador (Nkounkou 89'); Vlasic; Simeone, Zapata (Adams 63'). Técnico: D'Aversa.

