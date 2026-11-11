O atacante nascido na Itália, que representa a seleção sub-21 da Alemanha até a próxima Eurocopa da categoria, marcada para junho na Albânia e na Sérvia, é um alvo concreto. Conseguir contratá-lo, porém, não será tão fácil. E os motivos são muitos.

Em primeiro lugar, a concorrência é acirrada. O atacante nascido em 2004 em Cagliari e formado no Hannover interessa a clubes de toda a Europa, do Arsenal ao Bayern de Munique, do Barcelona à Roma. Encontrar argumentos para contratá-lo não será simples. Entre eles, certamente está a questão financeira com o Brugge, conhecido por cobrar caro e pouco disposto a conceder descontos.

O Milan sabe disso muito bem. Os casos de De Keteleare (2022) e Jashari (2025) são emblemáticos: dificilmente o Brugge vê seus talentos por um preço de liquidação; quase sempre consegue o que quer, muitas vezes com bônus fáceis de alcançar. Quem quiser Tresoldi precisa entender desde já que não será fácil e que a margem de negociação é muito limitada. Até o momento, o Brugge não estipulou um preço, mas, segundo informações de bastidores, são necessários pelo menos 50 milhões pelo passe do camisa 9, que marcou 14 gols em 17 jogos nesta temporada, incluindo as copas. Pelo menos dez milhões a mais do que no verão passado.

Mas esse valor pode não ser suficiente para tirá-lo da Bélgica no meio da temporada: o clube belga normalmente não vende seus talentos no meio do ano (em janeiro de 2025, disse não ao Liverpool, que queria o zagueiro Ordonez) e sempre espera o verão. Os motivos são dois: em primeiro lugar, há objetivos esportivos a alcançar; em segundo, a partir de junho, há tempo de sobra para avaliar a melhor proposta e encontrar um substituto.

Fazer Tresoldi arrumar as malas em janeiro não será simples para o Milan, que ainda não passou das palavras aos atos, mas tentará descobrir nas próximas semanas se a negociação pode acontecer de imediato. Porque, no futebol, nada é impossível para um clube que investiu mais de 150 milhões na última janela de transferências de verão. Há também precedentes animadores: em um passado recente, o Brugge vendeu três de suas estrelas no meio da temporada.

Krépin Diatta, em janeiro de 2021, para o Monaco; Tajon Buchanan, em janeiro de 2024, para a Inter; e Andreas Skov Olsen, em janeiro de 2025, para o Wolfsburg. Os três, porém, pressionaram para sair e insistiram em ser negociados. Tresoldi, que tem muito mais peso e importância dentro da equipe, ainda não fez isso e, segundo a imprensa belga, não tem nenhuma intenção de forçar a situação.

O Milan continua sendo seu desejo, sua prioridade, mas ele certamente não criará obstáculos ao Brugge. Tresoldi deve muito ao clube, que o valorizou e lhe deu a oportunidade de disputar a Champions League e de se tornar conhecido na Europa. Quando sair, será com o aval do Brugge e com todas as partes satisfeitas. Por enquanto, é preciso considerar todos os cenários, até os mais improváveis, como uma compra já em janeiro seguida de um empréstimo até junho, que lhe permitiria terminar a temporada na Bélgica. O Milan está interessado e fará de tudo para levá-lo a Milão e permitir que ele realize o sonho de jogar pelo clube.

O ano de 2027 certamente será importante para Tresoldi, talvez o mais importante de sua carreira. Ele mudará de clube, disputará a fase final da Eurocopa sub-21 e terá de decidir se representará a Alemanha ou a Itália. Sobre essa escolha, o técnico da seleção Mancini se mostrou otimista: "Conversei com Tresoldi, Ranieri também conversou com ele", disse na segunda-feira, em entrevista coletiva. "Ele precisa sentir o que é jogar pela Itália, mas, como nasceu na Itália e tem o pai na Itália, acredito que possa haver uma possibilidade. Depois, cabe ao rapaz escolher. Ele sabe que pode ser importante para nós."