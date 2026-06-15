O Milan não se limita a Ruben Amorim e conclui a formação da nova equipe técnica, definindo em poucas horas também a escolha dos futuros diretores de futebol e diretor esportivo. Segundo informações de Matteo Moretto, o clube rossonero chegou a um acordo verbal e total com Markus Krosche, que deixará o Eintracht de Frankfurt, onde trabalhava desde junho de 2021. Junto com ele, chegará ao Milan também o colaborador de confiança Timmo Hardung, que será o novo responsável pelo mercado.
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O Milan não se limita a Ruben Amorim; também estão a caminho o novo diretor de futebol e o novo diretor esportivo: acordo fechado com Markus Krosche e Timmo Hardung
QUEM É KROSCHE
Ainda não se sabe se o Milan terá de pagar uma indenização para liberar Markus Krosche de seu contrato com o Eintracht de Frankfurt, válido até 30 de junho de 2028, mas as impressões positivas desde o início quanto à disposição do dirigente alemão de enfrentar um novo desafio e fazê-lo na Itália levaram a uma aceleração repentina nas últimas horas. Após os primeiros passos como assistente técnico no Paderborn e depois no Bayer Leverkusen, a carreira como diretor técnico teve início na temporada 2017/2018, novamente no Paderborn, para depois seguir para o Leipzig e o Eintracht Frankfurt.
Em seu palmarés pessoal, há uma Liga Europa, duas classificações para a Liga dos Campeões e uma série de finais de copa e colocações, inclusive como responsável pela área técnica do Leipzig. Entre as decisões de mercado mais acertadas estão a contratação pelo Leipzig do zagueiro croata Gvardiol (adquirido por 36 milhões de euros e revendido por 90), juntamente com Dani Olmo e o atacante Christopher Nkunku, hoje no Milan, mas sobretudo aquelas que remontam ao seu período em Frankfurt: os nomes como Pacho, Ekitike, Kolo Muani e Marmoush, por si só, renderam ao clube alemão algo em torno de 305 milhões de euros.
TAMBÉM ESTÁ ENVOLVIDO O DIRETOR ESPORTIVO DE CONFIANÇA
A escolha do Milan por Markus Krosche se consolidou definitivamente após o abandono da pista que levava a Ralf Rangnick, o qual, ao final de uma série de contatos exploratórios — nos quais havia apresentado seus planos —, não recebeu mais nenhuma resposta e preferiu renovar seu contrato como técnico da Áustria. Com a provável chegada a Milão do futuro ex-diretor técnico do Eintracht de Frankfurt, a nova equipe de trabalho contará também com a presença de Timmo Hardung, nascido em 1989, que superou definitivamente o outro candidato a diretor esportivo, Devin Ozek (ex-Fenerbahçe, atualmente no Bayer Leverkusen). Após os primeiros passos em várias funções no Hoffenheim, ele está pronto para seguir Krosche ao Milan, depois de ter colaborado também no Leipzig e no Eintracht.