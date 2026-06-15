Ainda não se sabe se o Milan terá de pagar uma indenização para liberar Markus Krosche de seu contrato com o Eintracht de Frankfurt, válido até 30 de junho de 2028, mas as impressões positivas desde o início quanto à disposição do dirigente alemão de enfrentar um novo desafio e fazê-lo na Itália levaram a uma aceleração repentina nas últimas horas. Após os primeiros passos como assistente técnico no Paderborn e depois no Bayer Leverkusen, a carreira como diretor técnico teve início na temporada 2017/2018, novamente no Paderborn, para depois seguir para o Leipzig e o Eintracht Frankfurt.

Em seu palmarés pessoal, há uma Liga Europa, duas classificações para a Liga dos Campeões e uma série de finais de copa e colocações, inclusive como responsável pela área técnica do Leipzig. Entre as decisões de mercado mais acertadas estão a contratação pelo Leipzig do zagueiro croata Gvardiol (adquirido por 36 milhões de euros e revendido por 90), juntamente com Dani Olmo e o atacante Christopher Nkunku, hoje no Milan, mas sobretudo aquelas que remontam ao seu período em Frankfurt: os nomes como Pacho, Ekitike, Kolo Muani e Marmoush, por si só, renderam ao clube alemão algo em torno de 305 milhões de euros.