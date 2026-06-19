O Milan não desiste de Markus Krösche e Timmo Hardung, apesar da resistência do Eintracht de Frankfurt: o clube rossonero apostou no diretor técnico e no diretor esportivo vindos da Alemanha e, entre ontem e hoje, continuou a manter contato com a dupla que Gerry Cardinale e sua equipe identificaram como substitutos de Giorgio Furlani e Igli Tare.
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O Milan não desiste de Krosche e Hardung: novos contatos, há três alternativas
A INDENIZAÇÃO E O OBSTÁCULO DA EINTRACHT
De acordo com o que foi publicado pela Gazzetta dello Sport, a esperança é que a posição do clube alemão se torne mais flexível, talvez mediante o pagamento de uma indenização acordada entre as partes: de Frankfurt, porém, não chegam sinais encorajadores no momento, embora Krosche e Hardung tenham aceitado a proposta do Rossonero há pelo menos uma semana, com a chegada de Ruben Amorim ao comando técnico diretamente ligada a eles.
A IDÉIA DE OZEK
O clube alemão não quer abrir mão do diretor técnico e do diretor esportivo na segunda quinzena de junho devido a um problema de sincronização na programação da próxima temporada: por isso, a ideia decontratar Devin Ozek, de 31 anos, recém-saído da passagem pelo Fenerbahçe e ex-braço direito de Simon Rolfes no Leverkusen, continua em aberto.
PISTAS DE KIROVSKI E TETI
A outra possibilidade está ligada a Jovan Kirovski, colaborador de Ibrahimovic e diretor esportivo do Milan Futuro, ao lado de Donato Lomonte, chefe de olheiros que está prestes a ser promovido a diretor esportivo pro forma, já que possui a licença necessária, e, sobretudo, Bobby Gardiner, analista de big data em ascensão, a quem em breve poderá ser confiada a responsabilidade de coordenar a área de olheiros, com a ajuda do próprio Amorim, que poderia desempenhar a função de treinador-gerente. Outra opção está ligada à candidatura de Domenico Teti para o cargo de diretor esportivo, ex-Wolverhampton e apoiado por Jorge Mendes.