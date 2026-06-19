A outra possibilidade está ligada a Jovan Kirovski, colaborador de Ibrahimovic e diretor esportivo do Milan Futuro, ao lado de Donato Lomonte, chefe de olheiros que está prestes a ser promovido a diretor esportivo pro forma, já que possui a licença necessária, e, sobretudo, Bobby Gardiner, analista de big data em ascensão, a quem em breve poderá ser confiada a responsabilidade de coordenar a área de olheiros, com a ajuda do próprio Amorim, que poderia desempenhar a função de treinador-gerente. Outra opção está ligada à candidatura de Domenico Teti para o cargo de diretor esportivo, ex-Wolverhampton e apoiado por Jorge Mendes.



