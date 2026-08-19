Para tirá-lo do Sporting, é preciso uma proposta muito alta, acima dos 40 milhões de euros. Inácio conhece o interesse do Milan, mas não está em condições de forçar a barra. O Sporting é o clube de sua vida, ele jamais faria isso com o time. Mas, se houvesse uma negociação, estaria bem disposto a mudar de ares, a se transferir para a Itália, mesmo sem Champions League. Segundo a CNN Portugal, depois da Copa do Mundo ele havia se mostrado aberto à saída, mas, nesse meio-tempo, o Sporting vendeu Diomandé ao Nottingham Forest e não pode se dar ao luxo de perder outro pilar. Muito vai depender do que Cardinale decidir fazer, já que nesta janela de transferências ele já trabalhou com Jorge Mendes, agente de Inácio, nas negociações por Ramos e Moreira.