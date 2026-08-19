Um zagueiro e um meia-atacante. Após acertar a chegada de Diego Moreira, vindo do Strasbourg, que ontem realizou exames médicos e hoje será oficializado, o Milan quer dar a Amorim mais dois reforços, que possam fazer a equipe dar o salto de qualidade definitivo. As prioridades são conhecidas há tempos: é preciso um meia-atacante, que possa jogar junto com Pulisic atrás de Gonçalo Ramos, e um zagueiro, que possa liderar o setor ao lado de Pavlovic e Gila. Entre os perfis que o Milan considera estão Tiago Gabriel, do Lecce, e, principalmente, Goncalo Inacio, do Sporting Lisboa, que Amorim conhece muito bem. O nome do jogador nascido em 2001 já surgiu nas conversas de junho entre o técnico português, Cardinale e a equipe de mercado, e pode voltar a ganhar força nestas duas últimas semanas de mercado.
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O Milan não desiste de Gonçalo Inacio: entre a cláusula, o custo do passe e a abertura do jogador
CLÁUSULA RESCISÓRIA MUITO ALTA
As dificuldades para chegar ao zagueiro revelado nas categorias de base dos Leões são muitas, mas o negócio não é impossível. Gonçalo Inacio é um pilar do Sporting Lisboa de Rui Borges e, desde este ano, também por causa da saída de Hjulmand para o Atletico Madrid, se tornou o capitão, mas para o clube da capital portuguesa ele não é inegociável. Todo mundo tem um preço, incluindo Inacio, que continua tendo uma multa rescisória de 60 milhões de euros. No último mês de dezembro, quando renovou seu contrato até 2030, ele de fato disse não à proposta do clube de elevá-la para 80. Neste ponto do mercado, com a aproximação de 1º de setembro, com o Sporting tendo a obrigação de encontrar o substituto, é difícil pensar que ele possa sair por um preço de liquidação.
Inácio abre caminho, depende do Sporting
Para tirá-lo do Sporting, é preciso uma proposta muito alta, acima dos 40 milhões de euros. Inácio conhece o interesse do Milan, mas não está em condições de forçar a barra. O Sporting é o clube de sua vida, ele jamais faria isso com o time. Mas, se houvesse uma negociação, estaria bem disposto a mudar de ares, a se transferir para a Itália, mesmo sem Champions League. Segundo a CNN Portugal, depois da Copa do Mundo ele havia se mostrado aberto à saída, mas, nesse meio-tempo, o Sporting vendeu Diomandé ao Nottingham Forest e não pode se dar ao luxo de perder outro pilar. Muito vai depender do que Cardinale decidir fazer, já que nesta janela de transferências ele já trabalhou com Jorge Mendes, agente de Inácio, nas negociações por Ramos e Moreira.
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