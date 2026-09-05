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O Milan não desiste da contratação: Amorim reabre o caso do astro do Real Madrid

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Nova data para tentar novamente: e um rival italiano entra no radar

O Milan se prepara para reabrir um dos dossiês ofensivos que não foi possível resolver durante a janela de transferências de verão.

O tradicional clube italiano estabeleceu o mês de janeiro como uma possível data para retomar as negociações com um dos craques do Real Madrid.

  • Amorim revela estratégia do Milan

    Rúben Amorim faz seu primeiro grande teste como técnico do Milan diante da Juventus, mas não evitou falar sobre o mercado de transferências durante a entrevista coletiva que antecedeu a partida, afirmando existir uma sintonia entre ele, Gerry Cardinale e Furlani na definição das necessidades da equipe.

    Amorim disse: "Converso com Cardinale e Furlani todos os dias, então é natural para mim tê-los por perto. Estou muito satisfeito com a janela de transferências. Temos novos jogadores de alta qualidade que vão nos ajudar durante a temporada, e também no futuro. Esse é o nosso objetivo. Quero também esclarecer como o Milan funciona: todos precisam estar de acordo sobre os jogadores que queremos contratar."

    O Milan havia fechado a contratação de Gonçalo Ramos três dias antes do início da janela de transferências de verão, e o atacante português rapidamente recebeu o apoio de todas as partes por ser a primeira opção na posição de centroavante.

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    • Publicidade

  • Ramos fecha a porta para uma transferência alternativa

    O valor fixo da transação de Gonçalo Ramos chegou a 70 milhões de euros, o que privou o Milan da possibilidade de contratar um atacante substituto em definitivo durante o verão.

    Diante disso, e em conformidade com a manutenção da estratégia do clube baseada no desenvolvimento de jovens jogadores, o Milan renovou o contrato de Camarda até 30 de junho de 2031, com opção de prorrogação por mais um ano, até 2032, antes de tomar a decisão de promovê-lo para ser o único substituto do atacante português.

    Essa situação seguirá assim pelo menos até janeiro, quando o grupo de trabalho dentro do clube fará uma avaliação abrangente da situação, com base nos dados que serão coletados durante os primeiros quatro meses da temporada.

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  • Endrick: o gol adiado

    Há algum tempo, por pelo menos duas semanas, o Milan vinha trabalhando na contratação de um reforço ofensivo de peso, e a escolha recaiu sobre Endrick, o atacante brasileiro nascido em 2006 que joga no Real Madrid. Cardinale discutiu a negociação diretamente com os dirigentes do Real Madrid, mas esbarrou na recusa de José Mourinho em liberar por empréstimo o ex-jogador do Palmeiras, uma postura que causou frustração no Milan e na Roma, segundo o site "Calciomercato".

    Endrick ainda não atuou pelo Real Madrid, enquanto segue nas etapas de recuperação de uma lesão, mas o Milan espera contar com os seus serviços em janeiro por empréstimo com opção de compra.

    A concretização desse objetivo dependerá em grande parte da forma e do momento em que Mourinho passará a utilizar o jogador brasileiro durante a primeira parte da temporada.

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  • O Milan tentará novamente: e a Roma entra em cena

    Segundo o "Calciomercato", Cardinale, Amorim e o grupo de trabalho tentarão novamente contratar Endrick, independentemente do resultado da tentativa anterior.

    O Milan entende que o jogador brasileiro é capaz de atuar como centroavante, além de jogar atrás de Gonçalo Ramos na posição de atacante recuado.

    Endrick representa o exemplo mais evidente de uma estratégia clara dentro do Milan, baseada em reabrir os processos de transferências que não puderam ser concluídas anteriormente, diante da crença do clube de que o projeto de construir uma equipe capaz de disputar títulos e conquistá-los ainda está no começo.

    O site citou o jornal "Corriere dello Sport", segundo o qual a Roma também vê em Endrick um dos nomes dignos de estudo para reforçar o ataque no futuro.

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