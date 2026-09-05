Rúben Amorim faz seu primeiro grande teste como técnico do Milan diante da Juventus, mas não evitou falar sobre o mercado de transferências durante a entrevista coletiva que antecedeu a partida, afirmando existir uma sintonia entre ele, Gerry Cardinale e Furlani na definição das necessidades da equipe.

Amorim disse: "Converso com Cardinale e Furlani todos os dias, então é natural para mim tê-los por perto. Estou muito satisfeito com a janela de transferências. Temos novos jogadores de alta qualidade que vão nos ajudar durante a temporada, e também no futuro. Esse é o nosso objetivo. Quero também esclarecer como o Milan funciona: todos precisam estar de acordo sobre os jogadores que queremos contratar."

O Milan havia fechado a contratação de Gonçalo Ramos três dias antes do início da janela de transferências de verão, e o atacante português rapidamente recebeu o apoio de todas as partes por ser a primeira opção na posição de centroavante.

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