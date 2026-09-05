Segundo o "Calciomercato", Cardinale, Amorim e o grupo de trabalho tentarão novamente contratar Endrick, independentemente do resultado da tentativa anterior.
O Milan entende que o jogador brasileiro é capaz de atuar como centroavante, além de jogar atrás de Gonçalo Ramos na posição de atacante recuado.
Endrick representa o exemplo mais evidente de uma estratégia clara dentro do Milan, baseada em reabrir os processos de transferências que não puderam ser concluídas anteriormente, diante da crença do clube de que o projeto de construir uma equipe capaz de disputar títulos e conquistá-los ainda está no começo.
O site citou o jornal "Corriere dello Sport", segundo o qual a Roma também vê em Endrick um dos nomes dignos de estudo para reforçar o ataque no futuro.
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