O Milan entrou em contato com Goretzka. Ele gosta da Itália; Arsenal, Tottenham e Atlético são os rivais

Um meio-campista físico, com faro de gol e capaz de atuar tanto como volante quanto como meia-armador, caso Modric decida pendurar as chuteiras. O Milan está atuando no mercado de meio-campistas com um grande e ambicioso objetivo. Nesse contexto, vale reiterar o grande interesse que existe na Via Aldo Rossi por Leon Goretzka, meio-campista alemão cujo contrato está chegando ao fim e que deixará o Bayern de Munique no final da temporada, ficando assim disponível a título gratuito.





Conforme destacado pelo Bild, o clube rossonero entrou em contato diretamente com o jogador e sua comitiva, mas a concorrência hoje é acirrada e os detalhes da negociação não são fáceis de resolver, apesar de o ex-Schalke 04 ter se mostrado aberto à Serie A.



