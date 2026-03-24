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goretzka(C)Getty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

O Milan entrou em contato com Goretzka. Ele gosta da Itália; Arsenal, Tottenham e Atlético são os rivais

Milan
L. Goretzka
Mercado da bola
Atlético de Madrid
Arsenal
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Leon Goretzka continua sendo um alvo concreto do Milan para o verão, e as negociações continuam.

Um meio-campista físico, com faro de gol e capaz de atuar tanto como volante quanto como meia-armador, caso Modric decida pendurar as chuteiras. O Milan está atuando no mercado de meio-campistas com um grande e ambicioso objetivo. Nesse contexto, vale reiterar o grande interesse que existe na Via Aldo Rossi por Leon Goretzka, meio-campista alemão cujo contrato está chegando ao fim e que deixará o Bayern de Munique no final da temporada, ficando assim disponível a título gratuito.


Conforme destacado pelo Bild, o clube rossonero entrou em contato diretamente com o jogador e sua comitiva, mas a concorrência hoje é acirrada e os detalhes da negociação não são fáceis de resolver, apesar de o ex-Schalke 04 ter se mostrado aberto à Serie A.


  • CONTATO

    Conforme relatado pelo jornalista Christian Falk, do Bild, ao MilanNews, o interesse do Milan é concreto e levou o clube a entrar em contato com o jogador por meio de seus agentes. Allegri o valoriza tanto pelo estilo de jogo quanto pela experiência internacional que ele traria para o vestiário.

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  • PROBLEMA DE NÚMEROS

    A questão mais importante diz respeito aos valores do salário e da transação a título gratuito (comissões e bônus de assinatura). Goretzka ganha cerca de 17/18 milhões de euros brutos por temporada no Bayern de Munique, e o valor que receberia em Milão seria, de qualquer forma, inferior. A proposta feita é de um salário de 7 milhões por ano + 3 milhões de bônus, aos quais, no entanto, deve ser adicionado um generoso bônus de assinatura de 10 milhões de euros.

  • CONCORRÊNCIA ACIRRADA, MAS ELE SE PREPARA PARA A SÉRIE A

    Segundo o que Falk informou hoje, a concorrência por Goretzka não vem tanto de outros clubes italianos, mas sim do exterior, onde o Arsenal está na linha de frente — o clube já havia feito uma tentativa por ele em janeiro —, além do Tottenham e do Atlético de Madrid. O que o Bild confirma, porém, é que o meio-campista se mostrou aberto a uma transferência para a Série A, um campeonato no qual ele gostaria de jogar. Os Colchoneros, porém, podem ser o rival mais perigoso do Milan durante o verão.