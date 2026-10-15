Era para ser o jogo da retomada e da redenção, não só do Milan, mas de todo o futebol italiano, abalado pelas quatro derrotas em quatro jogos nos dois dias de Champions League. E o Milan não decepcionou: venceu por um contundente 4 a 0 fora de casa contra o Salzburg na segunda rodada da fase de liga da Europa League.

Apesar das muitas mudanças nos dois lados do campo, os jogadores de Ruben Amorim dominaram a partida desde o início. Praticamente não sofreram durante os mais de 90 minutos e aproveitaram as chances concedidas por uma defesa austríaca nada sólida. O destaque foi Alphadjo Cisse, com um hat-trick histórico para ele, o italiano mais jovem a marcar três gols no torneio, e para o clube, que não via um jogador fazer um hat-trick desde André Silva contra o Astria Vienna, em 2017. Goncalo Ramos, que saiu do banco, completou o placar quando a partida já estava decidida.





Amorim decidiu dar uma chance a vários reservas e começou a partida com Camarda, Hutchinson, Loftus-Cheek, Jashari e o próprio Cisse. Entre os titulares absolutos, apenas Rabiot estava em campo. A escolha, favorecida por uma atuação de líder do francês, deu resultado. Cisse marcou primeiro aos 15 minutos, aproveitando uma chance na área, e depois aos 32, concluindo uma assistência de primeira de Bartesaghi. No segundo tempo, completou o hat-trick à la Pippo Inzaghi, arrancando no limite do impedimento após outra grande jogada de Rabiot. O Salzburg ofereceu pouca resistência, acumulou erros individuais e coletivos, e o Milan não teve dificuldade para explorá-los. Assim, aos 72 minutos, Jashari roubou a bola na entrada da área e a deixou para Goncalo Ramos fazer o 4 a 0. No fim, a única nota negativa: a imprudência de Filippo Terracciano, que empurrou Schmid pelas costas e recebeu cartão vermelho direto.





A vitória, ampla e convincente, é um alívio para o Milan e para Amorim, que deixam para trás tanto o empate com o Sassuolo quanto a derrota por 2 a 0 para o Benfica na estreia europeia. A situação na tabela agora é menos complicada: o Milan voltou à zona de playoffs, e a classificação direta para as oitavas de final está ao seu alcance.





SALZBURG 0 X 4 MILAN

GOLS: 15' Cisse (M), 33' Cisse (M), 49' Cisse (M), 72' Ramos (M)