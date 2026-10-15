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FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

O Milan domina por 4 a 0 e renasce em Salzburgo. Amorim faz muitas mudanças e conta com três gols de Cisse

Milan
Salzburg
Liga Europa
Salzburg x Milan
Campeonato Italiano

Acompanhe Salzburgo x Milan, segunda partida da fase de liga da Liga Europa.

Era para ser o jogo da retomada e da redenção, não só do Milan, mas de todo o futebol italiano, abalado pelas quatro derrotas em quatro jogos nos dois dias de Champions League. E o Milan não decepcionou: venceu por um contundente 4 a 0 fora de casa contra o Salzburg na segunda rodada da fase de liga da Europa League.

Apesar das muitas mudanças nos dois lados do campo, os jogadores de Ruben Amorim dominaram a partida desde o início. Praticamente não sofreram durante os mais de 90 minutos e aproveitaram as chances concedidas por uma defesa austríaca nada sólida. O destaque foi Alphadjo Cisse, com um hat-trick histórico para ele, o italiano mais jovem a marcar três gols no torneio, e para o clube, que não via um jogador fazer um hat-trick desde André Silva contra o Astria Vienna, em 2017. Goncalo Ramos, que saiu do banco, completou o placar quando a partida já estava decidida.


Amorim decidiu dar uma chance a vários reservas e começou a partida com Camarda, Hutchinson, Loftus-Cheek, Jashari e o próprio Cisse. Entre os titulares absolutos, apenas Rabiot estava em campo. A escolha, favorecida por uma atuação de líder do francês, deu resultado. Cisse marcou primeiro aos 15 minutos, aproveitando uma chance na área, e depois aos 32, concluindo uma assistência de primeira de Bartesaghi. No segundo tempo, completou o hat-trick à la Pippo Inzaghi, arrancando no limite do impedimento após outra grande jogada de Rabiot. O Salzburg ofereceu pouca resistência, acumulou erros individuais e coletivos, e o Milan não teve dificuldade para explorá-los. Assim, aos 72 minutos, Jashari roubou a bola na entrada da área e a deixou para Goncalo Ramos fazer o 4 a 0. No fim, a única nota negativa: a imprudência de Filippo Terracciano, que empurrou Schmid pelas costas e recebeu cartão vermelho direto.


A vitória, ampla e convincente, é um alívio para o Milan e para Amorim, que deixam para trás tanto o empate com o Sassuolo quanto a derrota por 2 a 0 para o Benfica na estreia europeia. A situação na tabela agora é menos complicada: o Milan voltou à zona de playoffs, e a classificação direta para as oitavas de final está ao seu alcance.


SALZBURG 0 X 4 MILAN

GOLS: 15' Cisse (M), 33' Cisse (M), 49' Cisse (M), 72' Ramos (M)

  • Gols e melhores momentos

    83' VERMELHO PARA TERRACCIANO - O Salzburg parte em contra-ataque pelo meio após uma cobrança de falta mal aproveitada pelo Milan. Terracciano persegue Schmid por trás e o empurra nas costas com a mão aberta, derrubando-o. Fesnic considera o lance uma clara chance de gol e mostra o cartão vermelho direto por DOGSO.


    72' GOL - A defesa do Salzburg perde a bola de forma desastrosa. Jashari a recupera na entrada da área, e ela chega a Goncalo Ramos, que se posiciona bem para finalizar e vencer o goleiro no canto oposto.


    68' CHANCE - Mais um passe em profundidade, desta vez de Modric, complica a defesa austríaca. Hutchinson corta para o meio pela esquerda, driblando Schmid, mas desta vez Zawieschitzky consegue defender e mandar a bola para escanteio, apesar de ser pego no contrapé no primeiro pau.


    49' GOL E LONGA REVISÃO DO VAR - Mais uma falha defensiva do Milan, mas Pavlovic se recupera, retoma a jogada e lança Loftus-Cheek em profundidade. A bola vai para a ultrapassagem de Rabiot, que cruza para o meio da área, onde Cisse marca mais uma vez de primeira, no rebote, como um verdadeiro centroavante. O VAR faz uma longa revisão da posição ajustada do atacante italiano, mas, no fim, Zabransky lhe dá condição de jogo por pouco. Hat-trick confirmado.


    48' CHANCE - Primeira chegada perigosa do Salzburg: Lindstrom serve Morgalla, cuja finalização sai por pouco.


    33' GOL - Grande passe de Rabiot, que encontra, pela direita, a infiltração em profundidade de Bartesaghi pela esquerda. Ele dá uma assistência de primeira para o meio da área, onde Cisse, completamente livre de marcação, vence Zawieschitzky pela segunda vez.


    25' CHANCE - Mazurek solta uma bomba de longe. A bola faz uma trajetória estranha e passa raspando pela lateral do gol defendido por Maignan.


    21' AMARELO - Hutchinson recebe cartão amarelo após derrubar Mazurek sem querer, sem olhar para o adversário, quando os dois se cruzam correndo. Fesnic interpreta o contato como intencional e mostra o amarelo.


    17' SALVAMENTO EM CIMA DA LINHA - No limite do impedimento, Rabiot inicia uma jogada que deixa Loftus-Cheek cara a cara com Zawieschitzky. O goleiro sai por baixo e evita o gol, mas a bola sobra para Hutchinson, que finaliza com o gol aberto. Boma, porém, salva em cima da linha e desvia para escanteio, com o goleiro já batido.


    15' GOL - Hutchinson faz sua primeira bela jogada, chega ao cruzamento pela direita e encontra Cisse se infiltrando no meio da área. O italiano se antecipa a Morgalla e vence Zawieschitzky.


    13' CHANCE - Grande jogada em profundidade do Milan. Cisse troca passes com Bartesaghi e invade a área, mas não tem sorte no último domínio e facilita a intervenção de Zawieschitzky.


    8' CHANCE - Lançamento longo para Bartesaghi, que chega à linha de fundo e cruza forte para o meio da área, encontrando Rabiot em uma infiltração em profundidade. Ele finaliza de primeira com a direita na direção do gol, mas a bola desvia em Camarda, que acaba salvando o Salzburg.


    0' Pontapé inicial na Red Bull Arena, em Salzburgo, às 18h45.


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  • SALZBURG X MILAN: FICHA TÉCNICA

    Salzburg-Milan 0-4


    Gols: 15' Cisse (M), 33' Cisse (M), 49' Cisse (M), 72' Ramos (M)


    SALZBURG (4-2-3-1): Zawiescitzky; Morgalla (82' Drexler), Boma, Zabransky, Schmid;Barry, Mazurek; Lindstrom (74' Redzic), Kitano (60' Diakite), Baidoo (60' Vertessen) Tabakovic (75' Camara).

    Reservas: Fructhl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Kratzig, Lainer.

    Técnico: Röhl.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori (67' Terracciano F.), De Winter, Pavlovic (81' Diawara), Bartesaghi; Jashari, Rabiot (61' Modric); Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse (61' Pulisc); Camarda (61' Goncalo Ramos).

    Reservas: Torriani, Estupinan, Chukwueze, Moreira, Comotto, Gila, Terracciano, Musah.

    Técnico: Amorim


    Árbitro: Fesnic (ROM)

    Cartões amarelos: Hutchinson (M), Zabransky (S)

    Expulsos: Terracciano (M)

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