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milan femminile under 15 campione ditalia 2026
Federico Zanon

Traduzido por

O Milan abre um novo caminho para o futebol feminino: duas equipes vão disputar um campeonato masculino profissional

Milan
Futebol feminino
AC Milan

O AC Milan dá um novo passo no processo de crescimento do futebol feminino de base: pela primeira vez na Itália, duas equipes femininas vão participar de um campeonato masculino profissional. O clube milanista é a primeira agremiação italiana a fazer essa escolha, nascida da vontade de oferecer às suas jovens jogadoras um contexto cada vez mais competitivo e estimulante, capaz de acompanhar seu desenvolvimento e elevar ainda mais seu nível.

  • Sub-15 e Sub-17

    O confronto com equipes masculinas inseridas em um campeonato profissional representará uma importante oportunidade de crescimento do ponto de vista técnico, físico e da intensidade de jogo, permitindo às garotas do AC Milan medir forças com novas dificuldades e acelerar o próprio processo de formação.

    Uma escolha inovadora que confirma a vontade do AC Milan de investir no crescimento e na valorização do talento, criando para suas jovens jogadoras as melhores condições possíveis para expressar seu potencial.


    As categorias envolvidas são o sub-17 e o sub-15, que enfrentarão, respectivamente, os garotos do sub-14 e do sub-13.


    • Publicidade

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