O Milan abre um novo caminho para o futebol feminino: duas equipes vão disputar um campeonato masculino profissional

O confronto com equipes masculinas inseridas em um campeonato profissional representará uma importante oportunidade de crescimento do ponto de vista técnico, físico e da intensidade de jogo, permitindo às garotas do AC Milan medir forças com novas dificuldades e acelerar o próprio processo de formação.

Uma escolha inovadora que confirma a vontade do AC Milan de investir no crescimento e na valorização do talento, criando para suas jovens jogadoras as melhores condições possíveis para expressar seu potencial.





As categorias envolvidas são o sub-17 e o sub-15, que enfrentarão, respectivamente, os garotos do sub-14 e do sub-13.



