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Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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O milagre de Craig Gordon, o jogador mais velho da Copa do Mundo: “Você pode ficar paralisado, ou até mesmo morrer”

Escócia
Copa do Mundo
C. Gordon

Para o goleiro escocês de 43 anos, chegar à Copa do Mundo foi uma verdadeira façanha

A Escócia volta à Copa do Mundo após 28 anos, mas a posição de goleiro representa um dos principais desafios para o técnico Steve Clarke. Os três goleiros convocados — Craig Gordon, Angus Gunn e Liam Kelly — vêm, de fato, de uma temporada com muito poucos minutos em campo: no total, jogaram apenas 540 minutos, o equivalente a seis partidas.


Quem chama a atenção é, sobretudo, Craig Gordon. Aos 43 anos, ele será o jogador mais velho de todo o torneio e sua presença no elenco tem quase o sabor de um milagre esportivo. O goleiro escocês, de fato, superou uma grave lesão no pescoço, enfrentando um processo de recuperação de altíssimo risco. Os médicos o haviam alertado sobre as possíveis consequências, que podiam chegar à paralisia, mas Gordon optou por tentar o retorno. “Você já leu o folheto informativo. Você pode ficar paralisado, até mesmo morrer...”, havia avisado Usamah Jannoun, médico especializado em lesões na coluna vertebral, ao explicar os riscos associados ao tratamento, como lembra o Marca.

  • No documentário da BBC, o goleiro contou que temia não apenas pela própria carreira, mas também pela vida familiar: a prioridade era poder continuar sendo um pai presente para os filhos.


    Sua carreira, iniciada na seleção nacional em 2004, foi marcada por lesões contínuas: problemas nos tornozelos, pescoço e ombro, fraturas nos membros e uma tendinite patelar que o manteve afastado dos campos por dois anos. No passado, chegou-se a sugerir que ele se aposentasse, mas Gordon nunca desistiu de lutar.


    Agora, doze anos depois daquele momento crítico, ele se encontra a um passo do sonho mundial. “Várias vezes pensei que essa oportunidade tivesse desaparecido. Estar aqui hoje é algo especial”, declarou com emoção. Clarke terá que decidir se confia na experiência de Gordon ou em Gunn para a estreia contra o Haiti. Uma escolha complicada, considerando a pouca atividade recente de ambos. O ex-jogador da seleção Alan Hutton, porém, não tem dúvidas: “Pela experiência e por tudo o que demonstrou em sua carreira, Gordon leva vantagem”.




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