O milagre de Craig Gordon, o jogador mais velho da Copa do Mundo: “Você pode ficar paralisado, ou até mesmo morrer”

No documentário da BBC, o goleiro contou que temia não apenas pela própria carreira, mas também pela vida familiar: a prioridade era poder continuar sendo um pai presente para os filhos.





Sua carreira, iniciada na seleção nacional em 2004, foi marcada por lesões contínuas: problemas nos tornozelos, pescoço e ombro, fraturas nos membros e uma tendinite patelar que o manteve afastado dos campos por dois anos. No passado, chegou-se a sugerir que ele se aposentasse, mas Gordon nunca desistiu de lutar.





Agora, doze anos depois daquele momento crítico, ele se encontra a um passo do sonho mundial. “Várias vezes pensei que essa oportunidade tivesse desaparecido. Estar aqui hoje é algo especial”, declarou com emoção. Clarke terá que decidir se confia na experiência de Gordon ou em Gunn para a estreia contra o Haiti. Uma escolha complicada, considerando a pouca atividade recente de ambos. O ex-jogador da seleção Alan Hutton, porém, não tem dúvidas: “Pela experiência e por tudo o que demonstrou em sua carreira, Gordon leva vantagem”.











