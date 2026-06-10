O milagre de Craig Gordon, o jogador mais velho da Copa do Mundo: “Você pode ficar paralisado, ou até mesmo morrer”

A Escócia volta à Copa do Mundo após 28 anos, mas a posição de goleiro representa um dos principais desafios para o técnico Steve Clarke. Os três goleiros convocados — Craig Gordon, Angus Gunn e Liam Kelly — vêm, de fato, de uma temporada com muito poucos minutos em campo: no total, jogaram apenas 540 minutos, o equivalente a seis partidas.
Quem chama a atenção é, sobretudo, Craig Gordon. Aos 43 anos, ele será o jogador mais velho de todo o torneio e sua presença no elenco tem quase o sabor de um milagre esportivo. O goleiro escocês, de fato, superou uma grave lesão no pescoço, enfrentando um processo de recuperação de altíssimo risco. Os médicos o haviam alertado sobre as possíveis consequências, que podiam chegar à paralisia, mas Gordon optou por tentar o retorno. “Você já leu o folheto informativo. Você pode ficar paralisado, até mesmo morrer...”, havia avisado Usamah Jannoun, médico especializado em lesões na coluna vertebral, ao explicar os riscos associados ao tratamento, como lembra o Marca.