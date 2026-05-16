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O Middlesbrough divulga uma declaração bombástica sobre o "escândalo de espionagem", pedindo que a EFL exclua o Southampton da final dos play-offs da Championship
O Boro exige a expulsão do jogador
O Middlesbrough mergulhou o futebol inglês no caos ao solicitar formalmente que o Southampton fosse excluído da partida decisiva pela promoção, avaliada em 200 milhões de libras, contra o Hull City. A indignação surgiu depois que um analista do Saints, William Salt, teria sido flagrado gravando secretamente os treinos privados do Boro, escondido atrás de uma árvore no Rockliffe Park. Depois de perder a semifinal por 2 a 1 no placar agregado, o Middlesbrough agora ameaça com medidas legais agressivas caso a entidade reguladora não tome providências. Consequentemente, a EFL instaurou processo contra o time da costa sul e acelerou a realização de uma audiência disciplinar independente.
Torcedores do Teesside exigem justiça
A diretoria do Riverside expressou profunda indignação em relação ao impacto competitivo da suposta operação secreta conduzida sob o comando do técnico do Southampton, Tonda Eckert.
Exigindo a punição esportiva máxima, o Middlesbrough declarou: “A conduta em questão, ou seja, a observação e gravação de nosso treino antes de uma partida de tamanha importância, atinge o cerne da integridade esportiva e da competição leal. Nessas circunstâncias, a única resposta adequada é uma sanção esportiva que impeça o Southampton FC de participar da final do playoff do Campeonato da EFL.
“Continuamos esperançosos de que a EFL, na qualidade de órgão regulador, busque tal sanção perante a Comissão Disciplinar, a fim de proteger a integridade do esporte, salvaguardar todos os clubes membros e dissuadir qualquer tentativa futura de obter uma vantagem desleal e ilegal na busca pela promoção à Premier League.”
Escalada judicial em torno da audiência
Frustrado por ter sido impedido de participar do processo judicial em andamento, o comunicado do clube acrescentou: “O Middlesbrough FC toma nota da decisão da Comissão Disciplinar de não permitir que o clube intervenha no processo movido pela EFL contra o Southampton FC.
O clube lamenta esse desfecho, uma vez que somos diretamente afetados pelas questões em análise e possuímos provas factuais relevantes sobre os eventos em questão e seu impacto competitivo. O clube reserva-se todos os seus direitos legais.”
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Agendamento em Wembley em risco
Uma Comissão Disciplinar Independente se reunirá formalmente até terça-feira, 19 de maio, para decidir o destino de ambos os clubes. A EFL admitiu que a tão esperada final de 23 de maio corre o risco de sofrer graves perturbações, com planos de contingência que incluem a possível reintegração do Middlesbrough ou o adiamento total da partida.
Com um denunciante supostamente prestes a revelar novas infrações, os torcedores que viajam foram alertados para evitar a reserva de acomodações não reembolsáveis enquanto o painel independente avalia essas circunstâncias voláteis e sem precedentes.