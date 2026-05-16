A diretoria do Riverside expressou profunda indignação em relação ao impacto competitivo da suposta operação secreta conduzida sob o comando do técnico do Southampton, Tonda Eckert.

Exigindo a punição esportiva máxima, o Middlesbrough declarou: “A conduta em questão, ou seja, a observação e gravação de nosso treino antes de uma partida de tamanha importância, atinge o cerne da integridade esportiva e da competição leal. Nessas circunstâncias, a única resposta adequada é uma sanção esportiva que impeça o Southampton FC de participar da final do playoff do Campeonato da EFL.

“Continuamos esperançosos de que a EFL, na qualidade de órgão regulador, busque tal sanção perante a Comissão Disciplinar, a fim de proteger a integridade do esporte, salvaguardar todos os clubes membros e dissuadir qualquer tentativa futura de obter uma vantagem desleal e ilegal na busca pela promoção à Premier League.”