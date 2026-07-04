Em entrevista ao BetGoodwin, o ex-atacante da seleção inglesa Collymore expressou profunda frustração com a distribuição geográfica concedida aos co-anfitriões do torneio, pedindo mudanças abrangentes no atual processo de seleção.

Collymore afirmou: “É errado que o México tenha recebido uma vantagem física tão grande. Acho que a FIFA e Gianni Infantino precisam se reunir com as outras federações e encontrar uma maneira de tornar esses torneios mais justos.

“O Canadá, por exemplo, é um dos co-anfitriões, mas teve que jogar do outro lado da fronteira, em Seattle, enquanto o México conseguiu basicamente permanecer no Azteca, onde perdeu apenas duas vezes em mais de 80 partidas.

“Todos sabemos que a vantagem fisiológica de jogar em altitude é muito real. Isso já era sabido com bastante antecedência, então acho extremamente injusto que uma seleção possa ter uma vantagem física tão significativa no que deveria ser um campo de jogo nivelado.

“Para mim, todo o sistema de sediação precisa ser revisto. A Inglaterra, que tem indiscutivelmente a maior liga nacional do futebol mundial, não sediou uma Copa do Mundo na era moderna da televisão, enquanto o México já sediou três. Então, sim, acho absolutamente errado que um país possa ter uma vantagem fisiológica tão clara sobre outro.”