Getty Images Sport
Traduzido por
O México foi acusado de ter uma vantagem “extremamente injusta” no Azteca em relação à Inglaterra - mas Declan Rice insiste que os Três Leões estão prontos para “apenas mais um estádio”
Local do evento gera polêmica
As exigências físicas de jogar no Estádio Azteca têm sido o tema central na preparação da Inglaterra para a partida das oitavas de final contra o México. Situado a 2.241 metros acima do nível do mar, o histórico estádio apresenta desafios fisiológicos extremos, incluindo fadiga rápida e tempos de recuperação mais lentos para jogadores não aclimatados.
Críticos têm questionado a imparcialidade da estrutura do torneio, já que o México disputou todas as suas partidas exclusivamente em casa. Essa vantagem se reflete em seu formidável histórico de apenas duas derrotas em 89 partidas oficiais disputadas no local.
- Getty Images News
Collymore exige uma revisão da organização do evento
Em entrevista ao BetGoodwin, o ex-atacante da seleção inglesa Collymore expressou profunda frustração com a distribuição geográfica concedida aos co-anfitriões do torneio, pedindo mudanças abrangentes no atual processo de seleção.
Collymore afirmou: “É errado que o México tenha recebido uma vantagem física tão grande. Acho que a FIFA e Gianni Infantino precisam se reunir com as outras federações e encontrar uma maneira de tornar esses torneios mais justos.
“O Canadá, por exemplo, é um dos co-anfitriões, mas teve que jogar do outro lado da fronteira, em Seattle, enquanto o México conseguiu basicamente permanecer no Azteca, onde perdeu apenas duas vezes em mais de 80 partidas.
“Todos sabemos que a vantagem fisiológica de jogar em altitude é muito real. Isso já era sabido com bastante antecedência, então acho extremamente injusto que uma seleção possa ter uma vantagem física tão significativa no que deveria ser um campo de jogo nivelado.
“Para mim, todo o sistema de sediação precisa ser revisto. A Inglaterra, que tem indiscutivelmente a maior liga nacional do futebol mundial, não sediou uma Copa do Mundo na era moderna da televisão, enquanto o México já sediou três. Então, sim, acho absolutamente errado que um país possa ter uma vantagem fisiológica tão clara sobre outro.”
Rice mantém o foco do time
Longe do barulho externo, a comissão técnica da Inglaterra tem minimizado deliberadamente quaisquer preocupações em relação ao ambiente local. Em entrevista ao Lions’ Den, Rice enfatizou que o elenco de Thomas Tuchel está encarando a partida como um jogo fora de casa comum, independentemente do peso histórico do local.
Rice disse: “Para nós, vai ser como um jogo fora de casa. Eles jogaram todas as partidas no México até agora, estiveram em casa durante todo o torneio, então, para nós, é só uma questão de ir até lá e lidar com o que vier pela frente.
“Para nós, não importa onde jogamos. Para nós, é apenas um estádio. Obviamente, o Azteca é conhecido como o lugar onde Maradona fez a ‘Mão de Deus’, além de muitos outros momentos icônicos. Para nós, estamos indo lá apenas para fazer nosso trabalho.
“Obviamente vai ser incrível, mas é apenas mais um estádio em que vamos jogar.”
- Getty Images Sport
O maior desafio do torneio está por vir
A Inglaterra enfrenta seu maior desafio no torneio contra uma seleção mexicana confiante, que venceu todas as quatro partidas disputadas até agora sem sofrer nenhum gol. Tendo jogado anteriormente apenas em baixa altitude, os Três Leões precisam se adaptar imediatamente para evitar uma eliminação prematura. Gerenciar os níveis de energia física desde o apito inicial será absolutamente fundamental para que os visitantes consigam interromper o ímpeto do México e garantirem uma vaga nas quartas de final.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.