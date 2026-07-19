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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

O metrônomo da Furia Roja se destaca - jogadores decisivos garantem o título mundial! O desempenho da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina

Copa do Mundo
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Espanha x Argentina
Espanha
Argentina

Em uma final da Copa do Mundo extremamente desigual, a Espanha enfrentou por muito tempo uma Argentina que jogou de forma conservadora. A decisão acabou sendo decidida por um jogador reserva contra os sul-americanos, que estavam com o elenco reduzido.

A Espanha é campeã mundial de futebol de 2026! A seleção comandada pelo técnico Luis de la Fuente venceu a Argentina por 1 a 0 na prorrogação da final da Copa do Mundo, disputada em East Rutherford, nos Estados Unidos. O gol de ouro para os ibéricos foi marcado pelo reserva Ferran Torres (106º minuto). Veja as notas e as avaliações individuais dos jogadores da Fúria Roja.

Clique aqui para ver a reportagem da partida. 

Clique aqui para ver as notas da Argentina.

  • Espanha, notas na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina: Unai Simon

    Após uma perda de bola da Espanha, Simon mostrou-se imediatamente atento ao sair do gol aos cinco minutos e afastar a bola diante de Messi, que avançava em direção ao gol. Depois disso, ele não teve mais trabalho, já que a Argentina não chutou a gol. Só foi novamente desafiado na fase final da prorrogação, mas o chute não foi direcionado ao seu gol. Nota: 3,5.

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  • Espanha, notas na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina: Pedro Porro

    O lateral-direito desempenhou sua função de forma extremamente sólida. Atento na defesa, participou bastante no ataque e esteve frequentemente no centro da ação. Porro deu alguns bons passes, mas não fez nada realmente marcante. Nota: 3.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Espanha, notas na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina: Pau Cubarsi

    O zagueiro do FC Barcelona tornou-se, aos 19 anos e 178 dias, o quarto jogador mais jovem da história a disputar uma final de Copa do Mundo, atrás apenas de Pelé, Giuseppe Bergomi e seu companheiro de equipe Yamal. Cubarsi deu alguns passes precisos que romperam as linhas adversárias. Mostrou-se soberano em suas principais funções, sem dificuldades nas disputas individuais e no posicionamento. Ele também se destacou no ataque: Martinez só conseguiu desviar com dificuldade para escanteio seu chute forte de direita (77º). Nota: 2.

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  • Espanha, notas na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina: Aymeric Laporte

    A perda de bola que cometeu na altura da linha central permitiu que Messi avançasse sozinho, obrigando o goleiro Simon a fazer uma defesa desesperada bem fora da área (5º). Depois disso, porém, não cometeu mais erros e manteve-se sempre à altura na defesa. Aos 81, cabeceou para o gol após um cruzamento de Williams, mas não conseguiu acertar o alvo. Nota: 2,5.

  • Espanha, notas na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina: Marc Cucurella

    O futuro jogador do Real Madrid participou repetidamente das jogadas ofensivas, mas na maioria das vezes não teve sorte na finalização. Aos 43 minutos, seu chute rasteiro de esquerda, de 17 metros, passou um bom metro à direita do gol. No geral, foi uma atuação razoável. Nota: 3. 

  • Espanha, notas na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina: Rodri

    Como de costume, o capitão foi o metrônomo do jogo espanhol, sempre se posicionando corretamente e atraindo as bolas de forma quase mágica. Assim, ele participou de inúmeras jogadas e distribuiu a bola com inteligência e total serenidade, mesmo sob pressão. A influência de Rodri sobre seus companheiros de equipe é extraordinária; ele é um verdadeiro líder. Nota: 2.

  • Espanha, notas na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina: Fabián Ruiz

    O jogador do PSG não fez uma partida ruim e, nas jogadas ofensivas da Espanha, costumava ser o penúltimo a intervir. No entanto, isso não gerou muito perigo. Na defesa, não teve problemas. Ainda assim, o técnico de la Fuente decidiu colocar Pedri em campo aos 62 minutos e tirou Fabián. Nota: 3.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Espanha, notas na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina: Lamine Yamal

    Aos 19 anos e seis dias, Yamal se tornou o terceiro jogador mais jovem da história a disputar uma final de Copa do Mundo e logo chamou a atenção aos cinco minutos, mas seu chute de esquerda dentro da área, após um passe duplo involuntário com Olmo, foi desviado por Martinez direto para as mãos do goleiro Martinez. Em seguida, mostrou empenho, mas foi bem marcado pelo agressivo Tagliafico e não teve sorte nos dribles. Após o intervalo, mostrou-se sobretudo mais dinâmico na arrancada, visivelmente mais assertivo e, de modo geral, mais animado no jogo. Sua melhor jogada foi uma cobrança direta de falta aos oito minutos do tempo de acréscimo, que Martinez defendeu no canto. Nota: 2,5.

  • Espanha, notas na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina: Dani Olmo

    A primeira chance do Yamal só surgiu graças à excelente virada de Olmo durante o ataque anterior; além disso, ele ainda soube aproveitá-la com habilidade antes de finalizar (5º minuto). O ex-jogador do Leipzig posicionou-se de forma inteligente várias vezes para se livrar da marcação e girar, criando muitas oportunidades para sua equipe. Seu chute raso pelo meio fez o goleiro Martinez vacilar (64º). Mesmo assim, Olmo saiu de campo aos 75 minutos. Nota: 2,5.

  • Espanha, notas na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina: Alex Baena

    Baena esteve bastante ativo, mas, na maioria das vezes, não conseguiu fazer a diferença. Aos 39 minutos, ele criou uma chance para Oyarzabal; logo após o intervalo, seu chute de direita foi defendido pelo goleiro Martinez. Nota: 4.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Espanha, notas na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina: Mikel Oyarzabal

    O atacante da Espanha foi o jogador da Fúria Roja que menos participou das jogadas entre todos os titulares e muitas vezes ficou sem apoio. Oyarzabal se movimentou bastante, por vezes desceu para receber a bola e deu alguns bons toques, mas faltou-lhe eficácia. Aos 39 minutos, ele tentou um chute de esquerda da entrada da área — nada que Martinez não conseguisse defender. Passada uma boa hora de jogo, ele foi substituído. Nota: 4.

  • Espanha, notas na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina: Jogadores que entraram no segundo tempo

    Pedri (a partir dos 62’): Fabian saiu para dar lugar a ele. Pedri se posicionou ao lado de Rodri e teve um desempenho muito sólido. Pedri esteve frequentemente com a bola, demonstrou precisão nos passes e mostrou-se absolutamente seguro na marcação. Aos 93’, ele fez um excelente cruzamento para Williams. Nota: 2,5.

    Ferran Torres (a partir dos 62’): Entrou no lugar de Oyarzabal e, cinco minutos depois, após um cruzamento de Yamal, já teve uma boa chance de cabeçada a seis metros da trave — mas muito central. Torres entrou em ritmo imediatamente, trocou de posição várias vezes e, com isso, pressionou a última linha da Argentina. Na finalização aos 87, ele ainda não acertou a bola direito. No chute decisivo aos 106, foi diferente: Torres garantiu a Espanha a taça da Copa do Mundo! Nota: 1,5.

    Mikel Merino (a partir dos 75’): Entrou no lugar de Olmo. Merino fez algumas jogadas inteligentes e foi difícil de marcar. Aos 103’, ele por pouco não abriu o placar de cabeça; sua tentativa passou à direita do gol. Nota: 3.

    Nico Williams (a partir dos 75’): Substituiu Baena e foi entrando gradualmente no jogo. Concluiu um contra-ataque com um chute um pouco central e excessivamente teimoso (90’+3). Logo após o início da prorrogação, ele teve uma chance de cabeçada livre a curta distância, mas não acertou bem a bola. Mesmo assim, foi uma presença constante e, com seu passe inteligente de cabeça antes do gol de Torres, teve participação decisiva na conquista do título mundial. Nota: 2.

    Martin Zubimendi (a partir dos 99’): Rodri saiu de campo para dar lugar a ele. Não cometeu nenhum erro. Sem nota.

    Eric Garcia (a partir dos 99’): Entrou no lugar deLaporte e, assim como seu antecessor, teve pouco trabalho. Sem nota.