A Espanha é campeã mundial de futebol de 2026! A seleção comandada pelo técnico Luis de la Fuente venceu a Argentina por 1 a 0 na prorrogação da final da Copa do Mundo, disputada em East Rutherford, nos Estados Unidos. O gol de ouro para os ibéricos foi marcado pelo reserva Ferran Torres (106º minuto). Veja as notas e as avaliações individuais dos jogadores da Fúria Roja.

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