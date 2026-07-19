Pedri (a partir dos 62’): Fabian saiu para dar lugar a ele. Pedri se posicionou ao lado de Rodri e teve um desempenho muito sólido. Pedri esteve frequentemente com a bola, demonstrou precisão nos passes e mostrou-se absolutamente seguro na marcação. Aos 93’, ele fez um excelente cruzamento para Williams. Nota: 2,5.
Ferran Torres (a partir dos 62’): Entrou no lugar de Oyarzabal e, cinco minutos depois, após um cruzamento de Yamal, já teve uma boa chance de cabeçada a seis metros da trave — mas muito central. Torres entrou em ritmo imediatamente, trocou de posição várias vezes e, com isso, pressionou a última linha da Argentina. Na finalização aos 87, ele ainda não acertou a bola direito. No chute decisivo aos 106, foi diferente: Torres garantiu a Espanha a taça da Copa do Mundo! Nota: 1,5.
Mikel Merino (a partir dos 75’): Entrou no lugar de Olmo. Merino fez algumas jogadas inteligentes e foi difícil de marcar. Aos 103’, ele por pouco não abriu o placar de cabeça; sua tentativa passou à direita do gol. Nota: 3.
Nico Williams (a partir dos 75’): Substituiu Baena e foi entrando gradualmente no jogo. Concluiu um contra-ataque com um chute um pouco central e excessivamente teimoso (90’+3). Logo após o início da prorrogação, ele teve uma chance de cabeçada livre a curta distância, mas não acertou bem a bola. Mesmo assim, foi uma presença constante e, com seu passe inteligente de cabeça antes do gol de Torres, teve participação decisiva na conquista do título mundial. Nota: 2.
Martin Zubimendi (a partir dos 99’): Rodri saiu de campo para dar lugar a ele. Não cometeu nenhum erro. Sem nota.
Eric Garcia (a partir dos 99’): Entrou no lugar deLaporte e, assim como seu antecessor, teve pouco trabalho. Sem nota.