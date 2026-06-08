O mestre do toque duplo da Inglaterra! Kobbie Mainoo, estrela do Manchester United, impressiona os companheiros da seleção inglesa com seus dribles e jogadas de habilidade

A sensação do United rapidamente se tornou um ponto de destaque da seleção inglesa, não apenas por sua maturidade em campo, mas também por suas exibições brilhantes nos treinos. Durante a pré-temporada dos Três Leões na Flórida, a habilidade de Mainoo em controlar a bola sob pressão tornou-se um dos principais assuntos entre os membros da equipe.

Em um episódio recente do “Lions’ Den”, o lateral do Newcastle United, Tino Livramento, não hesitou em destacar o jogador de 21 anos como o destaque nos treinos diários. Quando questionado sobre um momento específico que o fez parar e prestar atenção, Livramento não hesitou em citar o jogador formado na Academia do United como aquele que mais o impressionou.