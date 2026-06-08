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O mestre do toque duplo da Inglaterra! Kobbie Mainoo, estrela do Manchester United, impressiona os companheiros da seleção inglesa com seus dribles e jogadas de habilidade
A aula magistral de técnica de Mainoo na Flórida
A sensação do United rapidamente se tornou um ponto de destaque da seleção inglesa, não apenas por sua maturidade em campo, mas também por suas exibições brilhantes nos treinos. Durante a pré-temporada dos Três Leões na Flórida, a habilidade de Mainoo em controlar a bola sob pressão tornou-se um dos principais assuntos entre os membros da equipe.
Em um episódio recente do “Lions’ Den”, o lateral do Newcastle United, Tino Livramento, não hesitou em destacar o jogador de 21 anos como o destaque nos treinos diários. Quando questionado sobre um momento específico que o fez parar e prestar atenção, Livramento não hesitou em citar o jogador formado na Academia do United como aquele que mais o impressionou.
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Livramento elogia o especialista em "dois toques"
Segundo Livramento, o nível técnico de Mainoo é significativamente mais alto do que muitos esperavam, com o meio-campista demonstrando um talento que é raro até mesmo no cenário internacional. O zagueiro destacou que a habilidade de Mainoo de manter a bola em movimento com o mínimo de contato o torna um pesadelo para os adversários em espaços apertados.
“Uma coisa que chama a atenção é ver o Kobbie jogar com dois toques. Ele é muito bom com dois toques. Ele passa a bola ou dá um toque de calcanhar e coisas do tipo”, explicou Livramento.
Velocidade e qualidade nos passes dos Três Leões
Não foi só Mainoo quem recebeu elogios durante a pré-temporada. O goleiro James Trafford e Livramento também falaram sobre outras qualidades de ponta que adorariam ter dos seus companheiros da seleção. Enquanto a técnica foi o destaque para Mainoo, outros foram elogiados por suas habilidades físicas naturais e capacidade de criar jogadas.
Trafford admitiu que tinha mais inveja da velocidade explosiva dos atacantes Anthony Gordon e Marcus Rashford no elenco. “A primeira coisa que me veio à cabeça foi a velocidade do Ant ou do Rashy”, disse ele.
Enquanto isso, Livramento apontou a criatividade do Arsenal como seu atributo ideal, afirmando: “Eu diria os passes do Eberechi Eze. Sim. Eu ficaria com os passes do Ebs.”
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A vida fora do campo
O clima na Flórida continua descontraído, apesar das grandes expectativas em relação à equipe. Além das conversas sobre futebol, a dupla deu uma ideia de como seriam suas vidas alternativas caso não tivessem se tornado atletas profissionais.
Livramento brincou sobre suas perspectivas de carreira no mundo corporativo, admitindo: “Provavelmente estaria na área de vendas.” Trafford, por outro lado, manteve-se fiel às suas raízes com uma ambição muito mais rural. Quando questionado sobre o que estaria fazendo se não estivesse defendendo a seleção inglesa, sua resposta foi clara: “Seria agricultor.”