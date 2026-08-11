A nova temporada 2026/27 está prestes a abrir as cortinas. Alguns campeonatos já começaram - a Serie A fará isso no próximo fim de semana, entre 22 e 23 de agosto - mas amanhã está programada a Supercopa da Europa entre o PSG de Luis Enrique, vencedor da Champions League, e o Aston Villa de Unai Emery que no ano passado havia conquistado a Europa League. Para muitos, os franceses são os grandes favoritos na partida que será disputada às 21h na Red Bull Arena, em Salzburgo, mas os ingleses se reforçaram com as chegadas de Garnacho - procurado também pela Roma - e do suíço Manzambi, que havia impressionado o treinador justamente durante a final da Europa League com o Friburgo.
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O mercado do PSG na véspera da Supercopa da Europa com o Aston Villa: aos reforços de Digne e Akliouche, somam-se os alvos Suzuki, Godts e Ferran Torres
AS CONTRATAÇÕES E O OBJETIVO NO GOL
As grandes contratações do PSG ainda estão por vir. Até aqui, o clube parisiense fez uma janela discreta, repatriando Lucas Digne, contratado por 7 milhões justamente do Aston Villa — se jogar, será um ex —, e investindo 50 milhões em Maghnes Akliouche, que chegou do Monaco. Entre os rostos novos, há também um italiano: trata-se do goleiro nascido em 2008 Alessandro Longoni, que deixou o Milan e assinou sem custos com os franceses; ele será o terceiro goleiro, à espera de entender a hierarquia entre os dois primeiros: com Chevalier de saída, o PSG está em negociação avançada com o Parma pela chegada de ZionSuzuki por 35 milhões.
OS DOIS GOLPES
No ataque, o PSG quer se reforçar com o talento do Ajax Mika Godts: há semanas os dois clubes mantêm conversas abertas, e a última oferta colocada na mesa do Ajax é de mais de 40 milhões de euros, aproximando-se bastante da pedida de 60; com o jogador, já está tudo acertado, e há um acordo verbal para a transferência. A grande contratação do verão, porém, pode ser Ferran Torres: segundo o que foi publicado pelo Marca, o jogador informou ao Barcelona, com o qual tem apenas um ano de contrato, que quer ir para o PSG, que aguarda uma resposta do Barça à oferta de 50 milhões de euros.
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