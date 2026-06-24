O mercado de transferências pode esquentar novamente! Novos desdobramentos em torno da estrela em ascensão do Colônia, Said El Mala

Para El Mala, por sua vez, a mudança para a ilha seria o próximo marco de uma trajetória em rápida ascensão. Após sua transferência do Viktoria Köln para o grande vizinho no verão de 2024, o ponta de 19 anos se tornou, logo na última temporada da Bundesliga, com 13 gols e cinco assistências, um dos principais jogadores e o queridinho da torcida do Effzeh.

Recentemente, uma transferência já bastante avançada para o FC Brentford fracassou porque o jovem decidiu pessoalmente, no último momento, não aceitar a transferência — apesar de uma oferta contratual lucrativa e da disposição, em princípio, da diretoria do Colônia em deixar a joia do clube partir.

Financeiramente, o clube da Bundesliga está, de qualquer forma, em vantagem, já que o contrato do jovem vai até 2030 e não contém nenhuma cláusula de rescisão. O limite mínimo para o diretor esportivo Thomas Kessler está claramente definido: o Effzeh exige pelo menos 50 milhões de euros por sua joia do ataque.