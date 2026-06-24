É o que relata o jornal inglês Daily Mail. No entanto, segundo a publicação, os Magpies correm o risco de sofrer mais uma decepção no mercado de transferências, justamente por causa do Liverpool FC.
Traduzido por
O mercado de transferências pode esquentar novamente! Novos desdobramentos em torno da estrela em ascensão do Colônia, Said El Mala
No topo da lista do Newcastle, agora, além de El Mala, está também o belga Matias Fernandez-Pardo, do OSC Lille. O problema: segundo a reportagem, após a saída de Mohamed Salah, figura de referência do clube, os Reds estão buscando reforços para as laterais do ataque.
Caso o Liverpool não consiga contratar seus principais alvos, Yan Diomande, do RB Leipzig, e Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, El Mala e Fernandez-Pardo poderiam rapidamente passar a ser o foco principal. No momento, o Liverpool está observando a dupla de perto, pelo menos à distância.
- Getty Images
O Liverpool levou a melhor sobre o Newcastle na disputa por Muñoz
Enquanto isso, o Newcastle busca um substituto para Anthony Gordon, que recentemente foi transferido para o FC Barcelona. Na verdade, o Newcastle havia mirado no jogador da seleção espanhola Víctor Muñoz, do CA Osasuna, como a solução ideal, tendo já chegado a um acordo total com o clube.
Na semana passada, porém, os Magpies foram superados pelo LFC, que garantiu os serviços de Muñoz por cerca de 40 milhões de euros. Após esse revés significativo, os dirigentes do Newcastle tiveram que reajustar suas prioridades no mercado de transferências.
A transferência de El Mala para o Brentford não deu certo
Para El Mala, por sua vez, a mudança para a ilha seria o próximo marco de uma trajetória em rápida ascensão. Após sua transferência do Viktoria Köln para o grande vizinho no verão de 2024, o ponta de 19 anos se tornou, logo na última temporada da Bundesliga, com 13 gols e cinco assistências, um dos principais jogadores e o queridinho da torcida do Effzeh.
Recentemente, uma transferência já bastante avançada para o FC Brentford fracassou porque o jovem decidiu pessoalmente, no último momento, não aceitar a transferência — apesar de uma oferta contratual lucrativa e da disposição, em princípio, da diretoria do Colônia em deixar a joia do clube partir.
Financeiramente, o clube da Bundesliga está, de qualquer forma, em vantagem, já que o contrato do jovem vai até 2030 e não contém nenhuma cláusula de rescisão. O limite mínimo para o diretor esportivo Thomas Kessler está claramente definido: o Effzeh exige pelo menos 50 milhões de euros por sua joia do ataque.
- Getty Images
Parece que o BVB continua de olho em El Mala
Além dos clubes ingleses com grande poder financeiro, o Borussia Dortmund também continua demonstrando interesse. Depois que o Brighton & Hove Albion se retirou da disputa, o BVB é considerado o candidato mais forte na Alemanha.
De acordo com uma reportagem do Express, porém, os “amarelos e pretos” não estão dispostos a desembolsar os 50 milhões de euros exigidos. Em vez disso, nos círculos do Borussia, está sendo considerada uma solução criativa para tornar a negociação mais atraente para o time de Colônia.