Segundo o Foot Mercato, Michael Olise estaria buscando deixar o clube alemão mais titulado já neste verão. Seu destino: o Real Madrid.
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O mercado de transferências ganha força! Michael Olise supostamente quer ir para o Real Madrid imediatamente - o Bayern de Munique tem um substituto de peso em vista
Diz-se que o Real Madrid ofereceria ao jogador de 24 anos o ambiente ideal para dar o próximo passo em sua evolução. No FC Bayern, estariam cientes do possível risco de uma saída e, por isso, já estariam sondando o mercado em busca de possíveis sucessores. De acordo com a reportagem, há vários candidatos na lista — entre eles, Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, companheiro de Olise na seleção nacional. O ponta teve participação decisiva nos recentes sucessos do PSG (entre outros, dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões) e tem contrato com o clube da capital até 2028.
Olise, por sua vez, já vem sendo associado ao Real Madrid há algum tempo. Lá, ele seria a principal prioridade do presidente Florentino Pérez, embora os Blancos tenham negado publicamente qualquer interesse pelo francês: “Em resposta a reportagens em diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube pelo jogador Michael Olise, do Bayern de Munique, o Real Madrid CF gostaria de esclarecer que não teve contato, nem direto nem indireto, com o jogador mencionado, seus representantes ou qualquer pessoa de seu entorno.”
- Getty Images
Em caso de transferência para o Real Madrid: o Bayern de Munique oferece quantia recorde por Michael Olise
No entanto, recentemente surgiram novos rumores. O jornal *Bild* noticiou que a situação em torno de Olise estaria se tornando “um pouco perigosa” para o Bayern. Segundo a reportagem, haveria indícios, vindos de seu círculo próximo, de que o atacante poderia estar buscando um novo desafio. O Real Madrid seria o clube dos seus sonhos — também porque a conquista da Liga dos Campeões com o Bayern é considerada mais difícil.
A posição do clube de Munique, no entanto, é clara: Olise deve ficar. Seu contrato vai até 2029, e o francês não possui cláusula de rescisão. Se, mesmo assim, houver uma venda, seria necessária, em qualquer caso, uma quantia astronômica como valor de transferência. Segundo informações, os madrilenos estariam dispostos a desembolsar até 220 milhões de euros pelo craque da lateral — o que tornaria Olise a saída mais cara da história do Bayern. A transferência mais cara da história do futebol continua sendo a de Neymar, que em 2017 foi do FC Barcelona para o PSG por 222 milhões de euros.
Após uma temporada de destaque no FC Bayern: Michael Olise está entre os candidatos ao Ballon d'Or
Olise teve uma temporada excepcional. Com 22 gols e 31 assistências em 52 partidas, ele foi um dos melhores jogadores ofensivos da Europa e está entre os candidatos ao próximo Ballon d’Or. Também na Copa do Mundo em andamento, o francês impressionou com ótimas atuações e deu seis assistências. No entanto, ele não conseguiu evitar a eliminação nas semifinais contra a Espanha (0 a 2).
Com a França, Olise disputará no sábado a partida pelo terceiro lugar contra o perdedor da semifinal entre Inglaterra e Argentina, em busca da medalha de bronze da Copa do Mundo.
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