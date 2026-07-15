Diz-se que o Real Madrid ofereceria ao jogador de 24 anos o ambiente ideal para dar o próximo passo em sua evolução. No FC Bayern, estariam cientes do possível risco de uma saída e, por isso, já estariam sondando o mercado em busca de possíveis sucessores. De acordo com a reportagem, há vários candidatos na lista — entre eles, Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, companheiro de Olise na seleção nacional. O ponta teve participação decisiva nos recentes sucessos do PSG (entre outros, dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões) e tem contrato com o clube da capital até 2028.

Olise, por sua vez, já vem sendo associado ao Real Madrid há algum tempo. Lá, ele seria a principal prioridade do presidente Florentino Pérez, embora os Blancos tenham negado publicamente qualquer interesse pelo francês: “Em resposta a reportagens em diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube pelo jogador Michael Olise, do Bayern de Munique, o Real Madrid CF gostaria de esclarecer que não teve contato, nem direto nem indireto, com o jogador mencionado, seus representantes ou qualquer pessoa de seu entorno.”