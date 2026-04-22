O mercado de transferências "fica cada vez mais acirrado": o interesse do Bayern de Munique por uma estrela do HSV se torna mais concreto

Assim, Fernandes se encaixaria perfeitamente no perfil exigido pelo Bayern, caso Neuer realmente pendure as luvas no meio do ano. O alemão-português tem experiência na Bundesliga, possui boa formação futebolística e não seria muito caro, tanto em termos salariais quanto no que diz respeito ao valor da transferência.

Em um cenário em que o atual segundo goleiro, Jonas Urbig, passe a ser o titular do FCB, Fernandes poderia assumir o papel de reserva sólido e confiável, que se contentaria com sua função, assim como já fez Sven Ulreich no passado. Pelo menos, segundo informações do Sport-Bild, o jogador de 33 anos também estaria considerando o interesse do Bayern.

Heuer Fernandes ainda está vinculado contratualmente ao Hamburger SV até o final de junho de 2026; no entanto, seu contrato será prorrogado automaticamente até 2027 caso o time consiga se manter na divisão. Nesse caso, o Bayern teria que pagar uma taxa de transferência caso quisesse tirar o goleiro da cidade hanseática.