Segundo o jornal Sport Bild, o clube alemão com mais títulos do país colocou Daniel Heuer Fernandes na sua lista de candidatos para o próximo verão. Há algum tempo circulam rumores sobre o interesse de Munique, mas as pistas sobre o goleiro de 33 anos estão ficando “cada vez mais quentes”.
Traduzido por
O mercado de transferências "fica cada vez mais acirrado": o interesse do Bayern de Munique por uma estrela do HSV se torna mais concreto
Assim, Fernandes se encaixaria perfeitamente no perfil exigido pelo Bayern, caso Neuer realmente pendure as luvas no meio do ano. O alemão-português tem experiência na Bundesliga, possui boa formação futebolística e não seria muito caro, tanto em termos salariais quanto no que diz respeito ao valor da transferência.
Em um cenário em que o atual segundo goleiro, Jonas Urbig, passe a ser o titular do FCB, Fernandes poderia assumir o papel de reserva sólido e confiável, que se contentaria com sua função, assim como já fez Sven Ulreich no passado. Pelo menos, segundo informações do Sport-Bild, o jogador de 33 anos também estaria considerando o interesse do Bayern.
Heuer Fernandes ainda está vinculado contratualmente ao Hamburger SV até o final de junho de 2026; no entanto, seu contrato será prorrogado automaticamente até 2027 caso o time consiga se manter na divisão. Nesse caso, o Bayern teria que pagar uma taxa de transferência caso quisesse tirar o goleiro da cidade hanseática.
- Getty Images
O que vai acontecer com Manuel Neuer no Bayern de Munique?
Em Hamburgo, Heuer Fernandes é o indiscutível titular. Em todas as competições, ele defendeu a baliza do antigo gigante da Bundesliga 31 vezes nesta temporada, sofrendo 49 gols e mantendo o gol invicto em seis ocasiões. Devido ao seu bom desempenho no HSV, chegou a ser cogitado, por um tempo, como possível terceiro goleiro da seleção alemã para a Copa do Mundo.
No FCB, entretanto, ainda não está totalmente claro o que acontecerá com Neuer no verão. Até agora, o jogador de 40 anos mantém sigilo sobre se pretende jogar mais um ano ou encerrar a carreira.
Caso Neuer decida encerrar a carreira, o Bayern precisará, de qualquer forma, agir para reforçar a posição de goleiro. Além de Urbig, o FCB teria então apenas Sven Ulreich à disposição, cujo contrato também termina no verão. Um retorno de Alexander Nübel, que está emprestado ao VfB Stuttgart até o final da temporada, é considerado improvável. O mesmo vale para Daniel Peretz, que agora é titular no Southampton e ainda está disputando a promoção para a Premier League.