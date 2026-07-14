No entanto, a Roma precisa primeiro concretizar a venda de outros jogadores antes de poder apresentar uma oferta planejada no valor de 25 milhões de euros na Bélgica. Os assessores de Tresoldi estão aproveitando esse atraso para sondar, nos bastidores, outras opções de alto nível. Além do Atlético de Madrid, foi sobretudo o BVB que se mostrou receptivo.

Uma oferta rápida do Borussia ao Bruges, onde Tresoldi ainda possui um contrato válido até 2029, está intimamente ligada ao futuro de Serhou Guirassy. O atacante de ponta de 30 anos do Dortmund está prestes a uma possível saída e, recentemente, foi intensamente associado a uma transferência para o Fenerbahçe, em Istambul. Caso essa transferência se concretize, o BVB precisará urgentemente de um substituto adequado no centro do ataque e estaria disposto a avançar seriamente na contratação de Tresoldi.

No entanto, caso a negociação com ele não dê certo, os dirigentes do Dortmund já têm outras opções em vista. Assim, Fisnik Asllani, do TSG Hoffenheim, e o ex-jogador do Frankfurt Randal Kolo Muani, do Paris Saint-Germain, também são considerados candidatos em potencial para a posição de centroavante.