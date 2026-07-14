De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, o BVB já chegou a um acordo de princípio com o atacante sobre os detalhes financeiros do contrato, mas as negociações da transferência são complicadas.
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O mercado de transferências entra em fase decisiva! O BVB teria chegado a um acordo com a jovem promessa do ataque da DFB
No entanto, segundo essas informações, o Borussia ainda hesita em apresentar uma oferta oficial ao FC Bruges, já que, primeiro, é preciso esclarecer questões decisivas relacionadas ao elenco. O fato de os “preto-amarelos” terem agora as melhores cartas na baralho das negociações se deve também à postura hesitante da concorrência, segundo se afirma.
Por muito tempo, a AS Roma foi considerada a favorita absoluta para contratar o jogador da seleção sub-21, nascido em Cagliari. Segundo informações, já há muito tempo existe um acordo entre Tresoldi e os italianos, e o atacante preferia uma transferência para a Série A.
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Quais são as alternativas do BVB para Nicolo Tresoldi?
No entanto, a Roma precisa primeiro concretizar a venda de outros jogadores antes de poder apresentar uma oferta planejada no valor de 25 milhões de euros na Bélgica. Os assessores de Tresoldi estão aproveitando esse atraso para sondar, nos bastidores, outras opções de alto nível. Além do Atlético de Madrid, foi sobretudo o BVB que se mostrou receptivo.
Uma oferta rápida do Borussia ao Bruges, onde Tresoldi ainda possui um contrato válido até 2029, está intimamente ligada ao futuro de Serhou Guirassy. O atacante de ponta de 30 anos do Dortmund está prestes a uma possível saída e, recentemente, foi intensamente associado a uma transferência para o Fenerbahçe, em Istambul. Caso essa transferência se concretize, o BVB precisará urgentemente de um substituto adequado no centro do ataque e estaria disposto a avançar seriamente na contratação de Tresoldi.
No entanto, caso a negociação com ele não dê certo, os dirigentes do Dortmund já têm outras opções em vista. Assim, Fisnik Asllani, do TSG Hoffenheim, e o ex-jogador do Frankfurt Randal Kolo Muani, do Paris Saint-Germain, também são considerados candidatos em potencial para a posição de centroavante.
Nicolo Tresoldi apresenta uma evolução impressionante em Bruges
Tresoldi viveu recentemente uma ascensão meteórica. Após sua transferência do Hannover 96 para o Bruges no verão de 2025, o jovem atacante causou grande impacto na Pro League belga. 23 gols e nove assistências em 58 partidas oficiais despertaram o interesse de clubes por toda a Europa.
Seu perfil de centroavante clássico e fisicamente forte também despertou o interesse da DFB desde cedo. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, embora tenha decidido por pouco não convocar o jovem para a Copa do Mundo por motivos táticos, destacou a qualidade do atacante. No entanto, uma transferência para um clube de ponta da Europa provavelmente aumentaria enormemente as chances do jogador da seleção sub-21 de estrear em breve na seleção principal.
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