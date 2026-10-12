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“O melhor time do mundo!”: Lucas Torreira faz declaração sincera sobre o Barcelona antes de confronto em Istambul
Torreira encara com entusiasmo o desafio contra a elite mundial
O meio-campista Lucas Torreira representou o elenco do Galatasaray ao lado do técnico Okan Buruk na entrevista coletiva oficial antes da partida contra o Barcelona. O jogador da seleção uruguaia reconheceu a dimensão do desafio, mas prometeu que o Galatasaray dará tudo de si em casa.
Torreira ressaltou que jogos dessa importância dispensam motivação externa.
“Vamos enfrentar o melhor time do mundo. Queremos vencer”, disse Torreira aos jornalistas. “Às vezes, você não precisa de motivação extra. Já consegue se motivar para partidas como essa.”
- Getty Images Sport
Respeito à maestria do Barcelona no meio-campo
Ao analisar a organização tática do Barcelona sob o comando de Hansi Flick, Torreira elogiou a qualidade do meio-campo adversário, mas foi enfático ao dizer que o Galatasaray manterá seus princípios fundamentais. "Eles têm os melhores jogadores no meio-campo. A posse de bola é importante para eles", observou Torreira.
"Eles tentam cansar o adversário e causar danos."
"Vamos jogar com a mesma mentalidade. Nossa identidade não vai mudar. Queremos vencer todos os jogos. Quando for preciso defender, vamos defender; quando precisarmos roubar a bola, vamos roubá-la."
Orientando o jovem talento Aleksey Batrakov
Torreira também falou com carinho sobre seu papel na adaptação de Aleksey Batrakov, contratado no verão, à vida em Istambul, e elogiou a contribuição técnica e defensiva do jovem. “Batrakov me surpreendeu tanto pela personalidade quanto pela capacidade de jogar”, revelou Torreira.
“Tentei ajudá-lo muito durante esse período, não só em campo, mas fora dele também.”
“É preciso ter no time jogadores como Batrakov, que fazem a diferença. Estou muito feliz por ele ter se juntado a nós.”
- ZUMA Press Wire
Torcida de Istambul é convocada a empurrar o time
Em busca da primeira vitória nesta fase da Champions League após um revés na primeira rodada, o Galatasaray contou com o apelo de Torreira para que a torcida criasse um ambiente intimidador para os visitantes catalães.
“Jogar em casa é muito importante e estamos muito motivados”, concluiu Torreira.
“Queremos fazer nossa torcida feliz.”
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