“O melhor time do mundo!”: Lucas Torreira faz declaração sincera sobre o Barcelona antes de confronto em Istambul

O meio-campista Lucas Torreira representou o elenco do Galatasaray ao lado do técnico Okan Buruk na entrevista coletiva oficial antes da partida contra o Barcelona. O jogador da seleção uruguaia reconheceu a dimensão do desafio, mas prometeu que o Galatasaray dará tudo de si em casa.

Torreira ressaltou que jogos dessa importância dispensam motivação externa.

“Vamos enfrentar o melhor time do mundo. Queremos vencer”, disse Torreira aos jornalistas. “Às vezes, você não precisa de motivação extra. Já consegue se motivar para partidas como essa.”