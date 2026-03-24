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“O melhor substituto” para Pep Guardiola no Manchester City é apontado, enquanto ex-capitão indica o técnico vencedor da Liga dos Campeões e Vincent Kompany como futuros comandantes do time
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Quando termina o contrato de Guardiola no Manchester City?
Guardiola, que passou dez anos memoráveis no futebol inglês, se enquadra nessa categoria. Ele já havia sugerido que seu contrato atual no Etihad seria o último — o que significa que uma vaga de destaque na Premier League ficará disponível em pouco mais de 12 meses.
O enigmático técnico de 55 anos conquistou 19 troféus ao longo de seu reinado icônico em Manchester — incluindo seis títulos da primeira divisão, cinco conquistas da Copa da Liga, a Liga dos Campeões (como parte de um histórico triplo) e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Preencher o vazio que sua saída criará não será fácil para o City.
Será procurado outro vencedor comprovado no mais alto nível. É aí que entra Luis Enrique. Ele já jogou ao lado de Guardiola no Barcelona, antes de também assumir o comando no Spotify Camp Nou, supervisionando os sucessos na La Liga e na Liga dos Campeões.
Enrique passou os últimos três anos no Paris Saint-Germain, conquistando lá o primeiro título europeu, e continua a ser questionado sobre por quanto tempo permanecerá na capital francesa. Seu contrato, sem nenhuma extensão acordada até o momento, também está previsto para expirar no final da temporada 2026-27.
Por que Enrique seria o sucessor perfeito de Guardiola
Questionado sobre se um ícone do Barça poderia substituir outro em Manchester, Dunne — em entrevista exclusiva ao GOAL, na qual o ex-capitão do City falou em parceria com o BetVictor Online Casino — disse: “Para mim, Enrique é provavelmente aquele com a identidade mais marcante, aquele de quem você sabe exatamente o que esperar e que costuma ter sucesso onde quer que vá.
“Ele tem um estilo de jogo, um perfil de jogadores que gosta de contratar, e isso é algo que se encaixaria perfeitamente no Man City. Se desse certo e tudo se alinhasse perfeitamente, esse seria o melhor substituto possível. Eu ficaria realmente muito surpreso se outros clubes não estivessem tentando contratá-lo com toda a força neste verão, para tentar levá-lo antes que ele fique disponível para o City.
“É uma situação difícil também porque, a menos que seja realmente um dos melhores, como é o caso de Enrique, você viu isso com [Alex] Ferguson, com [Arsene] Wenger: o trabalho depois de um técnico de sucesso é sempre complicado. É algo que o City precisa ter muito cuidado para acertar.”
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Será que Kompany é o futuro técnico do Manchester City?
Embora Enrique seja considerado o sucessor ideal de Guardiola, Dunne acredita que o City poderá vir a ter como alvo uma figura familiar no futuro. Espera-se que Kompany, um ex-ídolo da torcida que disputou 360 partidas pelos Blues ao longo de 11 anos como jogador, retorne ao que considera seu lar espiritual.
Atualmente, ele comanda o Bayern de Munique, onde trabalha com o capitão da Inglaterra, Harry Kane, e conquistou grande prestígio por ter vivido a experiência de ascensão e rebaixamento da Premier League pelo Burnley.
Os dirigentes do Bayern são frequentemente acusados de terem vida fácil, já que continuam sendo uma força dominante na Bundesliga, mas quem está no comando ainda precisa vencer. Dunne comentou sobre o trabalho que Kompany tem feito na Alemanha e o que pode esperá-lo na Inglaterra: “Olho para o Bayern, vejo os jogadores e o estilo de futebol e acho que, para o Vince, eu realmente gosto de assisti-los. Acho que eles são um time muito bom.
“Eles parecem muito unidos, o que é importante para um técnico ser capaz de liderar os melhores jogadores do futebol mundial, controlar o vestiário e fazer com que todos joguem da maneira que você quer.
“Acho que há muita expectativa em relação ao Vincent e acredito que o sucesso na Liga dos Campeões será importante para eles nesta temporada e, provavelmente, se ele não for o próximo, acho que Kompany será alguém que estará no radar do City talvez daqui a alguns anos — dê a ele mais tempo para se desenvolver, mais tempo para aprender e, então, acho que vocês terão um técnico e tanto, e o City terá muita sorte em tê-lo.”
Guardiola ainda tem vontade de passar mais uma temporada no City?
Chegou a ser sugerido, em determinado momento, que Guardiola poderia desistir do último ano de seu contrato, inspirando-se no ex-adversário do Liverpool, Jurgen Klopp, e aproveitando uma pausa das pressões da gestão.
Em meio às dúvidas sobre se ele tem vontade de fazer pequenas mudanças em Manchester e buscar mais títulos, ele parecia cheio de garra ao comemorar a vitória do City na final da Carabao Cup contra o Arsenal.
Dunne comentou sobre aquela atuação na linha lateral, em que os painéis publicitários levavam chutes sempre que um gol era marcado: “Ele parecia determinado a conquistar aquele troféu e a alegria que sentiu ao vencê-lo, creio eu, não era a de um homem pronto para se afastar.
“Ele vem dizendo que este time ainda não chegou lá, mas vamos dar mais uma temporada e então estaremos de volta, estaremos de volta disputando os grandes troféus e tudo mais. Então, para mim, ele não está falando como alguém que está pronto para se aposentar.
“Obviamente, há rumores o tempo todo em torno dele, grandes treinadores e grandes clubes e coisas do tipo. Ele está no City há muito tempo e as pessoas acham que talvez seja hora de ele seguir em frente porque não ganharam muito no ano passado.
“Mas ele mostrou que ainda tem energia e que ainda tem a motivação para criar um novo time super do Man City. Houve sinais [contra o Arsenal] de que eles pareciam tão dominantes. Acho que foi um sinal para todos sobre o que está por vir na próxima temporada.”
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Ofertas pelo troféu e veredicto na longa saga do FFP
O City foi eliminado da Liga dos Campeões, após sofrer uma derrota nas oitavas de final para o Real Madrid, e está nove pontos atrás do Arsenal na disputa pelo título da Premier League. No entanto, o time conta com um jogo a menos que os Gunners e também está nas quartas de final da FA Cup.
Pode haver mais comemorações por vir no Etihad, enquanto Guardiola sempre falou com paixão sobre ajudar o City a superar quaisquer dificuldades que possam surgir no final de uma longa saga do Fair Play Financeiro (FFP), que deve entregar um veredicto final — e quaisquer possíveis sanções — em um futuro não muito distante.