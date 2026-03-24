“O melhor substituto” para Pep Guardiola no Manchester City é apontado, enquanto ex-capitão indica o técnico vencedor da Liga dos Campeões e Vincent Kompany como futuros comandantes do time

Guardiola, que passou dez anos memoráveis no futebol inglês, se enquadra nessa categoria. Ele já havia sugerido que seu contrato atual no Etihad seria o último — o que significa que uma vaga de destaque na Premier League ficará disponível em pouco mais de 12 meses.

O enigmático técnico de 55 anos conquistou 19 troféus ao longo de seu reinado icônico em Manchester — incluindo seis títulos da primeira divisão, cinco conquistas da Copa da Liga, a Liga dos Campeões (como parte de um histórico triplo) e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Preencher o vazio que sua saída criará não será fácil para o City.

Será procurado outro vencedor comprovado no mais alto nível. É aí que entra Luis Enrique. Ele já jogou ao lado de Guardiola no Barcelona, antes de também assumir o comando no Spotify Camp Nou, supervisionando os sucessos na La Liga e na Liga dos Campeões.

Enrique passou os últimos três anos no Paris Saint-Germain, conquistando lá o primeiro título europeu, e continua a ser questionado sobre por quanto tempo permanecerá na capital francesa. Seu contrato, sem nenhuma extensão acordada até o momento, também está previsto para expirar no final da temporada 2026-27.